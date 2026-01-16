AI Bergerak Lebih Cepat dalam Trading Kripto tetapi Manusia Tetap Memegang Kendali

Kecerdasan buatan (AI) semakin tertanam di seluruh perdagangan kripto, mempercepat proses analisis, eksekusi, dan optimasi yang sebelumnya ditangani oleh manusia.

Investor dan perusahaan perdagangan didorong untuk menghadapi berapa banyak pengambilan keputusan yang dapat diotomatisasi tanpa mengurangi kontrol, akuntabilitas, atau penilaian manusia.

Meskipun beberapa proyek sedang mencapai sistem perdagangan yang lebih otonom, sebagian besar alat AI dalam kripto tetap sangat terbatas. Manusia masih mendefinisikan strategi, menetapkan batas risiko, dan bertanggung jawab atas hasilnya, sementara mesin mengambil alih sebagian besar bandwidth yang digunakan untuk tugas-tugas yang padat data, seperti penelitian dan pemantauan.

Di seluruh pasar kripto, keseimbangan antara otomatisasi dan pengawasan secara diam-diam membentuk ulang alur kerja perdagangan dan mulai mendefinisikan ulang peran manusia mana yang masih penting.

"[AI] menggantikan 80% yang sebenarnya tidak ingin dilakukan siapa pun. Peneliti terbaik menggunakan AI untuk secara dramatis meningkatkan pekerjaan mereka," kata Ryan Li, co-founder dan CEO platform penelitian kripto Surf AI, kepada Cointelegraph.

Perubahan itu sudah mempengaruhi bagaimana perusahaan perdagangan kripto beroperasi, bagaimana peran junior didefinisikan, dan di mana penilaian manusia masih berada dalam pasar yang semakin otomatis.

Ketakutan pekerjaan kripto dan perdagangan bertemu dengan kinerja AI

Sektor kaya data seperti keuangan termasuk yang paling terancam oleh AI. Sumber: World Economic Forum

Minat menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi dalam kripto meningkat pada kuartal terakhir 2024 ketika agen AI muncul. Proyek seperti Virtuals Protocol menarik perhatian untuk eksperimen yang melibatkan dompet yang dikelola AI dan aktivitas onchain.

Meskipun agen AI tetap diawasi oleh manusia, potensi mereka yang terus bertumbuh telah menimbulkan pertanyaan apakah trader akan tetap penting dalam pasar masa depan.

"Dari sudut pandang teknis, perdagangan otonom sudah memungkinkan. Pertanyaannya bukan eksekusi; tetapi kontrol, batasan, dan akuntabilitas," kata Igor Stadnyk, co-founder platform perdagangan AI True Trading, kepada Cointelegraph.

Dia menambahkan:

Kekhawatiran tentang perpindahan melampaui kripto. Dalam keuangan tradisional, peneliti di Universitas Stanford dan Boston College menguji analis AI menggunakan data real-time yang tersedia untuk umum di ribuan portofolio reksa dana AS antara 1990 dan 2020.

Portofolio yang dikelola AI menghasilkan rata-rata $17,1 juta lebih banyak per dana per kuartal dibandingkan rekan mereka yang dikelola manusia. Ed deHaan, profesor akuntansi di Stanford yang memimpin eksperimen tersebut, mengatakan dia tidak mengharapkan perpindahan massal manajer portofolio tetapi memperingatkan bahwa peran analis junior bisa berisiko.

Menggambarkan kandidat yang dia evaluasi tetapi akhirnya tidak dia pekerjakan dari almamaternya, Li berkata, "Saya telah melihat begitu banyak orang dengan nilai sempurna dari Berkeley, dan mereka tidak tahu cara coding. Mereka tidak tahu cara menulis apa pun karena mereka sepenuhnya dibantu oleh AI."

Pernyataan itu bukan kritik terhadap kemampuan akademis siswa modern tetapi pengamatan tentang bagaimana sinyal perekrutan tradisional telah melemah ketika alat AI mengambil alih pekerjaan yang dulu membantu membangun keterampilan dasar.

Di pasar kripto, bursa perpetual terdesentralisasi Aster menjalankan eksperimen terpisah, mengadu 100 trader manusia melawan 100 model AI selama periode penurunan pasar.

Pertempuran perdagangan Aster menguji seberapa baik AI dapat menjaga modal selama kondisi pasar bearish. Sumber: Aster

Kompetisi berakhir dengan trader manusia turun 32,21%. Model AI juga selesai dalam kondisi merugi tetapi menjaga modal lebih efektif, mencatat kerugian 4,48%.

Perdagangan AI bukan perdagangan algoritmik

Sistem algoritmik sekarang menangani sebagian besar eksekusi perdagangan di pasar utama, menggantikan tugas yang dulu dilakukan oleh trader manusia.

Banyak kekhawatiran seputar perpindahan pekerjaan berasal dari memperlakukan perdagangan AI sebagai kelanjutan dari perdagangan algoritmik daripada kelas sistem yang berbeda sama sekali, kata Stadnyk.

Sederhananya, perdagangan algoritmik dibangun di sekitar aturan deterministik yang mengeksekusi strategi yang telah ditentukan sebelumnya ketika kondisi tertentu terpenuhi, meninggalkan sedikit ruang untuk interpretasi setelah aturan tersebut ditetapkan.

"Dengan AI, Anda bekerja dalam ketidakpastian, di mana data bisa hilang, berisik, atau bahkan kontradiktif," kata Stadnyk. "AI berguna dalam situasi tersebut karena masih dapat beroperasi ketika informasi tidak lengkap dan kondisi terus berubah."

AI dapat menyerap dan menginterpretasikan berita, media sosial, dan sentimen di berbagai wilayah dan bahasa secara real-time, memungkinkan trader untuk mempertimbangkan pergeseran narasi dan konteks budaya yang sulit dikodekan ke dalam aturan tetap.

Pola serupa terlihat di tingkat jaringan, menurut Nina Rong, direktur eksekutif pertumbuhan di BNB Chain, di mana aktivitas perdagangan yang meningkat telah membuat pergeseran perilaku trader lebih terlihat.

"AI membantu mengumpulkan informasi untuk orang-orang kripto dan meningkatkan efisiensi penelitian, tetapi hanya menggunakan informasi yang sudah ada di domain publik," kata Rong kepada Cointelegraph.

"Ini juga memberikan kemampuan kepada non-programmer untuk menggunakan pemrograman sebagai alat. Ahli domain yang dapat menggunakan vibe coding untuk keuntungan mereka berada dalam posisi yang sangat kuat saat ini," tambahnya.

Sementara AI membuat trader lebih efisien, ketakutan seputar perpindahan pekerjaan terus muncul. Pada Juni, penggantian pekerjaan AI menjadi topik diskusi sosial kripto teratas, menurut Santiment, platform penelitian kripto yang menggunakan AI untuk melacak narasi pasar.

Penilaian manusia masih penting dalam perdagangan kripto yang didorong AI

Penggantian pekerjaan AI adalah diskusi teratas di depan memecoin dan Strategy. Sumber: Santiment

AI belum menghilangkan manusia dari kripto, tetapi sudah membentuk ulang bagaimana pekerjaan didistribusikan di seluruh industri. Banyak dari pergeseran itu terjadi secara diam-diam, di tingkat tugas, terutama dalam peran penelitian yang dulu mengandalkan tim analis junior dan magang.

Menurut Li, struktur tersebut sudah berubah karena AI menyerap pekerjaan penelitian rutin yang dulu membenarkan jumlah karyawan yang lebih besar.

"Dana dulu merekrut tim peneliti atau magang," katanya. "Sekarang mereka hanya memiliki satu peneliti yang sangat baik yang dapat bekerja dengan AI jauh lebih baik."

Tetapi ada kasus di mana sistem AI memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Baik dalam kripto maupun keuangan tradisional, model otonom dapat dikonfigurasi untuk mengelola dompet, menyeimbangkan kembali portofolio, dan mengeksekusi perdagangan tanpa persetujuan manusia yang konstan.

"Saya yakin bahwa pemain besar sudah melakukan ini dalam beberapa bentuk, bahkan jika mereka tidak menskalakan secara agresif atau mempromosikannya secara publik," tambahnya.

Token AI melonjak pada akhir 2024 tetapi sejak itu kehilangan sekitar 67% dari nilai pasarnya. Sumber: CoinMarketCap

Ketika eksekusi menjadi lebih otomatis, trader dapat fokus pada strategi dan risiko daripada mekanik manual. Menurut Stadnyk, pergeseran terjadi lebih cepat dari yang diharapkan banyak orang.

"Satu tahun telah berlalu sejak agen AI pertama kali mendapatkan daya tarik di [X]. Dalam kripto, itu seperti 10 tahun di [aerospace] atau 100 tahun dalam kedokteran karena semuanya dapat diuji dengan sangat cepat," kata Stadnyk.

