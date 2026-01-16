Satu akun, dua dunia: Bagaimana Gate TradFi membuka akses ke kripto dan keuangan tradisional?

Penulis: Jae, PANews

Sementara logam mulia seperti emas dan perak melonjak dan AI mendorong saham teknologi ke rekor tertinggi, mata uang kripto terlihat tidak hadir dari pesta rotasi aset ini. Menghadapi kekurangan likuiditas yang berkepanjangan dan kekosongan narasi, trader kripto tidak lagi puas bermain di satu sektor saja. Mereka ingin membuka pintu menuju kekayaan aset tradisional, dan Gate TradFi telah menyediakan kunci tersebut.

Saat ini, ruang kripto dengan cepat bergerak menuju era alokasi aset yang komprehensif. Dengan aset-aset besar seperti emas, valuta asing, komoditas, dan saham AS yang dimasukkan ke dalam rantai, batasan-batasan keuangan tradisional terus dipecahkan. Pada saat yang sama, lingkungan regulasi yang semakin jelas dan peningkatan berulang teknologi dasar secara signifikan mengurangi hambatan dan gesekan untuk arus modal lintas batas.

Dalam konteks ini, kebutuhan mendesak telah muncul: dapatkah pemain kripto dengan mulus memperdagangkan aset keuangan di pasar kripto dan tradisional pada satu platform, menggunakan jumlah uang yang sama?

Gate TradFi telah memberikan jawabannya, mencoba merekonstruksi pengalaman trading untuk saham, indeks, forex, dan komoditas dalam aplikasi aslinya dengan memanfaatkan logika efisiensi industri kripto, memungkinkan likuiditas global mengalir bebas dalam satu akun.

Migrasi dana besar-besaran ke RWA mendorong integrasi yang didorong oleh permintaan institusional dan preferensi investasi.

Saat memasuki tahun 2026, mata uang kripto secara bertahap melepaskan label mereka sebagai aset alternatif dan menjadi bagian dari pasar keuangan global.

Seiring mata uang kripto diterima oleh pasar mainstream, dan terutama karena Bitcoin dimasukkan ke dalam cadangan strategis beberapa negara berdaulat, batasan antara aset ini dan aset tradisional seperti logam mulia dan saham menjadi semakin kabur, dan logika alokasi dana makro mengalami perubahan mendasar.

Manifestasi paling langsung dari integrasi ini adalah pertumbuhan eksplosif sektor RWA (Real-World Assets). Per 15 Januari 2026, total nilai aset yang ditokenisasi di seluruh dunia telah melebihi $20 miliar, menetapkan rekor historis baru.

Dibandingkan dengan $900 juta pada awal tahun 2022, RWA telah mencapai lompatan lebih dari 20 kali, menunjukkan minat kuat investor terhadap aset tradisional on-chain. Di antaranya, pertumbuhan aset yang ditokenisasi seperti komoditas dan saham sangat signifikan, dengan total nilai melebihi $5 miliar.

Saat ini, TVL dari protokol RWA telah melampaui DEX untuk menjadi kategori DeFi terbesar kelima. Ini juga mengkonfirmasi bahwa ruang kripto berkembang menjadi skenario baru untuk transfer dan penyelesaian global aset tradisional.

Bagi institusi tradisional, RWA bukan lagi sekadar eksperimen teknologi, tetapi pilihan nyata bagi modal yang mencari transparansi, likuiditas, dan fleksibilitas portofolio yang lebih besar.

Seiring regulasi menjadi lebih jelas dan struktur kepatuhan membaik, lebih banyak institusi akan bergabung dengan arena RWA. Menurut prediksi dari institusi seperti BlackRock, pasar tokenisasi RWA akan melonjak menjadi $16 triliun pada tahun 2030.

Selain permintaan institusional untuk integrasi blockchain, salah satu pendorong langsung dari lonjakan RWA adalah perbedaan ekstrem dalam kinerja aset global baru-baru ini. Sementara logam mulia seperti emas dan perak terus naik dan pasar saham global mengalami booming, pasar kripto yang lesu telah menjadi "orang luar" untuk pasar bullish global, mendorong investor untuk mengalihkan perhatian mereka ke aset tradisional.

Kesenjangan hasil ini memaksa dana on-chain untuk mengalihkan perhatian mereka ke aset tradisional. Investor bersemangat untuk menggunakan RWA sebagai saluran untuk menangkap dividen saham AS dan emas on-chain.

Misalnya, data dari Token Terminal dan RWA.xyz menunjukkan bahwa total kapitalisasi pasar saham yang ditokenisasi telah naik ke rekor $1,2 miliar; ukuran pasar komoditas yang ditokenisasi melebihi $4 miliar, tumbuh sekitar 15% dalam sebulan terakhir.

Dana BUIDL BlackRock melampaui $1,7 miliar dalam ukuran hanya dalam satu tahun, menjadi dana uang yang ditokenisasi terbesar di dunia. SLVon perak yang ditokenisasi Ondo melihat kapitalisasi pasarnya naik lebih dari 80% menjadi hampir $22 juta dalam 30 hari.

Selain itu, kompleksitas makroekonomi telah mencapai ketinggian baru. Perubahan kepemimpinan di Federal Reserve, pergeseran kebijakan di Gedung Putih, dan konflik geopolitik telah menyebabkan penetapan harga pasar tidak lagi mengikuti logika tunggal, melainkan memetakan lanskap aset yang volatil.

Laporan Reuters menunjukkan bahwa langkah-langkah intervensi perdagangan pemerintahan Trump, termasuk pembatasan impor pada drone buatan asing dan komponen kunci, memicu putaran fluktuasi baru dalam ekspektasi inflasi.

Dalam kondisi ini, rotasi aset menjadi semakin sering. Investor perlu memperhatikan tidak hanya kurva pertumbuhan pasar kripto, tetapi juga kinerja pasar tradisional.

Dalam lingkungan ini, pengguna kripto juga sangat membutuhkan berbagai aset yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan trading makro mereka. Mereka tidak lagi puas dengan bertaruh pada koin MEME 100x, tetapi membutuhkan alat untuk mengelola risiko seluruh portofolio mereka, termasuk lindung nilai terhadap koreksi pasar saham AS, fluktuasi dolar, atau lonjakan harga minyak.

Mengatasi tiga poin kesulitan utama dari trading lintas pasar, USDx membantu menciptakan akun terpadu.

Meskipun ada tren konsolidasi aset, pengalaman trading di pasar tradisional dan kripto tetap penuh dengan "gesekan" bagi sebagian besar pengguna kripto.

Bursa mata uang kripto adalah titik masuk utama bagi sebagian besar pengguna dan tempat pengujian yang sangat baik untuk produk TradeFi. Namun, ketika mengintegrasikan aset tradisional, platform ini menghadapi tiga tantangan utama:

Aset terfragmentasi dan akun yang kacau: Pemisahan akun kripto dan akun sekuritas menghasilkan utilisasi modal yang rendah, membuat tidak mungkin mencapai berbagi margin lintas pasar, dan membuat sulit untuk menyinkronkan akun secara real-time karena logika akuntansi yang berbeda; Efisiensi penyelesaian rendah dan biaya tinggi: Deposit dan penarikan aset tradisional biasanya melibatkan penyelesaian T+2 dan transfer bank lintas batas yang mahal serta biaya penukaran mata uang, yang tidak dapat memenuhi persyaratan real-time pengguna terenkripsi; Sistem kontrol risiko yang tidak konsisten: Sulit untuk menyeimbangkan standar kontrol risiko untuk aset kripto dan aset tradisional, yang dapat dengan mudah menyebabkan risiko likuidasi yang tidak perlu.

Sebagai respons terhadap masalah-masalah yang mengakar dalam industri ini, Gate TradFi telah menyediakan solusi yang ditargetkan dengan memperkenalkan logika akun terpadu berbasis USDx.

Gate TradFi memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi secara fleksibel dalam pasar keuangan tradisional global dengan biaya modal minimal melalui Contracts for Difference (CFD). Pengguna memperdagangkan fluktuasi harga daripada benar-benar membeli, menjual, atau memegang aset dasar, dan tidak ada tanggal kedaluwarsa atau penyelesaian.

Margin untuk CFD didenominasi dalam USDx, yang bukan mata uang kripto atau fiat baru, tetapi hanya unit akun yang dipatok 1:1 ke USDT. Ketika pengguna keluar dari transaksi, USDx akan secara otomatis dikonversi kembali ke USDT.

Desain USDx mengatasi tiga poin kesulitan utama: logika akuntansi, efisiensi penyelesaian, dan sistem kontrol risiko.

Independensi dan Transparansi Akuntansi: Aset yang ditransfer ke akun TradeFi akan ditampilkan dalam USDx dan akan terpisah dari total aset di akun utama. Pemisahan ini membantu trader frekuensi menengah hingga tinggi dan pengguna multi-strategi untuk lebih jelas menghitung laba dan rugi aset TradeFi tanpa kebingungan dengan kepemilikan mata uang kripto.

Penyelesaian instan dan biaya nol: Perusahaan pialang tradisional memiliki proses deposit dan penarikan mata uang fiat yang panjang dan mahal, melibatkan biaya bank dan kerugian nilai tukar. USDx, di sisi lain, memungkinkan pengguna kripto untuk menginvestasikan lebih banyak dana di pasar tradisional dengan latensi nol dan biaya tambahan nol.

Pendekatan standar: aset terpadu, pelaporan terpadu, dan kontrol risiko terpadu. Terutama untuk investor frekuensi menengah hingga tinggi, laporan keuangan yang terfragmentasi adalah mimpi buruk untuk ditinjau. Gate TradFi mendukung sistem pelaporan terpadu. Pengguna dapat melihat risiko volatilitas aset kripto dan tingkat margin aset tradisional di satu layar.

Arsitektur terpadu ini tidak hanya meningkatkan efisiensi utilisasi modal dan menurunkan hambatan masuk, tetapi juga meningkatkan kontrol risiko. Semua aset (kripto dan TradFi) dikelola di bawah sistem akun tunggal, memungkinkan platform untuk memantau risiko kepemilikan lintas pasar pengguna secara real-time dan mencegah likuidasi sistemik karena gejolak pasar tunggal.

Filosofi produk yang berakar dalam kriptografi, memecah hambatan keuangan dengan akun all-in-one.

Mengatasi poin kesulitan industri hanya menjadi dasar untuk menarik pengguna; pengalaman pengguna yang superior adalah kunci untuk retensi pengguna. Dibandingkan dengan platform lain, Gate TradFi mendemonstrasikan filosofi produk yang sepenuhnya berbeda.

Pertama, Gate TradFi berkomitmen untuk menciptakan portal trading satu atap untuk pasar global, menyediakan pengguna kripto dengan jalur hambatan terendah untuk mendapatkan eksposur ke aset yang beragam.

Gate bukan satu-satunya pemain yang memanfaatkan tren ini. Bursa seperti Bybit dan Bitget menawarkan trading TradeFi dengan mengintegrasikan platform MetaTrader 5 (MT5), tetapi ini adalah rute "profesional tetapi rumit".

Sebagai terminal standar untuk trading keuangan tradisional, MT5 mendukung strategi algoritmik yang kompleks. Dengan mengintegrasikan MT5, bursa dapat menarik trader yang terbiasa dengan operasi pialang tradisional dan memiliki strategi kuantitatif yang matang untuk terintegrasi secara mulus ke dalam ekosistem kripto.

Namun, platform MT5 mengharuskan pengguna untuk membuat akun terpisah, mentransfer dana secara individual, dan membiasakan diri dengan antarmuka pengguna yang sepenuhnya berbeda. Jenis operasi ini lebih cocok untuk profesional keuangan berpengalaman.

Dalam lingkungan pasar saat ini, biaya paling mahal adalah perpindahan lintas platform dan waktu. Gate TradFi telah memilih pendekatan "integrasi asli" yang lebih menyeluruh, dengan fungsinya tertanam di aplikasi utama, pada pohon produk yang sama dengan trading spot dan futures, tanpa bergantung pada plugin pihak ketiga atau lompatan platform.

Sementara itu, Gate TradFi secara khusus mengoptimalkan UI-nya untuk pengguna kripto. Beralih kelas aset semudah beralih antara BTC dan ETH di menu dropdown kontrak perpetual, mempertahankan catatan akun independen dan antarmuka pengguna terpadu. Ini akan benar-benar mencapai efek koneksi langsung satu klik akun kripto ke pasar keuangan tradisional, memungkinkan manajemen gabungan "aset digital + aset tradisional".

Ini seperti proses seleksi genetik. Integrasi MT5 menghubungkan dua dunia, sementara Gate TradFi mencoba menggabungkannya. Yang pertama melayani trader profesional dari keuangan tradisional, sementara yang terakhir bertujuan untuk memberdayakan semua pengguna asli kripto yang ingin memperluas jangkauan mereka.

Kedua, Gate TradFi secara akurat mencakup instrumen trading mainstream yang disukai oleh pengguna kripto, dan kumpulan asetnya diharapkan terus berkembang, menunjukkan potensi pertumbuhan yang cukup besar.

Logam Mulia: Fokus pada dukungan emas (XAU/USD). Dengan latar belakang konflik geopolitik yang sering terjadi pada tahun 2025, properti aset safe-haven tradisional emas semakin diperkuat, menjadikannya pilihan utama bagi pengguna untuk melindungi volatilitas portofolio. Valuta Asing (FX): Mencakup pasangan mata uang utama seperti USD, EUR, dan JPY. Dengan leverage hingga 500x, pengguna dapat berpartisipasi dalam pasar paling likuid di dunia dengan margin minimal. Indeks: Mendukung Nasdaq 100 (NAS100) dan S&P 500 (SPX500). Ini memungkinkan pengguna kripto untuk bertaruh pada pengembalian beta indeks saham AS dengan satu klik, tanpa memerlukan akun sekuritas luar negeri; Saham teknologi: Fokus pada saham yang sangat dikenal seperti Tesla, dan gunakan CFD untuk secara fleksibel membeli atau menjual.

Akhirnya, Gate TradFi menyeimbangkan biaya rendah dengan efisiensi modal tinggi, menunjukkan efektivitas luar biasa dalam mengurangi biaya transaksi. Menurut dokumentasi resmi, Gate menawarkan keunggulan biaya yang lebih signifikan dan memiliki tingkat biaya VIP khusus. Terutama di pasar derivatif, telah secara konsisten mempertahankan biaya maker dan taker yang kompetitif.

Untuk dana jangka menengah hingga panjang, struktur biaya Gate juga lebih kompetitif. Ketika jumlah uang yang besar digunakan untuk arbitrase indeks saham, penghematan biaya diperkuat secara eksponensial. Strategi berbiaya rendah ini sangat menarik bagi trader kuantitatif yang sering menyeimbangkan ulang portofolio mereka dan trader harian yang mengejar tingkat omset tinggi.

Perlu dicatat bahwa CFD tidak memegang aset dasar fisik; mereka hanya memperdagangkan fluktuasi harga aset, dan posisi panjang dan pendek dalam pasangan trading yang sama dilindungi berdasarkan per lot. Misalnya, posisi panjang 100 lot dan posisi pendek 100 lot akan memerlukan margin nol. Oleh karena itu, Gate TradFi juga membanggakan efisiensi modal yang cukup besar.

Dalam perbandingan horizontal, Gate TradFi menawarkan jumlah aset yang dapat diperdagangkan yang lebih besar dibandingkan dengan Bitget TradFi; dan memiliki struktur biaya yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan Bybit TradFi.

Dengan hanya satu akun Gate, pengguna dapat memperdagangkan mata uang kripto dan aset TradeFi secara bersamaan. Proses trading CFD TradeFi persis sama dengan trading kontrak perpetual, dengan kurva pembelajaran hampir nol.

Ini pada dasarnya menyelesaikan masalah gesekan kognitif. Pengguna tidak perlu lagi mengubah pikiran mereka: dari trader mata uang kripto di platform A menjadi trader saham di platform B. Di Gate TradFi, mereka selalu trader yang mendapat untung dari volatilitas, hanya aset dasarnya yang berbeda.

Keuntungan efisiensi ini akan memberi pengguna kesempatan untuk melindungi diri terhadap fluktuasi makroekonomi melalui trading TradeFi di tengah perubahan pasar, menguraikan "kurva pertumbuhan investasi kedua" di luar trading kripto.

Bayangkan bahwa ketika Federal Reserve tiba-tiba merilis data penggajian non-pertanian yang lebih baik dari yang diharapkan, pengguna dapat menutup kontrak perpetual panjang BTC mereka di akun Gate mereka dalam menit yang sama dan segera membuka posisi pendek di XAU (emas) atau posisi panjang Nasdaq, tanpa harus beralih antara aplikasi pialang yang berbeda.

Semua operasi diselesaikan dalam hitungan detik, tanpa perlu transfer lintas platform, memaksimalkan utilisasi modal. Ini bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tingkat kebebasan strategis yang sepenuhnya baru. Siapa pun yang dapat merealokasi aset paling cepat dapat mengontrol risiko dan bahkan merebut peluang. Kemampuan alokasi aset tingkat kedua ini akan menjadi salah satu sumber alpha terbesar di pasar yang volatil.

2026 ditakdirkan menjadi tahun titik balik. Industri kripto bergerak menjauh dari spekulasi yang hiruk-pikuk dan menuju penciptaan nilai yang mendalam dan integrasi keuangan. Ketika TradeFi dan kripto tidak lagi dipisahkan, peluncuran Gate TradFi bukan hanya iterasi produk sederhana atau inovasi teknologi. Ini tidak hanya penangkapan tepat dari sentimen pasar, tetapi juga restrukturisasi tingkat strategis yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang masa depan keuangan.

Dalam pengalaman revolusioner ini, pengguna akan mengucapkan selamat tinggal pada era lama gesekan konstan antara mata uang fiat, bank, dan bursa, dan memasuki era baru "satu akun, satu jenis margin, dan partisipasi semua aset".

Bagi pengguna asli yang terbiasa dengan kecepatan enkripsi, keuangan tradisional tidak lagi "peninggalan lama" yang rumit, lamban, dan berhalangan tinggi, melainkan alat lindung nilai yang efisien yang dapat diakses kapan saja.

Peluncuran Gate TradFi juga menunjukkan tren yang lebih mendasar: hambatan antara kelas aset larut di dunia digital. Aset tidak lagi dipisahkan oleh geografi atau tumpukan teknologi, dan likuiditas dapat bermigrasi secara bebas melintasi pembagian antara pasar kripto dan tradisional. Di masa depan, logika trading investor tidak akan lagi dibatasi oleh platform, tetapi akan sepenuhnya melayani strategi mereka.

Dengan tren segala sesuatu masuk ke blockchain, bursa mata uang kripto menjadi portal trading yang mencakup segalanya di era digital.