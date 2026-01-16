Nexo Membayar Denda $500 Ribu untuk Pinjaman Berbasis Kripto yang Kontroversial

Perusahaan Pinjaman Kripto Nexo Capital Didenda $500.000 oleh Regulator California

Nexo Capital, pemain terkemuka dalam industri pinjaman cryptocurrency, menghadapi teguran regulasi yang signifikan karena Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi California (DFPI) menjatuhkan denda sebesar $500.000. Regulator mengutip kegagalan perusahaan dalam melakukan penilaian keuangan yang tepat sebelum memberikan ribuan pinjaman kepada penduduk, menimbulkan kekhawatiran atas perlindungan konsumen dan standar kepatuhan dalam ruang kripto yang berkembang pesat.

Poin-Poin Penting

Nexo menerbitkan lebih dari 5.400 pinjaman di California tanpa lisensi yang valid.

Perusahaan dilaporkan tidak mengevaluasi kelayakan kredit atau kondisi keuangan peminjam.

Otoritas regulasi menyoroti kurangnya kebijakan penjaminan yang meningkatkan risiko gagal bayar.

Otoritas California telah mewajibkan Nexo untuk mentransfer semua dana penduduk California ke afiliasinya yang berbasis di AS dalam 150 hari.

Ticker yang disebutkan: Nexo

Sentimen: Negatif

Dampak harga: Negatif, karena tindakan regulasi dapat memengaruhi operasi bisnis Nexo dan kepercayaan investor.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Disarankan untuk berhati-hati; investor harus memantau perkembangan regulasi dan upaya kepatuhan Nexo.

Konteks pasar: Penegakan ini menyoroti peningkatan pengawasan regulasi di sektor pinjaman kripto di tengah upaya lebih luas untuk meningkatkan standar industri dan melindungi konsumen.

Tindakan Regulasi dan Implikasinya

Nexo Capital, yang telah menjadi nama besar dalam lanskap pinjaman kripto, terlibat dalam penerbitan pinjaman kepada penduduk California dari Juli 2018 hingga November 2022, tanpa memperoleh lisensi yang diperlukan. DFPI menunjukkan bahwa praktik perusahaan kurang memiliki prosedur penjaminan yang tepat, termasuk evaluasi kemampuan peminjam untuk membayar kembali atau riwayat kredit mereka, sehingga meningkatkan risiko gagal bayar.

Sumber: DFPI

Otoritas menekankan bahwa pinjaman tersebut terkait dengan "tindakan dan praktik yang melanggar hukum," berkontribusi pada peningkatan risiko gagal bayar dalam pasar pinjaman berbasis kripto yang dijamin berlebih. Pinjaman ini, yang sering diberikan tanpa pemeriksaan kredit tradisional, memerlukan jaminan seperti cryptocurrency, yang dapat dilikuidasi jika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran.

DFPI telah memerintahkan Nexo untuk mentransfer semua dana milik penduduk California ke afiliasinya yang berbasis di AS, Nexo Financial LLC, yang memiliki Lisensi Pemberi Pinjaman Keuangan California yang valid. Keputusan regulasi ini menggarisbawahi upaya yang lebih luas untuk memperketat pengawasan operasi pinjaman kripto dan menegakkan undang-undang perlindungan konsumen dengan lebih ketat.

Pada awal 2023, Nexo mengumumkan penghentian program Earn Interest AS-nya, produk yang memungkinkan pengguna mendapatkan hasil dengan meminjamkan cryptocurrency. Langkah ini datang tidak lama setelah platform tersebut setuju untuk membayar $45 juta dalam bentuk penalti kepada otoritas AS, menandai perkembangan signifikan dalam tindakan regulasi terhadap perusahaan tersebut.

Saat industri bergulat dengan peningkatan pengawasan, kasus Nexo menunjukkan tantangan dalam mempertahankan kepatuhan di tengah inovasi teknologi yang cepat dan kerangka hukum yang berkembang, menekankan pentingnya mematuhi persyaratan lisensi dan praktik pinjaman yang bertanggung jawab di sektor kripto.

