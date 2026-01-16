Bisakah Lonjakan Pengguna Solana Mengubah Keadaan? ⋆ ZyCrypto

Iklan

Solana (SOL) berpotensi menembus di atas $200, dengan analis dan data Santiment menyoroti bahwa pertumbuhan jaringan yang diperbarui akan menjadi kunci untuk melampaui resistensi ini.

Sumber: Santiment

Pertumbuhan jaringan secara historis telah mendorong reli Solana. Pada November 2024, ekosistem melonjak dengan 30,2 juta dompet baru, tetapi momentum sejak itu mendingin tajam, dengan hanya 7,3 juta ditambahkan dalam beberapa bulan terakhir, menimbulkan pertanyaan tentang keterlibatan berkelanjutan.

Perlambatan pertumbuhan dompet dapat menantang Solana, karena adopsi pengguna aktif secara langsung mempengaruhi kepercayaan investor dan aktivitas trading.

Nah, penurunan dompet baru sering menandakan berkurangnya keterlibatan on-chain, yang dapat membebani permintaan token dan momentum harga. Oleh karena itu, perhatian yang cermat harus dijaga apakah Solana dapat menghidupkan kembali pembuatan dompet dan aktivitas ekosistem dalam beberapa minggu mendatang.

Terlepas dari kekhawatiran ini, Solana tetap tangguh, diperdagangkan pada $143,61 menurut data CoinGecko, tepat di bawah resistensi $145. Penembusan di atas level ini dapat menghidupkan kembali minat investor dan menarik partisipan ritel dan institusional, menandakan momentum bullish yang diperbarui dan memperkuat posisi Solana di antara platform smart contract terkemuka.

Pemulihan pertumbuhan Solana bergantung pada berbagai faktor, termasuk ekspansi proyek DeFi, platform gaming, dan marketplace NFT, serta peningkatan kecepatan transaksi, skalabilitas, dan stabilitas ekosistem. Sentimen pasar crypto yang lebih luas, terutama terhadap token mid-cap seperti SOL, juga akan menjadi sangat penting.

Sementara itu, Solana dapat melonjak tahun ini seiring pertumbuhan adopsi dunia nyata dan peningkatan protokol besar mendekati mainnet. Jaringan ini memposisikan dirinya sebagai lapisan penyelesaian berkinerja tinggi untuk keuangan skala besar.

Momentum adopsi disorot oleh Kepala Crypto Visa, Cuy Sheffield, yang mengonfirmasi bahwa dua bank AS sekarang menyelesaikan transaksi USDC di Solana.