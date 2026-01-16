Ethereum Memperoleh Dukungan Institusional, Meski Prospek Harga ETH Masih Diperdebatkan

Ethereum (ETH) secara signifikan menarik perhatian dari investor institusional maupun pengguna biasa, karena data on-chain menunjukkan peningkatan partisipasi dalam staking, akumulasi treasury, dan pembuatan dompet.

Demikian pula, perkiraan harga tetap beragam. Sementara bank-bank besar dan analis pasar melihat ruang untuk kenaikan lebih lanjut, yang lain memperingatkan bahwa kondisi makro, aliran ETF, dan level resistensi teknis dapat membatasi keuntungan jangka pendek.

Dengan ETH diperdagangkan di kisaran $3.300–$3.400 pada pertengahan Januari, fondasi jaringan tampak lebih kuat dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Namun pertanyaannya tetap apakah perkembangan ini akan diterjemahkan menjadi reli harga yang berkelanjutan.

Staking Ethereum dan Permintaan Treasury Menandakan Komitmen Jangka Panjang

Staking Ethereum telah mencapai nilai rekor sekitar $118 miliar, dengan sekitar 35,8 juta ETH terkunci di Beacon Chain. Ini mewakili hampir 30% dari pasokan yang beredar, menunjukkan preferensi yang meningkat di antara pemegang untuk memperoleh yield daripada menjual.

Partisipasi jaringan juga meningkat. Validator aktif kini melebihi 976.000, sementara sekitar 2,3 juta ETH mengantre untuk staking di masa depan. Lido Finance tetap menjadi penyedia staking terbesar, memegang sekitar seperempat dari semua ETH yang di-stake.

Aktivitas treasury korporat telah menambah tren ini. BitMine Immersion, salah satu perusahaan treasury Ethereum terbesar, baru-baru ini melakukan staking tambahan 154.304 ETH, senilai sekitar $514 juta pada harga saat ini. Total kepemilikan ETH perusahaan kini melebihi 4 juta token.

Perkiraan Institusional Menunjuk pada Target yang Lebih Tinggi

Beberapa institusi keuangan telah merevisi pandangan mereka terhadap Ethereum di tahun 2026. Standard Chartered baru-baru ini menaikkan target harga ETH akhir tahun menjadi $7.500, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar $4.000. Bank tersebut menyebutkan permintaan yang meningkat dari treasury korporat, produk investasi ETH spot, dan ekspektasi pertumbuhan biaya jaringan.

Menurut analis, perusahaan treasury dan aliran terkait ETF telah menyerap hampir 4% dari pasokan beredar Ethereum sejak pertengahan 2025. Pembeli treasury saja dilaporkan mengakuisisi sekitar 2,3 juta ETH dalam waktu lebih dari dua bulan, sebuah kecepatan yang bank bandingkan secara menguntungkan dengan fase akumulasi Bitcoin di masa lalu.

Standard Chartered juga menyarankan Ethereum dapat mengungguli Bitcoin jika penggunaan dunia nyata, aktivitas stablecoin, dan adopsi aset tokenisasi terus berkembang di jaringannya. Skenario jangka panjang memproyeksikan biaya hingga $25.000 pada tahun 2028 dan $40.000 pada tahun 2030, meskipun proyeksi ini bergantung pada asumsi optimis.

Basis pengguna Ethereum juga berkembang. Pada awal Januari, jaringan mencatat hampir 393.600 alamat dompet baru dalam satu hari, dengan rata-rata mingguan lebih dari 327.000 alamat baru.

Analis mengaitkan lonjakan ini dengan peningkatan protokol Fusaka, yang mengurangi biaya data untuk jaringan Layer-2, serta volume transfer stablecoin rekor sekitar $8 triliun pada akhir 2025.

Meskipun fundamental lebih kuat, aksi harga tetap hati-hati. ETH baru-baru ini menguji level resistensi $3.400, dengan hambatan kunci di dekat $3.550 dan $3.650 berdasarkan moving average jangka panjang. Support terbentuk di sekitar $3.000, dan kegagalan mempertahankan level tersebut dapat membuat ETH terpapar penurunan lebih lanjut.

Gambar sampul dari ChatGPT, grafik ETHUSD dari Tradingview