Story Diperdagangkan 28,19% di Atas Prediksi Harga Kami untuk 20 Jan 2026

Penafian: Ini bukan nasihat investasi. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan umum. Tidak ada informasi, materi, layanan, dan konten lain yang disediakan di halaman ini yang merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau nasihat keuangan, investasi, atau lainnya. Carilah konsultasi profesional independen dalam bentuk nasihat hukum, keuangan, dan fiskal sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Story turun -27,39% hari ini terhadap Dolar AS

IP/BTC menurun sebesar -28,80% hari ini

IP/ETH menurun sebesar -28,82% hari ini

Story saat ini diperdagangkan 28,19% di atas prediksi kami pada 20 Januari 2026

Story naik 57,10% dalam sebulan terakhir dan naik 5,40% sejak 1 tahun yang lalu

Harga Story $ 2,69 Prediksi Story $ 2,10 (-22,45%) Sentimen Netral Indeks Fear & Greed 61 (Keserakahan) Level support utama $ 3,13, $ 2,82, $ 2,34 Level resistance utama $ 3,91, $ 4,39, $ 4,70

Harga IP diperkirakan akan turun -22,45% dalam 5 hari ke depan menurut prediksi harga Story kami

diperdagangkan di $ 2,69 setelah kehilangan -27,39% dalam 24 jam terakhir. Koin ini berkinerja buruk dibandingkan pasar cryptocurrency, karena total kapitalisasi pasar crypto menurun sebesar -27,33% dalam periode waktu yang sama. IP berkinerja buruk terhadap BTC hari ini dan mencatat kerugian -28,80% terhadap cryptocurrency terbesar di dunia.

Menurut prediksi harga Story kami, IP diperkirakan mencapai harga $ 2,10 pada 20 Januari 2026. Ini akan mewakili penurunan harga -22,45% untuk IP dalam 5 hari ke depan.

Grafik Prediksi Harga IP

Beli/Jual Story

Apa yang terjadi dengan Story dalam 30 hari terakhir

Story telah menunjukkan tren positif baru-baru ini, karena koin naik 57,10% dalam 30 hari terakhir. Tren jangka menengah untuk Story telah bearish, dengan IP turun sebesar -53,61% dalam 3 bulan terakhir. Gambaran jangka panjang untuk Story telah positif, karena IP saat ini menunjukkan perubahan harga 5,40% dalam 1 tahun. Pada hari ini tahun lalu, IP diperdagangkan di $ 2,55.

Story mencapai harga tertinggi sepanjang masa pada 21 September 2025, ketika harga IP mencapai puncaknya di $ 14,87. Siklus tertinggi IP saat ini adalah $ 4,16, sementara siklus terendah berada di $ 1,43. IP telah menunjukkan volatilitas tinggi baru-baru ini – volatilitas 1 bulan koin berada di 26,65. Story mencatat 13 hari hijau dalam 30 hari terakhir.

Analisis teknikal Story untuk hari ini – 15 Januari 2026

Sentimen di pasar Story saat ini Netral, dan indeks Fear & Greed menunjukkan Keserakahan. Level support terpenting yang perlu diperhatikan adalah $ 3,13, $ 2,82 dan $ 2,34, sementara $ 3,91, $ 4,39 dan $ 4,70 adalah level resistance utama.

Sentimen netral untuk Story

14 indikator saat ini menunjukkan prediksi bullish untuk Story, sementara 14 indikator menunjukkan perkiraan bearish. Dengan 50% indikator mendukung prediksi positif. Ini menghasilkan sentimen Netral secara keseluruhan untuk Story.

Pasar crypto saat ini mengalami Keserakahan

Saat ini, indeks Fear & Greed berada di 61 (Keserakahan), yang menandakan bahwa investor memiliki pandangan positif terhadap pasar. Indeks Fear & Greed adalah ukuran sentimen di antara investor cryptocurrency. Pembacaan "Keserakahan" menunjukkan bahwa investor saat ini optimis tentang pasar cryptocurrency, tetapi juga dapat menjadi indikasi bahwa pasar dinilai terlalu tinggi. Pembacaan "Ketakutan", di sisi lain, menandakan bahwa investor saat ini ragu-ragu tentang pasar cryptocurrency, yang berpotensi mewakili peluang pembelian.

Moving average & osilator Story

Mari kita lihat apa yang ditunjukkan oleh beberapa indikator teknikal terpenting. Kami akan melalui moving average dan osilator utama yang akan memungkinkan kami mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana Story diposisikan di pasar saat ini.

Periode Simple Harian Eksponensial Harian Simple Mingguan Eksponensial Mingguan MA3 $ 3,09 (JUAL) $ 2,30 (BELI) – – MA5 $ 2,82 (JUAL) $ 2,20 (BELI) – – MA10 $ 2,32 (BELI) $ 2,05 (BELI) – – MA21 $ 2,05 (BELI) $ 1,94 (BELI) $ 0,974741 (BELI) $ 3,63 (JUAL) MA50 $ 2,07 (BELI) $ 2,37 (BELI) – – MA100 $ 3,43 (JUAL) $ 3,39 (JUAL) – – MA200 $ 4,98 (JUAL) $ 4,27 (JUAL) – –

Periode Nilai Aksi RSI (14) 71,54 JUAL Stoch RSI (14) 100,00 JUAL Stochastic Fast (14) 91,73 JUAL Commodity Channel Index (20) 66,67 NETRAL Average Directional Index (14) 41,79 BELI Awesome Oscillator (5, 34) 0,59 NETRAL Momentum (10) 1,84 NETRAL MACD (12, 26) 0,19 NETRAL Williams Percent Range (14) -8,27 JUAL Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 73,51 JUAL VWMA (10) 3,19 BELI Hull Moving Average (9) 3,56 BELI Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) 2,80 NETRAL

Relative Strength Index (RSI 14) adalah indikator yang banyak digunakan yang membantu memberi tahu investor apakah suatu aset saat ini overbought atau oversold. RSI 14 untuk Story berada di 71,54, menunjukkan bahwa IP saat ini overbought.

Simple Moving Average 50 hari (SMA 50) memperhitungkan harga penutupan Story selama 50 hari terakhir. Saat ini, Story diperdagangkan di bawah garis tren SMA 50, yang merupakan sinyal bearish.

Sementara itu, Simple Moving Average 200 hari (SMA 200) adalah garis tren jangka panjang yang dihitung dengan mengambil rata-rata harga penutupan IP selama 200 hari terakhir. IP sekarang diperdagangkan di atas SMA 200, menandakan bahwa pasar saat ini bullish.

Kesimpulan tentang prediksi Story ini

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa perkiraan saat ini untuk prediksi harga Story adalah Netral. IP harus menurun sebesar -22,45% untuk mencapai target $ 2,10 kami dalam lima hari ke depan. Ke depan, akan penting untuk memantau sentimen pasar IP, level support dan resistance utama, dan metrik lainnya. Namun, kita harus ingat bahwa pasar cryptocurrency tidak dapat diprediksi, dan bahkan aset crypto terbesar menunjukkan banyak volatilitas harga. Untuk prediksi harga Story jangka panjang klik di sini.

Penafian: Ini bukan nasihat investasi. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan umum. Tidak ada informasi, materi, layanan, dan konten lain yang disediakan di halaman ini yang merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau nasihat keuangan, investasi, atau lainnya. Carilah konsultasi profesional independen dalam bentuk nasihat hukum, keuangan, dan fiskal sebelum membuat keputusan investasi apa pun.