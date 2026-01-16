6 Kripto Terbaik untuk Pemula di 2026

Jika Anda pendatang baru di dunia kripto, wajar jika merasa tidak tahu harus mulai dari mana tetapi tetap ingin segera mengambil tindakan. Hal ini sering kali mengarah pada keputusan terburu-buru yang didorong oleh rasa takut ketinggalan (FOMO), yang dapat mengakibatkan kerugian dan kekecewaan terhadap kripto.

Dalam artikel ini, kami akan menawarkan 6 pilihan teratas kami untuk cryptocurrency terbaik yang harus dipertimbangkan oleh pemula. Kami juga akan membahas beberapa exchange kripto, aplikasi, dan wallet terbaik yang dapat membantu Anda memulai perjalanan kripto Anda.

Daftar kripto terbaik untuk pemula di tahun 2026: Bitcoin – Kripto tertua dan terbesar Ethereum – Platform smart contract terkemuka Solana – Jaringan blockchain yang efisien dan sangat skalabel XRP – Mata uang digital yang sangat efisien Uniswap – Exchange terdesentralisasi terbesar Dogecoin – Memecoin asli

Apa kripto terbaik untuk dibeli bagi pemula?

Bitcoin bisa dibilang merupakan kripto terbaik untuk dibeli jika Anda seorang pemula. Pilihan menonjol lainnya termasuk Ethereum, Solana, XRP, Uniswap, dan Dogecoin. Perhatikan bahwa kripto-kripto ini dipilih berdasarkan umur panjang dan posisinya di pasar. Dengan kata lain, kami memprioritaskan cryptocurrency yang kemungkinan akan bertahan dalam jangka panjang dibandingkan kripto yang mungkin menghasilkan return 100x atau bangkrut.

1. Bitcoin – Kripto tertua dan terbesar

Pada titik ini, hampir mustahil untuk tidak mengenal Bitcoin. Cryptocurrency asli ini telah berkembang dari eksperimen kriptografi menjadi aset senilai 2 triliun dolar yang digunakan oleh individu, perusahaan, dan bahkan pemerintah.

Jika Anda seorang pemula atau anggota lama komunitas investasi kripto, memiliki Bitcoin hampir menjadi keharusan. Sulit membayangkan cryptocurrency ada dan Bitcoin tidak menjadi bagian utama darinya. Selain itu, tampaknya tidak mungkin ada cryptocurrency yang berhasil melampaui keunggulan first-mover Bitcoin. Jadi, jika Anda yakin bahwa cryptocurrency akan tetap ada, berinvestasi di Bitcoin seharusnya menjadi keputusan yang mudah, karena ini adalah salah satu kripto terbaik untuk dibeli saat ini.

2. Ethereum – Platform smart contract terkemuka

Setelah Bitcoin, Ethereum adalah cryptocurrency terpenting di pasar. Tidak hanya memiliki kapitalisasi pasar terbesar kedua dari semua aset digital, tetapi juga menguasai pangsa dominan aktivitas decentralized finance. Saat ini, lebih dari 55% dari semua nilai yang terkait dengan aplikasi terdesentralisasi dan protokol perdagangan berada di blockchain Ethereum.

Berinvestasi di Ethereum pada dasarnya adalah taruhan pada decentralized finance yang terus tumbuh dan merebut pangsa pasar dari institusi tradisional seperti bank, broker, dan bahkan perusahaan asuransi. Berkat kemampuan smart contract yang kuat, Ethereum juga merupakan blockchain terkemuka untuk aset dunia nyata, yaitu token digital berbasis blockchain yang mewakili aset fisik dan keuangan tradisional (termasuk saham, real estat, obligasi, dan sejenisnya).

3. Solana – Jaringan blockchain yang efisien dan sangat skalabel

Solana adalah salah satu jaringan blockchain dengan pertumbuhan tercepat di industri ini, baik dari segi kinerja harga maupun aktivitas pengguna. Sejak diluncurkan pada tahun 2020, nilai Solana telah melonjak hampir 22.000%, menjadikannya salah satu aset digital dengan kinerja terbaik dalam periode tersebut.

Dibandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum, Solana jauh lebih skalabel dan mampu memproses hingga 65.000 transaksi per detik. Sementara itu, Bitcoin hanya dapat memproses 7 transaksi, dan Ethereum sekitar 30. Hal ini memungkinkan Solana untuk secara efisien menangani NFT, aplikasi gaming, dan dApps lainnya yang memerlukan throughput transaksi yang besar dan biaya transaksi yang rendah.

4. XRP – Mata uang digital yang sangat efisien

XRP adalah salah satu cryptocurrency yang paling dikenal di pasar dan telah ada sejak tahun 2012. Ini dirancang dengan kasus penggunaan yang jelas: memungkinkan pembayaran lintas batas yang cepat dan terjangkau. Tidak seperti banyak proyek kripto lain yang berfokus pada aplikasi terdesentralisasi atau smart contract, XRP bertujuan untuk meningkatkan cara uang bergerak antar bank, penyedia pembayaran, dan lembaga keuangan.

Bagi pemula, XRP bisa menarik karena kesederhanaan dan efisiensinya. Transaksi di XRP Ledger biasanya selesai hanya dalam beberapa detik dan biayanya hanya sebagian kecil dari sen, menjadikannya salah satu jaringan tercepat dan termurah untuk mentransfer nilai. XRP sering dipandang sebagai cryptocurrency praktis daripada yang eksperimental, yang dapat membuatnya menjadi pilihan yang lebih mudah didekati bagi pendatang baru yang menginginkan eksposur ke kripto tanpa menyelami ekosistem DeFi atau NFT yang kompleks.

5. Uniswap – Exchange terdesentralisasi terbesar

Uniswap mewujudkan premis dasar kripto – menghilangkan perantara keuangan dengan menggantinya dengan smart contract dan sistem tanpa kepercayaan. Berbasis di Ethereum, Uniswap adalah protokol perdagangan terdesentralisasi terbesar di dunia, memungkinkan siapa saja untuk memperdagangkan kripto, menyediakan likuiditas, dan melakukannya tanpa bergantung pada exchange atau bank untuk mengonfirmasi dan melacak transaksi.

Investasi di Uniswap mirip sifatnya dengan berinvestasi di Ethereum. Jika Anda percaya bahwa sistem keuangan terdesentralisasi akan terus tumbuh popularitasnya, maka masuk akal untuk berinvestasi di UNI, yang merupakan cryptocurrency asli dari platform Uniswap dan memungkinkan pemegang untuk berpartisipasi dalam keputusan tata kelola terkait token dan jaringan mana yang akan didukung, di antara hal-hal lainnya.

6. Dogecoin – Memecoin asli

Dogecoin diluncurkan sebagai meme pada tahun 2013, dan bahkan pendirinya tidak pernah membayangkan akan mendapatkan popularitas apa pun. Namun, lebih dari satu dekade kemudian, Dogecoin lebih besar dari sebelumnya, menguasai kapitalisasi pasar terbesar ke-9 di pasar cryptocurrency dan diterima sebagai bentuk pembayaran oleh beberapa pedagang terkemuka, termasuk Tesla.

Jika Anda terpesona oleh demam meme coin yang telah mengguncang pasar dalam beberapa bulan terakhir, kami sarankan Anda memulai dengan berinvestasi di Dogecoin. Ini telah ada jauh lebih lama daripada meme coin lainnya, dan hampir mustahil untuk percaya bahwa nilainya bisa jatuh sampai nol pada titik ini. Namun, hal ini tidak dapat dikatakan untuk meme coin yang lebih baru dan lebih kecil yang telah memasuki pasar dalam beberapa bulan terakhir.

Apa exchange kripto terbaik untuk pemula?

Dalam memilih exchange terbaik untuk digunakan sebagai pemula, Anda harus terlebih dahulu mencari tahu exchange mana yang tersedia di yurisdiksi Anda. Secara umum, Binance adalah pilihan terbaik untuk pengguna internasional, sementara Kraken adalah pilihan terbaik untuk pengguna dari Amerika Serikat.

Exchange terbaik untuk pengguna internasional: Binance

Binance memegang gelar sebagai exchange cryptocurrency terbesar secara global berdasarkan volume perdagangan dan memiliki basis pengguna terbesar dibandingkan semua exchange lainnya. Platform ini menyediakan pilihan cryptocurrency yang sangat banyak untuk diperdagangkan dan memiliki berbagai fitur yang sangat luas yang melayani semua jenis pengguna, dari pemula hingga pengguna tingkat lanjut.

Selain itu, exchange ini memiliki struktur biaya yang sangat kompetitif, dengan order maker dan taker dimulai dari biaya dasar 0,10%. Anda dapat mengurangi biaya perdagangan lebih lanjut dengan membayarnya menggunakan token BNB atau dengan menghasilkan lebih banyak volume perdagangan. Secara keseluruhan, sulit untuk membantah status Binance sebagai salah satu exchange kripto terbaik di dunia.

Kunjungi Binance

Exchange terbaik untuk pengguna dari AS: Kraken

Diluncurkan pada tahun 2013, Kraken adalah salah satu exchange yang paling lama berdiri di industri kripto. Exchange ini telah mendapatkan reputasi sebagai salah satu platform teraman untuk perdagangan cryptocurrency. Dikombinasikan dengan struktur biaya yang relatif kompetitif dan pilihan kripto yang solid, Kraken mudah untuk direkomendasikan baik untuk pemula maupun pengguna tingkat lanjut.

Exchange ini menawarkan berbagai cara untuk mendanai akun Anda dan mendukung berbagai mata uang fiat, termasuk USD, EUR, dan GBP. Anda dapat menyetor dana ke akun Kraken Anda dari rekening bank atau menggunakan kartu kredit atau dompet digital seperti Apple Pay dan Google Pay.

Kunjungi Kraken

Apa wallet kripto terbaik untuk pemula?

Bisa dibilang, wallet kripto terbaik untuk pemula adalah Ledger Nano X, baik karena konstruksinya yang kuat maupun kesederhanaan penggunaannya. Jika Anda lebih suka wallet software karena aksesibilitas yang lebih baik, maka Anda tidak akan salah dengan MetaMask.

Hardware wallet yang diproduksi oleh Ledger secara luas dianggap sebagai cara paling aman dan paling dapat diandalkan untuk menyimpan Bitcoin dan aset kripto lainnya. Selama penyimpanan seed phrase ditangani dengan hati-hati, tidak ada cara bagi pelaku jahat atau perangkat lunak apa pun untuk membahayakan keamanan kripto Anda. Beli Ledger Wallet & Dapatkan $70 BTC Gratis

Hardware wallet terbaik: Ledger Nano X

Ledger Nano X secara native mendukung lebih dari 500 cryptocurrency dan dapat diperluas hingga lebih dari 5.500 cryptocurrency dengan layanan eksternal. Nano X, yang dapat dihubungkan ke smartphone dan PC melalui Bluetooth dan USB, mendukung sistem operasi Android dan iOS pada perangkat seluler serta sistem operasi MacOS, Windows, dan Linux pada desktop.

Salah satu keunggulan Ledger Nano X adalah dapat terintegrasi dengan Metamask dan Web3 hot wallet lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses platform DeFi dan blockchain dApps, memanfaatkan keamanan superior dari Ledger Nano X. Dengan harga $149, Ledger Nano X sedikit mahal dibandingkan rata-rata pasar. Namun, keamanan yang kuat dan integrasi Web3 dari Nano X menempatkannya di posisi teratas daftar hardware wallet terbaik.

Software wallet terbaik: MetaMask

MetaMask memiliki antarmuka yang sederhana dan intuitif, membuatnya mudah bagi pemula untuk bernavigasi. Ini mengurangi kurva pembelajaran yang terkait dengan teknologi blockchain dan cryptocurrency. Sebagai ekstensi browser yang tersedia di browser populer seperti Chrome, Firefox, dan Brave, ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dApps langsung dari browser web. Integrasi ini menyederhanakan proses penggunaan layanan berbasis blockchain.

MetaMask terutama mendukung Ethereum dan token berbasis Ethereum (ERC-20 dan ERC-721), yang bermanfaat karena Ethereum adalah salah satu platform blockchain yang paling banyak digunakan dengan ekosistem dApps yang luas.

Kesimpulan

Cryptocurrency yang tercantum dalam artikel ini seharusnya memberikan titik awal yang baik untuk berinvestasi di kripto. Sebagian besar adalah investasi kripto jangka panjang, yang mengutamakan stabilitas daripada potensi keuntungan 10x atau bahkan 100x. Namun, jika Anda bersedia mengambil lebih banyak risiko dengan strategi investasi Anda, Anda dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi di proyek yang lebih volatile. Untuk ide investasi, periksa daftar kami tentang presale kripto terbaik dan daftar altcoin terbaik untuk dibeli.