Hyperliquid: Mengapa langkah whale $648K gagal menaikkan harga HYPE

Dragonfly Capital baru-baru ini menarik 25.989,71 Hyperliquid [HYPE], senilai sekitar $648,6K, dari Bybit, menandakan langkah yang disengaja menuju penyimpanan sendiri daripada distribusi langsung.

Tindakan ini menunjukkan keyakinan di tingkat entitas, namun tidak mencerminkan akumulasi pasar yang luas. Pemain besar sering memposisikan ulang aset untuk fleksibilitas, manajemen risiko, atau strategi internal.

Namun, penarikan terisolasi semacam itu kehilangan bobot bullish ketika metrik pendukung gagal mengkonfirmasi tindak lanjut. Dalam kasus ini, harga terus melemah meskipun ada transfer.

Selain itu, pelaku pasar tidak mencerminkan perilaku ini dalam skala besar. Akibatnya, penarikan ini lebih terbaca sebagai positioning selektif daripada fase akumulasi terkoordinasi.

Namun, tanpa sinyal permintaan yang memperkuat di tempat lain, langkah ini saja kesulitan untuk mengubah sentimen secara berarti.

Aliran spot berbalik saat penjual kembali masuk

Dinamika aliran spot telah bergeser tajam, mengubah gambaran pasokan jangka pendek. Sesi sebelumnya mencatat $1,62 juta dalam arus keluar bersih, secara singkat menandakan berkurangnya pasokan bursa dan meredanya tekanan jual.

Namun, tren itu berbalik dengan cepat. Data terbaru menunjukkan arus masuk bersih +$538,75K, mengindikasikan token telah mulai bergerak kembali ke bursa.

Transisi ini penting. Arus masuk biasanya menunjukkan persiapan untuk menjual daripada menahan. Oleh karena itu, pergeseran ini menyiratkan penjual sudah mendapatkan kembali kendali setelah jeda singkat.

Kelemahan harga memperkuat interpretasi ini. Alih-alih stabil setelah arus keluar, HYPE terus menurun.

Akibatnya, pembalikan arus masuk melemahkan kasus bullish dan memperkuat argumen untuk tekanan distribusi yang diperbarui.

Penolakan di $28 mempertajam struktur bearish

HYPE gagal secara meyakinkan di resistance $28, mengkonfirmasi dominasi penjual di level yang lebih tinggi. Penolakan mengarahkan harga menuju support $25, yang sekarang terlihat semakin rapuh.

Jika penjual mempertahankan tekanan, struktur mengekspos $22 sebagai level penurunan berikutnya. Selain itu, kelemahan yang berkepanjangan dapat membuka jalan menuju $15 sebelum pemulihan yang berarti muncul.

Indikator tren memperkuat pandangan ini. Saat dipublikasikan, DMI menunjukkan -DI di 24, bertahan di atas +DI di 17. Ini menandakan kontrol penjual yang berkelanjutan.

Sementara itu, ADX di 22 mengkonfirmasi bahwa kekuatan bearish sedang membangun daripada memudar. Oleh karena itu, struktur dan keselarasan tren saat ini mendukung kelanjutan lebih rendah, bukan stabilisasi.

Penurunan OI menandakan perilaku risk-off

Data derivatif menambahkan lapisan lain pada setup bearish.

Pada saat penulisan, Open Interest (OI) turun 7,91% menjadi $1,31 miliar, mencerminkan trader menutup posisi alih-alih menambah eksposur.

Selama potensi dasar, OI sering meningkat saat peserta memposisikan untuk rebound.

Pola ini tidak muncul di sini. Sebaliknya, trader terus mengurangi risiko saat harga melemah. Perilaku ini menunjukkan ketidakpastian daripada kepercayaan.

Selain itu, penurunan OI bersamaan dengan penurunan harga biasanya menandakan pembubaran posisi, bukan pembelian penurunan yang agresif.

Akibatnya, leverage meninggalkan pasar daripada mendukung upaya kenaikan. Tanpa minat spekulatif yang diperbarui, harga kekurangan bahan bakar yang diperlukan untuk rebound yang berkelanjutan.

Likuidasi tetap diredam meskipun ada kelemahan

Data likuidasi terus menunjukkan positioning paksa yang terbatas, mengurangi kemungkinan rebound refleksif.

Pada pembacaan terbaru, total likuidasi berdiri mendekati $1,94 juta di sisi long versus hanya $1,58K di short, menyoroti ketiadaan tekanan sisi short.

Di tempat-tempat utama, Binance mencatat hanya $1,48K dalam likuidasi short terhadap $142,6K dalam long, sementara Hyperliquid melihat $1,69 juta dalam likuidasi long dengan hampir tidak ada short yang terhapus. Ketidakseimbangan ini penting.

Tanpa likuidasi short yang berarti, harga kekurangan bahan bakar yang diperlukan untuk pemulihan yang didorong squeeze.

Sebaliknya, flush sisi long yang terkontrol menunjukkan kelanjutan penurunan daripada kapitulasi, meninggalkan ruang untuk tekanan lebih lanjut sebelum upaya stabilisasi muncul.

Apakah penjual mengatur penurunan yang lebih dalam?

Semua sinyal utama sekarang condong ke arah yang sama. Arus masuk spot telah kembali, struktur harga tetap lemah, indikator tren mendukung penjual, leverage terus berkurang, dan tekanan likuidasi tetap diredam.

Bersama-sama, kondisi ini menunjukkan penjual mempertahankan kontrol daripada kehilangan momentum.

Kecuali aliran berbalik secara meyakinkan kembali ke arus keluar yang berkelanjutan dan trader membangun kembali eksposur, risiko penurunan tetap tinggi. Oleh karena itu, HYPE tampak rentan terhadap penurunan lebih lanjut sebelum pemulihan yang tahan lama terbentuk.

Pemikiran Akhir

Arus masuk bursa dan struktur lemah menunjukkan penjual masih mengontrol arah jangka pendek HYPE.

Tanpa permintaan yang diperbarui, level penurunan tetap terbuka sebelum upaya pemulihan.