Indeks Fear and Greed Bitcoin Menunjukkan Keserakahan

Indeks naik ke 61, titik tertinggi yang disaksikan sejak awal Oktober 2025.

Metrik yang menunjukkan sentimen investor umum terhadap cryptocurrency terkemuka, BTC Fear and Greed Index, akhirnya memasuki wilayah "keserakahan" setelah menghabiskan tiga bulan terakhir terutama di zona "ketakutan" atau "ketakutan ekstrem".

Perkembangan ini menandakan meningkatnya kepercayaan dan selera yang berkembang untuk aset tersebut, tetapi ini juga mungkin merupakan pertanda potensi penurunan jangka pendek.

Kembali ke 'Keserakahan'

Beberapa hari terakhir sangat positif bagi para bull BTC karena harga aset tersebut sempat melonjak ke puncak dua bulan hampir $98.000. Lonjakan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik setelah AS pertama kali meluncurkan operasi militer di Venezuela dan kemudian mengancam untuk campur tangan di Iran, di mana penduduk setempat telah mengorganisir protes massal melawan rezim tersebut.

Baru-baru ini, presiden Amerika Donald Trump melunak nada bicaranya, mengklaim bahwa kekerasan di negara Asia itu telah berhenti dan berjanji untuk tidak memerintahkan serangan. Pengumuman tersebut menyebabkan sedikit atau tidak ada volatilitas dalam BTC, yang saat ini diperdagangkan sekitar $96.000, naik 7% secara mingguan.

Agak diharapkan, reli aset tersebut telah mempengaruhi Bitcoin Fear and Greed Index yang populer – metrik yang melacak berbagai segmen, seperti volatilitas harga, survei, dan komentar media sosial, untuk menentukan sentimen investor saat ini terhadap cryptocurrency.

Indeks tersebut telah meningkat ke 61, sehingga memasuki wilayah "keserakahan" untuk pertama kalinya sejak awal Oktober tahun lalu. Ini mungkin terdengar seperti berita baik lebih lanjut bagi para bull karena mencerminkan kepercayaan dan permintaan yang lebih kuat terhadap aset tersebut.

BTC Fear and Greed, Sumber: alternative.me

Di sisi lain, ini juga bisa berarti bahwa beberapa investor didorong oleh FOMO daripada fundamental, menunjukkan pasar bisa menjadi terlalu panas. Dalam beberapa kasus, mencapai zona "keserakahan" dan terutama zona "keserakahan ekstrem" mungkin menjadi tanda bahwa harga telah mencapai puncak lokal dan berada di ambang koreksi.

Pompa Lebih Lanjut di Cakrawala?

Banyak pengamat pasar berdiri teguh di sudut bullish, mengharapkan harga BTC terus naik dalam waktu dekat daripada turun. Pengguna X Jelle percaya lompatan ke $100.000 bisa terjadi dalam beberapa minggu mendatang, sedangkan Ali Martinez sebelumnya memprediksi bahwa kenaikan di atas $94.500 mungkin diikuti oleh lonjakan setinggi $105.921.

Sementara itu, alamat paus dan hiu yang memiliki antara 10 dan 10.000 BTC secara kolektif telah mengakumulasi lebih dari 32.600 BTC sejak 10 Januari. Pada saat yang sama, dompet udang yang memegang kurang dari 0,01 BTC telah melakukan penjualan besar-besaran. Menurut platform analitik Santiment, ini bisa menjadi pengaturan yang sempurna untuk bull run.