Altérra dan pemberi pinjaman Spanyol meluncurkan dana iklim senilai $1,2 miliar

Kendaraan investasi merencanakan pembiayaan berkelanjutan

BBVA berkomitmen $250 juta untuk dana baru

Fokus pada transisi energi dan dekarbonisasi

Altérra milik UEA, salah satu dana iklim swasta terbesar di dunia, berencana meluncurkan kendaraan ko-investasi senilai $1,2 miliar dengan bank Spanyol BBVA untuk menyediakan pembiayaan berkelanjutan di pasar maju dan berkembang.

BBVA telah berkomitmen $250 juta untuk Altérra Opportunity Fund yang baru, kata kedua perusahaan dalam pernyataan bersama.

Dana tersebut akan melakukan investasi yang selaras dengan iklim di seluruh infrastruktur, ekuitas swasta, dan kredit swasta, dengan fokus pada investasi di bidang transisi energi, dekarbonisasi industri, teknologi iklim, dan kehidupan berkelanjutan di Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, dan pasar pertumbuhan lainnya.

Dana tersebut, setelah diluncurkan dan disetujui, akan berdomisili di zona bebas Abu Dhabi Global Market. Dana ini juga akan mengkonsolidasikan ko-investasi yang ada dari Altérra Acceleration Fund ke dalam struktur khusus yang dikelola oleh perusahaan Emirati.

"Inisiatif ini mempercepat ambisi Altérra untuk memobilisasi modal pihak ketiga dalam skala besar dan memperluas jaringan global kolaborator institusionalnya," kata pernyataan tersebut.

Carlos Torres Vila, ketua BBVA, mengatakan bank tersebut memandang Altérra sebagai mitra jangka panjang untuk memobilisasi modal dalam skala besar, yang akan memperdalam kehadirannya di pusat keuangan iklim yang tumbuh cepat seperti Abu Dhabi.

Bacaan lebih lanjut:

Menjelang Cop30, kebenaran sederhana tentang iklim

Dukungan bahan bakar fosil Teluk mendorong debat iklim global

Apa yang terjadi di kutub penting bagi Teluk

Pada bulan Desember, Altérra mengumumkan investasi dalam dana yang dikelola oleh Copenhagen Infrastructure Partners yang berkantor pusat di Denmark untuk mendukung pengembangan proyek energi terbarukan skala besar secara global.

Altérra, yang berkantor pusat di Abu Dhabi Global Market, diumumkan selama KTT iklim PBB pada tahun 2023. Dana tersebut diluncurkan dalam kemitraan dengan BlackRock dan TPG yang berbasis di AS, serta Brookfield dari Kanada.

Pada Februari 2024, chief executive Altérra Majid Al Suwaidi mengatakan perusahaan bertujuan untuk mengkatalisasi investasi modal swasta sebesar $250 miliar pada tahun 2030.