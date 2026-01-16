SEI Mempertahankan Support $0,117 saat Target $0,136 Muncul

SEI rebound dari support $0,117, menargetkan $0,136. Perhatikan level kunci dan struktur pasar untuk potensi kelanjutan bullish.

Harga SEI baru-baru ini berbalik setelah menyentuh level support $0,117, menunjukkan tanda-tanda potensi kelanjutan bullish.

Saat SEI mendekati level harga kunci, para trader memantau dengan cermat langkah selanjutnya.

Pertanyaan kritis tetap ada: Bisakah SEI mendorong menuju angka $0,136, atau akankah menghadapi tantangan lebih lanjut di level yang lebih rendah? Di bawah ini, kami mengeksplorasi aksi harga saat ini dan apa yang harus diperhatikan trader dalam beberapa hari mendatang.

Pentingnya Support $0,117 dan Resistance $0,1236

Level $0,117 telah memainkan peran kunci dalam aksi harga SEI baru-baru ini. Setelah harga menyentuh level ini, pantulan mengikuti, menandakan potensi kelanjutan bullish.

Trader sangat fokus pada bagaimana harga berperilaku di sekitar zona support ini untuk mengukur kekuatan tren.

Titik harga kritis berikutnya untuk dipantau adalah $0,1236. Jika SEI dapat menembus di atas resistance ini, ini mungkin menandakan awal dari struktur higher-low, yang biasanya merupakan tanda bullish.

Ini dapat mengatur panggung untuk keuntungan lebih lanjut, dengan target utama berikutnya sekitar $0,136.

Bagi trader yang mencari peluang mengambil keuntungan, level $0,1288 adalah target yang mungkin. Jika SEI mencapai titik ini, ini mungkin memberikan exit yang baik untuk trader jangka pendek.

Namun, kunci untuk mencapai level ini adalah berhasil menembus resistance $0,1236.

Peluang Long saat SEI Mempertahankan Support Kunci

Meskipun fluktuasi baru-baru ini, peluang long masih ada untuk trader SEI. Waktu terbaik untuk masuk posisi long terjadi setelah support $0,117 disentuh.

Namun, bahkan sekarang, masih ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan bullish, tergantung pada bagaimana harga bereaksi terhadap level yang akan datang.

Jika SEI merebut kembali level $0,1236, ini dapat mengonfirmasi pergeseran dalam struktur pasar.

Ini akan menunjukkan formasi higher-low, yang menunjukkan potensi kelanjutan menuju angka $0,136.

Trader memperhatikan level-level ini untuk sinyal yang lebih jelas untuk masuk posisi long.

Ada juga kemungkinan bahwa SEI dapat mengunjungi kembali zona support $0,117 sebelum bergerak lebih tinggi.

Jika itu terjadi, trader perlu mencari konfirmasi pembalikan sebelum melaksanakan trading long lebih lanjut.

Memantau struktur pasar pada timeframe yang lebih tinggi akan sangat penting untuk pengambilan keputusan.

Bacaan Terkait: SEI Bertahan Kuat saat Altcoin Menembus di Atas MA 21 Hari dan Menguji Support

Risiko Mengunjungi Kembali Level Lebih Rendah dan Imbalance $0,113

Meskipun support $0,117 bertahan sejauh ini, imbalance $0,113 masih terbuka. Penurunan ke level ini dapat mengindikasikan melemahnya momentum bullish.

Trader harus mendekati level ini dengan hati-hati dan menunggu tanda-tanda kekuatan yang jelas sebelum melakukan trading baru.

Jika SEI mencapai $0,113 dan menunjukkan tanda-tanda pembalikan, ini dapat menjadi titik masuk potensial untuk posisi long.

Namun, jika harga gagal rebound dan terus turun, ini mungkin menunjukkan pergeseran dalam sentimen pasar. Trader harus bersiap untuk kemungkinan pergerakan turun jika ini terjadi.

Level $0,113 masih merupakan area kunci untuk diperhatikan. Jika harga gagal bertahan di level ini, ini dapat menandakan kelemahan lebih lanjut di pasar.

Trader harus berhati-hati dan memantau struktur pasar untuk konfirmasi sebelum bertindak pada trading apa pun.