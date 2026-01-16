Penjualan Bitcoin OGs turun 73%, tapi apakah itu akan membantu prospek BTC di Q1?

Bitcoin OG telah mengurangi tekanan jual mereka, semakin meningkatkan peluang pemulihan aset kripto tersebut. Mereka adalah investor yang menunjukkan keyakinan awal terhadap BTC, termasuk penambang awal, pengembang, dan pengguna pertama.

Beberapa investor ini membeli BTC ketika harganya di bawah $100 dan kemudian memperoleh keuntungan besar setelah menahan selama lebih dari 5 tahun.

Lonjakan Bitcoin [BTC] yang eksplosif pada siklus ini menarik aksi ambil untung dari kelompok ini, langkah yang menurut beberapa analis sebagian memperlambat momentum aset tersebut pada tahun 2025.

Namun, pada saat pers, tekanan jual dari Bitcoin OG telah turun dari rata-rata 90 hari sebesar 3.000 BTC pada tahun 2024 menjadi 1.000 BTC pada tahun 2026 – Penurunan 73% dalam dua tahun.

Permintaan institusional melampaui BTC yang ditambang

Sejauh ini, pergeseran pasar tahun 2026 telah positif untuk BTC. Terutama, tekanan jual besar-besaran pada akhir tahun 2025 dari pemegang jangka panjang (Investor yang memegang BTC selama lebih dari 5 bulan), arus keluar ETF, dan leverage berlebihan sebagian besar telah direset.

Ini telah memberikan fondasi struktural untuk pemulihan yang solid. Faktanya, permintaan institusional saat ini untuk BTC hampir lima kali lipat pasokan barunya, atau BTC yang dicetak penambang.

Pada pertengahan Januari 2026, institusi telah menyerap 30k BTC, jauh lebih banyak dari 5,7k BTC yang baru dicetak.

Tren serupa diamati pada tahun 2025 dan 2024 ketika ETF diluncurkan. Faktanya, analis JPMorgan memprediksi bahwa arus masuk kripto akan melonjak pada tahun 2026, menyusul rekor $130 miliar pada tahun 2025. Para analis menulis,

Apakah pemulihan BTC akan berlanjut?

Di sini, perlu disebutkan bahwa True MVRV, sebuah osilator yang mengidentifikasi siklus pasar kunci dan pergeseran sentimen investor, mencapai titik terendah mendekati 1,0 dan pulih ke 1,1.

Pola pemulihan masa lalu pada level yang sama telah mengungkapkan bahwa pergeseran (puncak lokal) terjadi ketika osilator melonjak menuju 1,5 (kisaran menengah) atau 2,0.

Dengan kata lain, jika pemulihan saat ini berlanjut, itu bisa mereda jika MVRV naik ke 1,5 atau 2. Pada saat pers, BTC diperdagangkan pada $95,5k, naik 18% dari posisi terendah Q4 2025 sebesar $80,6k.

Kesimpulan Akhir

Tekanan jual dari investor Bitcoin awal yang mulai menahan lebih dari lima tahun yang lalu telah turun sebesar 73%.

Pemulihan dapat berlanjut jika lanskap makro mendukungnya, tetapi bisa mereda jika True MVRV bergeser pada 1,5.