Mesir melaporkan pendapatan pajak tertinggi dalam 20 tahun

Reformasi yang dilakukan Mesir atas rekomendasi Dana Moneter Internasional membantu meningkatkan pendapatan pajak ke level tertinggi dalam 20 tahun, kata menteri investasi dan perdagangan luar negeri negara Arab tersebut pada hari Kamis.

Hassan Al-Khatib juga mengatakan selama seminar lokal bahwa reformasi tersebut mengubah aset asing bersih negatif Mesir menjadi surplus sebesar $15-20 miliar pada tahun 2025.

Cadangan devisa Mesir membengkak ke salah satu level tertinggi mereka yaitu hampir $51 miliar pada akhir tahun 2025, kata Khatib dalam komentar yang diterbitkan oleh kantor informasi kabinet.

"Reformasi, terutama reformasi pajak, menghasilkan peningkatan sekitar 35 persen dalam pendapatan pajak negara tahun lalu... ini adalah level tertinggi sejak 2005," katanya.

Al-Khatib mengatakan berakhirnya pasar gelap di Mesir telah meningkatkan tajam remitansi oleh orang Mesir di luar negeri dan dia memperkirakan peningkatan lebih lanjut tahun depan.

Remitansi oleh orang Mesir di luar negeri, terutama di Arab Saudi, UEA, dan negara-negara produsen minyak Teluk lainnya, naik ke rekor $37 miliar pada tahun 2025, katanya.

Remitansi tersebut sudah mencapai rekor tertinggi $26 miliar dalam delapan bulan pertama tahun 2025 dibandingkan $18 miliar setahun sebelumnya, kata bank sentral.

Lonjakan tersebut membantu akun berjalan Mesir, dengan defisit menurun menjadi hampir $15 miliar pada tahun fiskal 2024-2025 dari $20,8 miliar pada tahun fiskal 2023-2024.

Analis mengatakan tahun lalu bahwa lonjakan remitansi, sumber mata uang asing terbesar kedua Mesir setelah ekspor, dihasilkan dari keputusan pemerintah untuk menyatukan nilai tukar mata uang, yang secara efektif mengakhiri pasar gelap yang sudah berlangsung lama.

Orang Mesir di luar negeri juga didorong oleh keputusan berikutnya oleh bank untuk menaikkan suku bunga dan pengumuman pemerintah bahwa mereka akan menjual tanah kepada ekspatriat.

Orang Mesir yang tinggal di Kuwait, Arab Saudi, dan UEA adalah sumber mata uang asing terbesar bagi negara mereka, dengan remitansi mereka mencapai sekitar $12 miliar pada tahun 2023-2024, kata bank sentral.