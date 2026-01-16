Robot Humanoid AGIBOT Meraih Berbagai Penghargaan Best of CES 2026 Setelah Debut di Amerika Serikat

LAS VEGAS, 16 Januari 2026 /PRNewswire/ — AGIBOT, perusahaan robotika terkemuka yang mengkhususkan diri dalam kecerdasan terwujud, hari ini menandai masuknya secara resmi ke pasar AS di CES 2026 dengan debut jajaran robotika humanoid dan berkaki empat paling lengkap dalam industri hingga saat ini. Menampilkan AGIBOT A2 Series, X2 Series, G2 Series, dan D1 Series, AGIBOT mendapatkan pengakuan luas dari berbagai media terkemuka di CES 2026. Menggarisbawahi pengaruh perusahaan yang terus berkembang dalam industri robotika global, AGIBOT membawa pulang beberapa penghargaan Best of CES 2026.

Di saat robotika humanoid masih dalam tahap awal namun berkembang pesat, AGIBOT menonjol dengan transisi yang terbukti dari R&D canggih ke penerapan dunia nyata dalam skala besar. Penghargaan ini menyoroti pergeseran industri yang lebih luas karena robotika bergerak cepat menuju sistem yang siap diterapkan dan siap produksi. Di tengah kompetisi, AGIBOT diakui selama CES 2026 telah "memimpin daftar produsen humanoid," menurut Bloomberg, dengan meraih posisi #1 dalam hal pengiriman humanoid pada tahun 2025 dengan perkiraan 5.168 robot menurut data dari perusahaan analis Omida.

Di CES 2026, AGIBOT memamerkan jajaran lengkap robot terwujudnya, yang Forbes jelaskan, "sudah beroperasi di delapan aplikasi komersial inti," termasuk resepsionis, hiburan, manufaktur, logistik (penyortiran), inspeksi keamanan, pengumpulan data dan penelitian ilmiah."

Diakui karena "menyajikan salah satu portofolio robot humanoid yang paling lengkap dan matang secara operasional di pameran," Ubergizmo memberikan penghargaan Best of Show 2026 kepada perusahaan untuk AGIBOT dan Genie Sim 3.0-nya karena menawarkan "portofolio robotika lengkap dan platform perangkat lunak yang menghubungkannya."

AGIBOT juga menerima pujian dan diberikan penghargaan oleh Global Top Brands karena menjadi salah satu Global Emerging Brands teratas selama CES 2026. AGIBOT juga mengakui A2 Series sebagai salah satu Best of CES 2026 oleh MacStories .

Forbes mengakui aplikasi dunia nyata untuk A2 Series, yang digambarkan sebagai "humanoid berkaki dua yang ditujukan untuk layanan pelanggan atau tugas resepsionis meja depan. Faktanya, Netzwelt mengakui A2 Series, bersama dengan D1 Series – robot berkaki empat yang menavigasi medan menantang – dengan memberikan mereka Netzwelt Innovation Award 2026 yang didambakan di CES. Menambah daftar penghargaan, Netzwelt juga membedakan G2 Series untuk aplikasi industrinya, tetapi juga kemampuannya untuk melipat pakaian atau menuangkan air. Melengkapi produk yang dipamerkan di CES adalah AGIBOT X2 Series, robot humanoid berukuran setengah, yang TechCrunch tambahkan, "perusahaan bertujuan memasarkannya ke bisnis untuk tujuan hiburan."

Tentang AGIBOT

AGIBOT didedikasikan untuk mendorong inovasi melalui integrasi AI dan robotika, menciptakan produk robot terwujud serbaguna terkemuka di dunia dan ekosistem aplikasi. Dibangun di atas fondasi tubuh robotik dan didukung oleh fusi interaksi, manipulasi, dan kecerdasan lokomotif — "1 Tubuh Robotik + 3 Kecerdasan" — AGIBOT adalah perusahaan robotika terkemuka dalam industri untuk menghadirkan portofolio produk lengkap dan menerapkannya di semua skenario aplikasi utama. Menurut analis industri, AGIBOT menempati peringkat No.1 secara global dalam pengiriman robot humanoid pada tahun 2025.

