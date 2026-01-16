Arthur Hayes Memprediksi Dukungan Bitcoin dari Pergeseran Likuiditas pada 2026

Co-founder BitMEX Arthur Hayes baru-baru ini memberikan alasan baru mengapa Bitcoin berkinerja buruk pada tahun 2025 ketika aset besar lainnya naik.

Dalam sebuah artikel berjudul Frowny Cloud, Hayes mengatakan bahwa penurunan Bitcoin bukan karena aset itu sendiri tetapi terjadi karena menyusutnya likuiditas dolar AS.

Sumber: CryptoHayes

Menurutnya, ketika kredit dolar semakin ketat, ini biasanya menyebabkan Bitcoin jatuh terlebih dahulu karena merespons lebih cepat terhadap perubahan kondisi uang global.

Hayes menggunakan analogi panjang tentang salju dan ski untuk menunjukkan bagaimana pasar berperilaku. Sama seperti pemain ski mempertimbangkan riwayat curah salju yang telah terjadi untuk menentukan seberapa berbahaya kondisi longsoran bisa terjadi, investor mempelajari sejarah, grafik, dan siklus likuiditas untuk memahami harga aset.

Hayes mengatakan Bitcoin mengikuti pola normalnya pada tahun 2025 dengan bergerak seiring turunnya likuiditas dolar, sementara emas dan saham teknologi AS naik karena alasan yang sangat berbeda.

Mengapa Bitcoin Tertinggal Sementara Emas dan Teknologi Naik

Hayes menolak kritik dari pendukung emas dan investor pasar saham yang mengatakan token tersebut adalah aset besar dengan kinerja terburuk pada tahun 2025.

Dia mengatakan Bitcoin bertindak persis seperti yang diharapkan. Ketika likuiditas dolar AS menyusut, Bitcoin turun. Tetapi emas naik karena bank sentral membeli lebih banyak dan mengurangi kepemilikan mereka atas Obligasi Pemerintah AS.

Hayes mengatakan yang benar-benar membuat negara-negara khawatir adalah ketika AS membekukan uang Rusia pada tahun 2022. Sejak itu, banyak bank sentral memandang emas sebagai aset cadangan yang lebih aman tanpa risiko counterparty.

Sumber: CryptoHayes

Dia menambahkan bahwa jika pangsa emas dalam cadangan dunia kembali ke level tahun 1980-an, harga bisa naik hingga sekitar $12.000. Dia juga menunjukkan bahwa investor ritel tidak memimpin kenaikan emas ini, artinya pembeli utama masih bank sentral.

Saham teknologi AS menceritakan kisah yang berbeda. Dengan likuiditas dolar yang lebih sedikit, Nasdaq 100 naik karena banyak dukungan pemerintah masuk ke kecerdasan buatan.

Hayes mengatakan baik AS maupun China sekarang melihat AI sebagai industri strategis, yang mendatangkan uang meskipun tidak memenuhi target pengembalian biasa. Dia berpikir inilah mengapa saham teknologi menjauh dari Bitcoin pada tahun 2025.

Ekspansi Neraca Fed Menandakan Kembalinya Likuiditas

Ke depan, Hayes mengharapkan dolar AS akan memiliki lebih banyak likuiditas lagi pada tahun 2026. Dia menyebutkan tiga alasan utama: pertumbuhan neraca Federal Reserve, pinjaman yang lebih kuat oleh bank komersial, dan suku bunga hipotek yang lebih rendah.

Dia mencatat bahwa pengetatan kuantitatif berakhir pada akhir 2025 dan digantikan oleh pembelian manajemen cadangan yang menambahkan setidaknya $40 miliar setiap bulan ke sistem.

Hayes juga menunjukkan lebih banyak kredit bank untuk industri yang didukung pemerintah dan dukungan baru untuk perumahan melalui lembaga seperti Fannie Mae dan Freddie Mac.

