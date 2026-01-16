Laporan: Ekosistem cryptocurrency Iran diproyeksikan mencapai sekitar $7,78 miliar pada tahun 2025.

PANews melaporkan pada 16 Januari bahwa, menurut laporan terbaru dari Chainalysis, ekosistem cryptocurrency Iran diproyeksikan mencapai sekitar $7,78 miliar pada tahun 2025, melebihi tingkat pertumbuhan tahun sebelumnya. Protes domestik dan devaluasi mata uang dianggap sebagai faktor pendorong utama. Laporan tersebut menunjukkan bahwa selama protes besar-besaran dan sensor internet pada akhir Desember tahun lalu, jumlah warga Iran yang menarik Bitcoin dari bursa ke dompet pribadi mereka melonjak, dengan Bitcoin dipandang sebagai aset safe-haven pilihan selama krisis. Sementara itu, alamat yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran menerima lebih dari 50% nilai cryptocurrency negara tersebut pada kuartal keempat tahun 2025, menunjukkan peningkatan ketergantungan aktor yang didukung negara pada saluran kripto di bawah sanksi.