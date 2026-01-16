Globe membawa teknologi Starlink direct-to-cell di Filipina

GLOBE TELECOM, Inc. telah bermitra dengan Starlink milik Elon Musk untuk menghadirkan layanan satelit direct-to-cell di Filipina, menjadikan negara tersebut sebagai yang pertama di Asia Tenggara yang menawarkan teknologi ini.

"Dengan memanfaatkan satelit orbit rendah bumi Starlink, kami akan menjembatani kesenjangan cakupan di wilayah yang kami sebut sebagai daerah terisolasi secara geografis dan tertinggal, memungkinkan masyarakat Filipina mengakses layanan-layanan penting," kata Presiden dan Chief Executive Officer Globe Carl Raymond R. Cruz saat penandatanganan nota kesepahaman untuk kemitraan tersebut.

Teknologi ini ditargetkan tersedia secara komersial pada akhir Maret, kata Mr. Cruz, seraya menambahkan bahwa perusahaan sedang berupaya menurunkan harga layanan untuk membuatnya lebih inklusif.

Teknologi direct-to-cell Starlink menghubungkan pengguna secara langsung ke satelit orbit rendah bumi (LEO), yang menyediakan konektivitas teks, suara, dan data kepada pengguna khususnya di daerah terpencil yang minim cakupan.

Inisiatif penting ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan telekomunikasi yang dipimpin Ayala untuk meningkatkan investasi dalam teknologi guna membantu menjembatani kesenjangan digital dan konektivitas di Filipina.

Saat ini, Globe mengatakan telah mencapai sekitar 97% cakupan di negara tersebut, dan sisa 3%, yang dianggap kurang terlayani, dapat memanfaatkan teknologi baru yang ditawarkan.

Sekretaris Teknologi Informasi dan Komunikasi Henry Rhoel R. Aguda mengatakan lembaga tersebut yakin bahwa teknologi baru ini akan memacu pertumbuhan ekonomi digital karena akan meningkatkan konektivitas di negara tersebut.

Layanan direct-to-cell Starlink adalah teknologi nirkabel satelit-ke-mobile yang diluncurkan oleh perusahaan induknya Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX).

Meskipun Globe adalah perusahaan telekomunikasi pertama di negara tersebut yang menghadirkan layanan direct-to-cell Starlink, Starlink juga telah menjalin kemitraan dengan Converge ICT Solutions, Inc., menjadikannya pengecer resmi kit Starlink di Filipina.

Starlink terus memperluas jaringan satelitnya untuk menyediakan broadband berkecepatan tinggi ke daerah pedesaan dan terpencil, menurut situs webnya.— Ashley Erika O. Jose