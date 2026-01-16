BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
GLOBE TELECOM, Inc. telah bermitra dengan Starlink milik Elon Musk untuk menghadirkan layanan satelit direct-to-cell di Filipina, menjadikan negara tersebut yang pertama di Asia TenggaraGLOBE TELECOM, Inc. telah bermitra dengan Starlink milik Elon Musk untuk menghadirkan layanan satelit direct-to-cell di Filipina, menjadikan negara tersebut yang pertama di Asia Tenggara

Globe membawa teknologi Starlink direct-to-cell di Filipina

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/16 15:24
Cellframe
CELL$0,1079-4,08%
PHILCOIN
PHL$0,01927+3,43%
Dogelon Mars
ELON$0,00000005324+1,42%

GLOBE TELECOM, Inc. telah bermitra dengan Starlink milik Elon Musk untuk menghadirkan layanan satelit direct-to-cell di Filipina, menjadikan negara tersebut sebagai yang pertama di Asia Tenggara yang menawarkan teknologi ini.

"Dengan memanfaatkan satelit orbit rendah bumi Starlink, kami akan menjembatani kesenjangan cakupan di wilayah yang kami sebut sebagai daerah terisolasi secara geografis dan tertinggal, memungkinkan masyarakat Filipina mengakses layanan-layanan penting," kata Presiden dan Chief Executive Officer Globe Carl Raymond R. Cruz saat penandatanganan nota kesepahaman untuk kemitraan tersebut.

Teknologi ini ditargetkan tersedia secara komersial pada akhir Maret, kata Mr. Cruz, seraya menambahkan bahwa perusahaan sedang berupaya menurunkan harga layanan untuk membuatnya lebih inklusif.

Teknologi direct-to-cell Starlink menghubungkan pengguna secara langsung ke satelit orbit rendah bumi (LEO), yang menyediakan konektivitas teks, suara, dan data kepada pengguna khususnya di daerah terpencil yang minim cakupan.

Inisiatif penting ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan telekomunikasi yang dipimpin Ayala untuk meningkatkan investasi dalam teknologi guna membantu menjembatani kesenjangan digital dan konektivitas di Filipina.

Saat ini, Globe mengatakan telah mencapai sekitar 97% cakupan di negara tersebut, dan sisa 3%, yang dianggap kurang terlayani, dapat memanfaatkan teknologi baru yang ditawarkan.

Sekretaris Teknologi Informasi dan Komunikasi Henry Rhoel R. Aguda mengatakan lembaga tersebut yakin bahwa teknologi baru ini akan memacu pertumbuhan ekonomi digital karena akan meningkatkan konektivitas di negara tersebut.

Layanan direct-to-cell Starlink adalah teknologi nirkabel satelit-ke-mobile yang diluncurkan oleh perusahaan induknya Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX).

Meskipun Globe adalah perusahaan telekomunikasi pertama di negara tersebut yang menghadirkan layanan direct-to-cell Starlink, Starlink juga telah menjalin kemitraan dengan Converge ICT Solutions, Inc., menjadikannya pengecer resmi kit Starlink di Filipina.

Starlink terus memperluas jaringan satelitnya untuk menyediakan broadband berkecepatan tinggi ke daerah pedesaan dan terpencil, menurut situs webnya.— Ashley Erika O. Jose

Peluang Pasar
Logo Cellframe
Harga Cellframe(CELL)
$0,1079
$0,1079$0,1079
+5,78%
USD
Grafik Harga Live Cellframe (CELL)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Kenaikan harga Bitcoin tampaknya sebagian besar didorong oleh dinamika leverage dan likuidasi posisi short. Sementara permintaan di pasar spot tetap terbatas
Bagikan
Coinstats2026/01/17 15:46
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44