PHIVOLCS memperingatkan kemungkinan lahar Gunung Kanlaon di tengah Badai Ada

Beberapa komunitas di dekat Gunung Kanlaon di Pulau Negros disarankan untuk bersiap menghadapi kemungkinan lahar akibat hujan lebat dari Badai Tropis Nokaen, yang secara lokal dinamai Ada, menurut Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS).

Dalam peringatan pukul 11:00 pagi, PHIVOLCS mengatakan hujan yang diperkirakan dari Ada dapat memicu lahar dan aliran lumpur di sungai dan area drainase di sekitar gunung berapi.

"Hujan lebat yang berkepanjangan dapat menghasilkan lahar yang mengancam jiwa dan aliran sedimen di saluran-saluran utama yang mengalir dari lereng selatan, barat, dan timur Gunung Kanlaon," kata PHIVOLCS.

Badan tersebut menjelaskan bahwa lahar pasca-erupsi dapat terbentuk ketika hujan lebat menghanyutkan puing vulkanik yang longgar dari erupsi dan hujan abu baru-baru ini.

Sementara itu, lahar non-erupsi dapat terjadi ketika lereng yang baru terpapar atau melemah akibat longsor, seperti yang terdampak Super Typhoon Tino pada November 2025, runtuh dan mengirim puing ke sungai, mengancam komunitas di hilir.

PHIVOLCS mengatakan bahwa komunitas yang mungkin terdampak oleh lahar dan aliran sedimen meliputi Kota Bago, Kota La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, dan Kota San Carlos di Negros Occidental.

Hal ini juga mungkin terjadi di Kota Canlaon di Negros Oriental, khususnya di sepanjang sungai dan anak sungai seperti Ibid, Cotcot, Talaptapan, Malaiba, Panubigan, Buhangin–Indurayan, Najalin, Inyawan, Maragandang, Panun-an, Intiguiwan, Camansi, Maao, Tokon-tokon, Masulog, Binalbagan, Taco, dan Linothangan.

"Komunitas-komunitas ini, serta yang berada lebih jauh di hilir saluran-saluran di atas, disarankan untuk bersiap jika evakuasi menjadi perlu dan menghindari melintasi aliran yang terdampak, bahkan yang lebih jauh di lereng bawah gunung berapi," kata PHIVOLCS.

Badan tersebut juga mengingatkan bahwa lahar Kanlaon telah terbukti cukup kuat untuk membawa volume besar kerikil dan batu besar, seperti yang ditunjukkan selama Super Typhoon Tino, menimbulkan ancaman serius bagi komunitas.

Tingkat Siaga 2 tetap berlaku di Gunung Kanlaon, menunjukkan peningkatan kegelisahan, menurut PHIVOLCS.— Edg Adrian A. Eva