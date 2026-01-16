Disusun oleh: gonka.ai
Poin Utama: Saat modal global membanjiri OpenAI, mencoba membangun tembok algoritma melalui pusat data terpusat, kakak beradik legendaris Liberman (Daniil & David liberman), "visioner" paling legendaris di Silicon Valley, telah mengeluarkan peringatan. Pengusaha serial yang menjual perusahaan mereka ke Snapchat seharga $64 juta kini kembali ke medan perang dengan Gonka, jaringan komputasi AI terdesentralisasi. Mereka memprediksi bahwa masa depan akan melihat era 10 miliar robot, dan dalam menghadapi singularitas produktivitas ini, umat manusia harus merebut kembali kedaulatan daya komputasi melalui teknologi terdesentralisasi atau selamanya menjadi petani penggarap digital dari raksasa algoritma.
Dari perspektif kakak beradik Liberman, AI bukanlah sekadar peningkatan alat, tetapi "ledakan produktivitas" yang cukup untuk membentuk ulang kontrak spesies.
"Selama satu abad terakhir, produktivitas manusia kira-kira meningkat empat kali lipat setiap 30 tahun," ungkap David Liberman. "Tetapi dengan kematangan AI yang terwujud, kecepatan ini akan benar-benar hancur." Mereka membuat prediksi yang mencolok: akan ada 10 miliar robot di Bumi di masa depan. Ini berarti bahwa robot tidak akan lagi sekadar gumpalan logam di pabrik, tetapi "kembar fisik" dari setiap orang. Jika Anda seorang programmer, Anda akan memiliki robot yang bekerja 24/7, tanpa lelah, dengan logika kode yang tersinkronisasi dengan Anda; jika Anda seorang desainer, robot ini akan menjadi perluasan real-time dari kreativitas Anda.
Kakak beradik Liberman menekankan bahwa ini pada dasarnya adalah "ekspansi empat kali lipat, atau bahkan sepuluh kali lipat, dari manusia sebagai unit produksi." Ketika setiap "Saya" memiliki kembaran digital/fisik yang setara, teori nilai kerja yang ada, sistem distribusi upah, dan bahkan kontrak jaminan sosial akan langsung runtuh dalam menghadapi kelebihan produksi ekstrem ini. Ini bukan hanya lompatan teknologi, tetapi "krisis eksistensial" bagi manusia sebagai spesies.
Lebih dari kapasitas produksi yang berlebihan, kakak beradik Liberman khawatir tentang di kandang siapa daya komputasi ini akan terkunci.
Mereka sangat menyadari dinamika kekuatan internet mobile—iOS dan Android mendominasi distribusi melalui App Store. Tetapi di era AI, ambisi para raksasa jauh lebih jauh; mereka mencoba mencapai **"monopoli generatif"**:
Menghadapi totalitarianisme algoritma ini, kakak beradik Liberman tidak memilih untuk membicarakannya di laboratorium, tetapi sebaliknya menginkubasi Gonka.
"AI terpusat akan membangun 'pencakar langit' yang megah (model terpusat), tetapi yang benar-benar dibutuhkan dunia adalah 'jalan'," jelas Daniil Liberman. Filosofi Gonka sangat pragmatis: akses yang setara ke daya komputasi.
Mengenai "gelembung AI" yang banyak dibicarakan, kakak beradik Liberman menawarkan perspektif yang mendalam dan menyejukkan. Mereka percaya gelembung saat ini berasal dari diskon gila-gilaan para raksasa terhadap "keuntungan berlebih masa depan." Begitu biaya daya komputasi AI turun secara signifikan karena munculnya jaringan terdesentralisasi (seperti Gonka), premi tinggi monopolistik yang awalnya dibayangkan oleh para raksasa akan lenyap.
Namun, sama seperti pecahnya gelembung dot-com pada tahun 2000 meninggalkan jaringan kabel serat optik yang membentang di seluruh dunia, kakak beradik Liberman percaya bahwa bahkan jika gelembung AI pecah, "infrastruktur cerdas" yang ditinggalkannya akan memicu lompatan peradaban berikutnya. Dalam proses ini, siapa pun yang dapat menguasai saluran daya komputasi terdesentralisasi berbiaya rendah dan efisiensi tinggi akan menjadi yang pertama menembus abu setelah gelembung pecah.
Ketika robot mengambil alih produktivitas, apa arti kemanusiaan? Kakak beradik Liberman, pengusaha serial dan "filsuf terapan," menawarkan dua metodologi yang sangat praktis:
1. Tolak pencarian tunggal dan rangkul "kombinasi tiga elemen unik".
Jika Anda hanya seorang programmer murni, AI akan dengan mudah menggantikan Anda. Tetapi jika Anda seorang pengembang yang "fasih dalam sastra Rusia, memahami fisika kuantum, dan memiliki latar belakang hukum," Anda tak terkalahkan.
Meskipun model AI sangat berpengetahuan, mereka kesulitan mensimulasikan kognisi interdisipliner dan kompleks yang dikembangkan manusia berdasarkan pengalaman hidup dan akumulasi budaya. Perspektif "trinitas" unik ini menentukan tingkat pertanyaan yang dapat Anda ajukan kepada AI (esensi dari Prompt Engineering) dan juga menciptakan hambatan untuk output kreatif Anda.
2. Merebut posisi "pihak yang bertanggung jawab"
AI dapat menghitung, tetapi tidak dapat mengambil tanggung jawab. Dalam kontrak sosial masa depan, "eksekusi" akan menjadi murah, sementara "pengambilan keputusan" dan "dukungan" akan menjadi mahal. Hanya mereka yang berani bertanggung jawab atas output AI yang akan menjadi node sentral dalam sistem kolaborasi masa depan.
Untuk wilayah di luar kekuatan besar seperti AS dan China, kakak beradik Liberman menawarkan jalur dengan nilai geostrategis yang signifikan. Dengan berpartisipasi dalam protokol open-source seperti Gonka, negara-negara kecil tidak lagi perlu bertahan di bawah kendala larangan chip yang diberlakukan oleh kekuatan besar, tetapi sebaliknya dapat:
"Negara kecil tidak perlu bersaing dengan raksasa tentang ketinggian pencakar langit mereka; mereka hanya perlu memastikan mereka memiliki 'jalan raya AI' tepat di depan pintu mereka," kata kakak beradik Liberman.
Kakak beradik Liberman tidak hanya melakukan bisnis; mereka melakukan eksperimen sosial besar-besaran. Dalam pandangan mereka, sifat closed-source dan monopolistik OpenAI adalah jalur cepat menuju "Abad Pertengahan digital," sementara AI terdesentralisasi, yang diwakili oleh Gonka, adalah kesempatan terakhir bagi orang biasa untuk menjalankan kedaulatan mereka.
Maraton 10 miliar robot ini baru saja dimulai. Sama seperti Bitcoin membuktikan kepada dunia bahwa mata uang berdaulat dapat didesentralisasi, kakak beradik Liberman mencoba membuktikan kepada dunia bahwa alat produktivitas paling canggih tidak boleh terkunci di ruang bawah tanah pencakar langit, tetapi harus mengalir ke ujung jari setiap kehendak bebas.
Penafian di akhir: Artikel ini disusun dari wawancara terbaru dengan kakak beradik Liberman dan pandangan inti mereka tentang protokol Gonka, dan tidak merupakan saran investasi apa pun. Sebagai infrastruktur AI yang berkembang, Gonka masih menghadapi risiko dari iterasi teknologi dan volatilitas pasar; investor disarankan untuk tetap rasional.