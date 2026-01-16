10 Miliar Robot, Monopoli Generatif, dan Jalan Raya Komputasi: Visi Akhir Saudara Liberman untuk AI

Disusun oleh: gonka.ai

Poin Utama: Saat modal global membanjiri OpenAI, mencoba membangun tembok algoritma melalui pusat data terpusat, kakak beradik legendaris Liberman (Daniil & David liberman), "visioner" paling legendaris di Silicon Valley, telah mengeluarkan peringatan. Pengusaha serial yang menjual perusahaan mereka ke Snapchat seharga $64 juta kini kembali ke medan perang dengan Gonka, jaringan komputasi AI terdesentralisasi. Mereka memprediksi bahwa masa depan akan melihat era 10 miliar robot, dan dalam menghadapi singularitas produktivitas ini, umat manusia harus merebut kembali kedaulatan daya komputasi melalui teknologi terdesentralisasi atau selamanya menjadi petani penggarap digital dari raksasa algoritma.

I. Kebenaran Tentang Singularitas Produktivitas: "Empat Kali Lipat Kecepatan" Kembaran Setiap Orang

Dari perspektif kakak beradik Liberman, AI bukanlah sekadar peningkatan alat, tetapi "ledakan produktivitas" yang cukup untuk membentuk ulang kontrak spesies.

"Selama satu abad terakhir, produktivitas manusia kira-kira meningkat empat kali lipat setiap 30 tahun," ungkap David Liberman. "Tetapi dengan kematangan AI yang terwujud, kecepatan ini akan benar-benar hancur." Mereka membuat prediksi yang mencolok: akan ada 10 miliar robot di Bumi di masa depan. Ini berarti bahwa robot tidak akan lagi sekadar gumpalan logam di pabrik, tetapi "kembar fisik" dari setiap orang. Jika Anda seorang programmer, Anda akan memiliki robot yang bekerja 24/7, tanpa lelah, dengan logika kode yang tersinkronisasi dengan Anda; jika Anda seorang desainer, robot ini akan menjadi perluasan real-time dari kreativitas Anda.

Kakak beradik Liberman menekankan bahwa ini pada dasarnya adalah "ekspansi empat kali lipat, atau bahkan sepuluh kali lipat, dari manusia sebagai unit produksi." Ketika setiap "Saya" memiliki kembaran digital/fisik yang setara, teori nilai kerja yang ada, sistem distribusi upah, dan bahkan kontrak jaminan sosial akan langsung runtuh dalam menghadapi kelebihan produksi ekstrem ini. Ini bukan hanya lompatan teknologi, tetapi "krisis eksistensial" bagi manusia sebagai spesies.

II. Waspadai "Monopoli Generatif": Raksasa Sedang Memanen Masa Depan Dunia Digital

Lebih dari kapasitas produksi yang berlebihan, kakak beradik Liberman khawatir tentang di kandang siapa daya komputasi ini akan terkunci.

Mereka sangat menyadari dinamika kekuatan internet mobile—iOS dan Android mendominasi distribusi melalui App Store. Tetapi di era AI, ambisi para raksasa jauh lebih jauh; mereka mencoba mencapai **"monopoli generatif"**:

Kematian App Store: Kakak beradik Liberman memprediksi bahwa ketika AI dapat menghasilkan program yang sepenuhnya berfungsi dalam milidetik berdasarkan perintah pengguna, App Store tradisional akan menjadi tidak berarti. Pengguna tidak akan lagi perlu mengunduh aplikasi; sebaliknya, mereka akan langsung meminta layanan dari AI. Ini berarti bahwa raksasa dengan model paling kuat (seperti OpenAI dan Google) akan langsung memutuskan semua tautan antara pengembang biasa dan pengguna. Konsentrasi kekuatan tertinggi: Umat manusia menghadapi "kekuatan lima arah" yang terdiri dari OpenAI, xAI, Gemini, Meta, dan Anthropic. Ini bukan lagi sekadar perlombaan teknologi, tetapi perjuangan untuk kontrol atas logika digital masa depan. Jika AI dapat mendefinisikan setiap baris kode yang Anda lihat, dengar, dan bahkan pikirkan, maka perusahaan-perusahaan ini akan menjadi dewa absolut dunia digital. Bayangan Modal: Kakak beradik Liberman secara terus terang menunjukkan peran raksasa keuangan tradisional seperti BlackRock. Ketika infrastruktur padat modal seperti AI dikendalikan oleh beberapa perusahaan yang didukung oleh konglomerat mega, yang disebut "open source" dan "keuangan inklusif" menjadi sekadar retorika.

III. "Revolusi Jalan Raya" Gonka: Daya Komputasi Terdesentralisasi adalah Satu-satunya Solusi

Menghadapi totalitarianisme algoritma ini, kakak beradik Liberman tidak memilih untuk membicarakannya di laboratorium, tetapi sebaliknya menginkubasi Gonka.

"AI terpusat akan membangun 'pencakar langit' yang megah (model terpusat), tetapi yang benar-benar dibutuhkan dunia adalah 'jalan'," jelas Daniil Liberman. Filosofi Gonka sangat pragmatis: akses yang setara ke daya komputasi.

Penemuan kembali daya komputasi: Kakak beradik Liberman menemukan bahwa meskipun jaringan Bitcoin memiliki daya komputasi yang sangat besar, sebagian besar dihabiskan untuk "hashing yang tidak berarti." Melalui protokol terdesentralisasi Gonka, daya komputasi ini dapat diubah menjadi "penalaran AI yang berguna."

Gonka memperkenalkan mekanisme konsensus yang benar-benar baru. Penambang tidak perlu menganggur 24/7; mereka hanya perlu menyelesaikan bukti inferensi AI dalam waktu yang sangat singkat untuk menerima hadiah token. Ini membuat biaya sewa daya komputasi GPU beberapa kali lipat lebih rendah daripada penyedia layanan cloud seperti AWS. Pertumbuhan eksponensial: Hanya dalam 100 hari setelah peluncurannya, daya komputasi tingkat H100 Gonka melonjak dari 60 blok menjadi lebih dari 10.000 blok. Kecepatan ini menunjukkan bahwa "kecemasan daya komputasi" yang telah lama ditekan oleh industri blockchain secara mendesak mencari jalan keluar. Investasi $50 juta dari Bitfury lebih lanjut menegaskan penilaian bahwa infrastruktur AI masa depan pasti akan terdistribusi, tanpa izin, dan dibagikan secara global.

IV. Menghindari "Gelembung AI": Kabel Serat Optik Setelah Gelembung Pecah

Mengenai "gelembung AI" yang banyak dibicarakan, kakak beradik Liberman menawarkan perspektif yang mendalam dan menyejukkan. Mereka percaya gelembung saat ini berasal dari diskon gila-gilaan para raksasa terhadap "keuntungan berlebih masa depan." Begitu biaya daya komputasi AI turun secara signifikan karena munculnya jaringan terdesentralisasi (seperti Gonka), premi tinggi monopolistik yang awalnya dibayangkan oleh para raksasa akan lenyap.

Namun, sama seperti pecahnya gelembung dot-com pada tahun 2000 meninggalkan jaringan kabel serat optik yang membentang di seluruh dunia, kakak beradik Liberman percaya bahwa bahkan jika gelembung AI pecah, "infrastruktur cerdas" yang ditinggalkannya akan memicu lompatan peradaban berikutnya. Dalam proses ini, siapa pun yang dapat menguasai saluran daya komputasi terdesentralisasi berbiaya rendah dan efisiensi tinggi akan menjadi yang pertama menembus abu setelah gelembung pecah.

V. Hukum Kelangsungan Hidup Individu: Cara Mempertahankan "Kedaulatan" di Antara 10 Miliar Robot

Ketika robot mengambil alih produktivitas, apa arti kemanusiaan? Kakak beradik Liberman, pengusaha serial dan "filsuf terapan," menawarkan dua metodologi yang sangat praktis:

1. Tolak pencarian tunggal dan rangkul "kombinasi tiga elemen unik".

Jika Anda hanya seorang programmer murni, AI akan dengan mudah menggantikan Anda. Tetapi jika Anda seorang pengembang yang "fasih dalam sastra Rusia, memahami fisika kuantum, dan memiliki latar belakang hukum," Anda tak terkalahkan.

Meskipun model AI sangat berpengetahuan, mereka kesulitan mensimulasikan kognisi interdisipliner dan kompleks yang dikembangkan manusia berdasarkan pengalaman hidup dan akumulasi budaya. Perspektif "trinitas" unik ini menentukan tingkat pertanyaan yang dapat Anda ajukan kepada AI (esensi dari Prompt Engineering) dan juga menciptakan hambatan untuk output kreatif Anda.

2. Merebut posisi "pihak yang bertanggung jawab"

AI dapat menghitung, tetapi tidak dapat mengambil tanggung jawab. Dalam kontrak sosial masa depan, "eksekusi" akan menjadi murah, sementara "pengambilan keputusan" dan "dukungan" akan menjadi mahal. Hanya mereka yang berani bertanggung jawab atas output AI yang akan menjadi node sentral dalam sistem kolaborasi masa depan.

VI. Peluang untuk Negara Kecil: "Jalur Berbasis Usia" untuk Melewati Larangan Chip

Untuk wilayah di luar kekuatan besar seperti AS dan China, kakak beradik Liberman menawarkan jalur dengan nilai geostrategis yang signifikan. Dengan berpartisipasi dalam protokol open-source seperti Gonka, negara-negara kecil tidak lagi perlu bertahan di bawah kendala larangan chip yang diberlakukan oleh kekuatan besar, tetapi sebaliknya dapat:

Penyebaran daya komputasi lokal: Memanfaatkan listrik murah dan chip ASIC untuk mengakses jaringan terdesentralisasi global.

Memanfaatkan listrik murah dan chip ASIC untuk mengakses jaringan terdesentralisasi global. Membangun reputasi untuk bakat AI: Mendorong pengembang lokal untuk berkontribusi kode pada lisensi open-source dan membangun kemampuan layanan AI "tingkat kedaulatan".

"Negara kecil tidak perlu bersaing dengan raksasa tentang ketinggian pencakar langit mereka; mereka hanya perlu memastikan mereka memiliki 'jalan raya AI' tepat di depan pintu mereka," kata kakak beradik Liberman.

Kesimpulan: Pertempuran akhir atas "kedaulatan"

Kakak beradik Liberman tidak hanya melakukan bisnis; mereka melakukan eksperimen sosial besar-besaran. Dalam pandangan mereka, sifat closed-source dan monopolistik OpenAI adalah jalur cepat menuju "Abad Pertengahan digital," sementara AI terdesentralisasi, yang diwakili oleh Gonka, adalah kesempatan terakhir bagi orang biasa untuk menjalankan kedaulatan mereka.

Maraton 10 miliar robot ini baru saja dimulai. Sama seperti Bitcoin membuktikan kepada dunia bahwa mata uang berdaulat dapat didesentralisasi, kakak beradik Liberman mencoba membuktikan kepada dunia bahwa alat produktivitas paling canggih tidak boleh terkunci di ruang bawah tanah pencakar langit, tetapi harus mengalir ke ujung jari setiap kehendak bebas.

Penafian di akhir: Artikel ini disusun dari wawancara terbaru dengan kakak beradik Liberman dan pandangan inti mereka tentang protokol Gonka, dan tidak merupakan saran investasi apa pun. Sebagai infrastruktur AI yang berkembang, Gonka masih menghadapi risiko dari iterasi teknologi dan volatilitas pasar; investor disarankan untuk tetap rasional.