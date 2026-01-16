Hujan akibat Ada memicu kekhawatiran bagi pengungsi Kanlaon di tempat penampungan Negros Occidental

NEGROS OCCIDENTAL, Filipina – Hujan lebat yang dibawa oleh Badai Tropis Ada (Nokaen) telah membangkitkan kembali ketakutan bagi hampir 2.000 keluarga yang masih tinggal di pusat evakuasi, beberapa selama lebih dari satu tahun, di La Castellana, Negros Occidental.

Banyak pengungsi telah menghabiskan dua kali Natal di tempat penampungan sementara.

Catatan dari Kantor Pertahanan Sipil-Wilayah Pulau Negros (OCD-NIR) menunjukkan bahwa La Castellana masih memberikan perlindungan kepada hampir 2.000 keluarga yang mengungsi: 64 yang melarikan diri dari letusan Gunung Kanlaon pada 3 Juni 2024, dan sekitar 1.900 yang mengungsi selama dan setelah Topan Tino (Kalmaegi) pada November 2025.

Para pengungsi Kanlaon tidak dapat kembali ke rumah karena rumah mereka berada dalam zona bahaya permanen empat kilometer dari gunung berapi. Para pengungsi Tino, yang rumahnya tersapu banjir bandang, tetap berada di sekolah dan tempat penampungan sementara lainnya.

Direktur OCD-NIR Donato Sermeno III menyatakan keprihatinannya terhadap para pengungsi di tengah curah hujan baru-baru ini, mencatat bahwa badai telah membangkitkan kembali ketakutan akan bencana lain di antara keluarga yang telah tinggal di pusat evakuasi untuk beberapa waktu.

Meskipun Negros Occidental bukan termasuk daerah yang terkena dampak langsung oleh Ada, Sermeno mengatakan angin kencang yang berkepanjangan tetap menjadi kekhawatiran.

Dia mengatakan kemungkinan aliran lahar atau banjir bandang juga merupakan ancaman bagi penduduk yang tinggal di dekat Gunung Kanlaon.

Kanlaon telah menunjukkan aktivitas yang menonjol dalam dua hari terakhir, dengan serangkaian gempa tektonik vulkanik yang disertai dengan emisi abu. Pada Kamis, 15 Januari, Stasiun Observatorium Kota La Carlota dari Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (Phivolcs) mencatat 46 gempa tektonik vulkanik (VTE), turun dari 78 pada Rabu, 14 Januari.

Phivolcs telah menempatkan Gunung Kanlaon kembali pada Tingkat Siaga 2 dan merekomendasikan kewaspadaan tinggi di zona bahaya yang telah ditentukan sebelumnya.

Curah hujan lebat dapat memicu lahar pasca-letusan dengan mengikis material lepas dari endapan arus kepadatan piroklastik dan abu jatuhan, atau lahar non-letusan dari area yang terpapar longsor yang dilemahkan oleh Topan Tino.

Komunitas di sepanjang saluran sungai dan anak sungai di Kota Bago, Kota La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, dan Kota San Carlos di Negros Occidental, serta Kota Canlaon di Negros Oriental, dapat terpengaruh oleh lahar, aliran sarat sedimen, dan banjir terkait.

Dengan aktivitas vulkanik yang sedang berlangsung, Sermeno memperingatkan, "Kita tidak bisa lengah lagi. Lebih baik bersiap daripada menyesal kemudian."

Remuel Lajo, petugas informasi kota, mengatakan pihak berwenang berada dalam sikap "tunggu dan lihat", tetapi Tim Manajemen Insiden (IMT) kota siap untuk keadaan darurat apa pun.

Wakil Walikota La Castellana Rhummyla Nicor-Mangilimutan menyatakan empatinya terhadap para pengungsi. Selain dari kurangnya dana untuk memenuhi kebutuhan mereka, dia mengatakan dia khawatir tentang bagaimana mereka bisa kembali ke kehidupan normal.

Pemerintah kota, katanya, tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan lokasi relokasi permanen dengan peluang mata pencaharian, membuat para pengungsi bergantung pada dukungan pemerintah provinsi dan nasional.

Pemerintah provinsi telah membeli lahan seluas 8,5 hektar di Barangay Talaptap untuk relokasi permanen, tetapi pengembangan dan instalasi perumahan modular masih tertunda, kata Sermeno.

Pejabat dari Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH), Permukiman Manusia dan Pembangunan Perkotaan (DHSUD), Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD), dan OCD telah melakukan inspeksi okular dan akan melakukan analisis kebutuhan pasca-bencana sebelum menyelesaikan pemindahan. – Rappler.com