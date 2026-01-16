Peringatan keamanan Pi Network dikeluarkan saat penipu menyebarkan tautan DEX palsu dan Review 2025 baru diluncurkan

Saat proyek mendekati mainnet terbuka, keamanan Pi Network menjadi sorotan dengan peringatan baru tentang penipuan phishing dan perlindungan dompet.

Pi Network mengeluarkan peringatan global tentang keamanan dompet

Pi Network telah merilis peringatan keamanan baru kepada komunitas global, mendesak pengguna untuk melindungi dompet mereka dari penipuan dan serangan phishing saat jaringan berkembang melalui fase mainnet terbuka. Selain itu, tim menekankan bahwa keamanan dompet sekarang lebih penting dari sebelumnya bagi Pioneers yang memegang Pi.

Peringatan tersebut disebarkan melalui saluran komunikasi resmi Pi dan dengan cepat diperkuat oleh para pemimpin komunitas. Ini menyoroti bahwa dompet Pi bersifat non-custodial, yang berarti hanya pengguna yang mengontrol kunci privat. Jika kata sandi atau frasa sandi dompet dicuri, saldo Pi terkait dapat hilang secara permanen, karena transaksi blockchain tidak dapat dibalik dan tidak dapat dibatalkan.

Secara praktis, jika Anda kehilangan akses ke dompet Anda, Pi Anda benar-benar hilang. Pi Network menjelaskan bahwa semakin banyak situs web palsu, aplikasi, dan akun media sosial yang mencoba menipu pengguna untuk mengungkapkan kredensial dompet mereka. Namun, pelaku jahat ini sering menyamar sebagai staf Pi, Tim Perawatan Pi, atau saluran dukungan resmi untuk tampak sah dan membangun kepercayaan.

Setelah penipu mendapatkan frasa sandi, mereka dapat menguras dompet dalam hitungan detik. Tim menegaskan kembali bahwa Pi Network tidak akan pernah meminta kata sandi atau frasa sandi Anda dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, pengguna disarankan untuk memperlakukan permintaan semacam itu sebagai tanda bahaya yang jelas dan melaporkannya melalui saluran komunitas resmi jika memungkinkan.

Tautan DEX palsu dan taktik phishing klasik

Pi Network merinci beberapa taktik umum yang digunakan oleh penipu yang menargetkan Pioneers. Ini termasuk tautan DEX palsu dan situs web imitasi yang dirancang terlihat persis seperti halaman Pi resmi, serta iklan menipu yang berjalan di platform media sosial utama. Beberapa pesan mengklaim pengguna telah memenangkan Pi gratis atau harus memverifikasi dompet mereka untuk menghindari kehilangan dana.

Menurut peringatan tersebut, penipu tertentu telah melangkah lebih jauh dengan membuat aplikasi Pi palsu dan ekstensi browser. Selain itu, mereka mengirim tautan yang tampak resmi tetapi dialihkan ke halaman phishing yang dibuat untuk mengumpulkan kata sandi dan frasa sandi. Tim memperingatkan pengguna untuk tidak mempercayai pesan atau tautan yang tidak diminta, bahkan ketika mereka tampak sangat profesional dan menggunakan merek Pi.

Penipu juga mempromosikan penawaran pertukaran terdesentralisasi palsu, termasuk tautan yang menjanjikan nilai tukar yang tidak realistis seperti 1 Pi = $314. Karena itu, Pi Network menekankan bahwa setiap penawaran yang menjamin harga eksternal tetap atau likuiditas instan harus diperlakukan dengan sangat hati-hati pada tahap ini. Jika ada yang mengklaim mereka dapat membantu Anda membuka kunci Pi lebih cepat atau menggandakan koin Anda, itu adalah penipuan. Tidak ada jalan pintas atau metode percepatan rahasia.

Hanya gunakan dompet Pi Browser resmi

Untuk melawan risiko ini, Pi Network mengingatkan pengguna bahwa satu-satunya cara aman untuk mengakses dompet mereka adalah melalui Pi Browser resmi. URL dompet yang benar adalah http://wallet.pinet.com/, dan tim mendesak Pioneers untuk memverifikasi alamat dengan hati-hati setiap kali mereka masuk. Selain itu, mereka merekomendasikan untuk menandai halaman resmi untuk menghindari kesalahan ketik atau peniruan mesin pencari.

Pengguna tidak boleh memasukkan frasa sandi atau kata sandi mereka di situs web, aplikasi, atau ekstensi browser lain. Jika halaman terlihat mencurigakan, dimuat secara tidak terduga, atau meminta informasi sensitif dengan cara yang tidak biasa, respons teraman adalah menutupnya segera. Peringatan tersebut juga menyarankan untuk menghindari tautan acak yang dibagikan di postingan media sosial, pesan langsung, atau grup Telegram tidak resmi yang terhubung dengan Pi.

Proyek ini membingkai nasihat ini sebagai bagian dari praktik terbaik keamanan frasa sandi dompet yang lebih luas yang berlaku di seluruh sektor kripto. Namun, Pi Network mencatat bahwa banyak Pioneers baru mungkin berinteraksi dengan dompet blockchain untuk pertama kalinya, membuat panduan yang jelas dan berulang menjadi penting saat adopsi tumbuh dan lebih banyak nilai bergerak on-chain.

Model non-custodial dan fase pengujian desentralisasi yang sedang berlangsung

Pi Network menekankan bahwa desain dompetnya mengikuti model dompet non-custodial, di mana pengguna, bukan tim proyek, yang mengontrol kunci privat mereka. Struktur ini menghilangkan kebutuhan untuk mempercayai operator pusat dengan dana tetapi juga menempatkan tanggung jawab penuh untuk keamanan pada individu. Dalam konteks ini, pengguna harus menyimpan frasa sandi dengan aman dan tidak pernah membagikannya dengan pihak ketiga.

Tim mengklarifikasi bahwa proyek masih dalam fase pengujian desentralisasi bertahap dan belum menjadi sepenuhnya open-source. Desentralisasi penuh hanya akan terjadi setelah pengujian internal dan pemeriksaan teknis selesai. Karena itu, periode transisi ini sering kali adalah saat penipu paling aktif, mengeksploitasi kebingungan seputar fitur baru, peningkatan yang diharapkan, dan jadwal mainnet.

Pi Network menyatakan bahwa mereka berencana untuk sepenuhnya membuat jaringan open-source setelah pengujian selesai, menyebut ini sebagai tonggak besar bagi ekosistem yang lebih luas. Selain itu, peringatan tersebut menyarankan bahwa seiring jaringan matang dan lebih banyak nilai mengalir melalui mainnet, penyerang mungkin mengintensifkan upaya mereka. Akibatnya, praktik keamanan Pi Network yang diadopsi oleh pengguna hari ini akan memainkan peran yang menentukan dalam melindungi kepemilikan masa depan.

Fitur 2025 Review baru diluncurkan di dalam aplikasi

Bersamaan dengan peringatan, Pi Network meluncurkan fitur dalam aplikasi baru yang disebut "2025 Review". Pioneers dapat mengaksesnya dengan mengetuk tombol "2025 Review" yang terletak di sebelah ikon obrolan. Setelah dibuka, alat ini menyajikan gambaran umum tentang kemajuan penambangan, tonggak, dan pencapaian pengguna dari tahun sebelumnya, menawarkan gambaran tentang perjalanan mereka dalam ekosistem.

Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna merefleksikan partisipasi mereka dan memahami bagaimana kontribusi individu mereka sesuai dengan pertumbuhan jaringan yang lebih luas. Selain itu, ini memperkuat gagasan bahwa keterlibatan yang stabil dan manajemen dompet yang aman lebih penting daripada mengejar keuntungan cepat atau jatuh pada penawaran mencurigakan yang menjanjikan hadiah instan.

Sementara 2025 Review berfokus pada aktivitas historis, ini juga secara halus menyoroti pentingnya melindungi Pi yang telah diperoleh pengguna. Karena itu, tim menghubungkan pandangan retrospektif ini dengan pesan yang berorientasi ke depan: saat Pi maju menuju desentralisasi yang lebih besar, nilai jangka panjang akan sangat bergantung pada seberapa baik Pioneers melindungi akun mereka hari ini.

Tetap aman saat Pi mendekati desentralisasi penuh

Peringatan ditutup dengan pengingat langsung dan mudah diingat untuk semua Pioneers: jangan pernah membagikan kata sandi Anda, jangan pernah membagikan frasa sandi dompet Anda, dan hanya percaya tautan Pi resmi. Dalam pandangan proyek, tiga aturan ini berada di inti keamanan dompet Pi dan harus memandu setiap interaksi pengguna, terutama ketika dihadapkan dengan penawaran yang tidak diminta atau permintaan yang terdengar mendesak.

Selain itu, tim mendesak pengguna untuk mendidik teman dan keluarga yang mungkin baru bergabung dengan Pi atau yang kurang akrab dengan risiko aset digital. Kesadaran tingkat komunitas dapat mengurangi dampak keseluruhan gelombang phishing, kampanye DEX palsu, dan serangan rekayasa sosial lainnya yang bergantung pada ketidakberpengalaman atau tergesa-gesa.

Saat Pi bergerak lebih dekat ke desentralisasi penuh dan menyelesaikan peta jalan pengujiannya, kombinasi infrastruktur yang kuat dan pengguna yang waspada akan sangat penting. Pada akhirnya, kebiasaan individu yang kuat seputar keamanan Pi Network hari ini bisa menjadi perbedaan antara mempertahankan atau kehilangan nilai masa depan saat ekosistem matang.

Singkatnya, komunikasi terbaru Pi Network menggabungkan peringatan keras tentang phishing dan peniruan identitas dengan fitur 2025 Review baru yang merayakan kemajuan pengguna, menekankan bahwa melindungi frasa sandi dan hanya menggunakan alat resmi tetap menjadi garis pertahanan pertama.