Lonjakan Shiba Inu (SHIB) Hari Valentine: Harapan Harga 16%

Hari ini, Shiba Inu (SHIB) dihargai pada $0.000008460, harga yang menunjukkan kelelahan sekaligus ketahanan. Cryptocurrency bertema anjing ini telah kehilangan 5,53% dari nilainya selama sehari terakhir, namun masih ada volume perdagangan yang cukup besar sebesar $142 juta.

Total kapitalisasi pasar koin ini adalah $4,99 miliar, yang berarti 0,15% pangsa dari total pasar kripto. Statistik ini menempatkan SHIB sangat dekat dengan koin meme teratas, tetapi suasananya cemas.

Sumber: CoinCodex

Aset ini mendominasi berita saat itu. Shiba Inu mencapai harga maksimumnya $0.00008819 pada Oktober 2021. Maksimum tersebut kini tampak jauh. Setelah itu, SHIB mengalami berbagai suasana optimisme dan pesimisme. Perasaan saat ini negatif, meskipun Indeks Fear and Greed menunjukkan 61, yang merupakan indikasi keserakahan yang jelas di antara trader pada saat yang sama.

Sinyal Teknis Shiba Inu Menunjukkan Kekuatan Campuran

Indikator teknis menunjukkan skenario yang terbagi. Di antara 31 sinyal, 21 bearish dan 10 sisanya bullish. Shiba Inu hanya berhasil mencapai 9 hari pertumbuhan dalam sebulan terakhir, dan fluktuasi pasar sekitar 9%.

Sumber: CoinCodex

Relative Strength Index (RSI) berada di 54,78, yang menunjukkan bahwa aset berada dalam posisi netral, dan tidak terjual habis atau dalam permintaan tinggi. Hanya masalah waktu kapan akan menembus zona netral.

Sumber: CoinCodex

Moving average menunjukkan tekanan yang lebih besar. Simple Moving Average 200 hari yang menurun diproyeksikan mencapai $0.00001024 sekitar pertengahan Februari 2026. Simple Moving Average 50 hari yang lebih pendek mungkin sekitar $0.000008657. Poin-poin ini menunjukkan bahwa aksi harga akan cukup lambat dalam jangka pendek.

Sumber: CoinCodex

Level Harga Shiba Inu dan Prospek ke Depan

Level support dan resistance menandai zona perang saat ini. Support kuat terletak di sekitar $0.000008228, sedangkan resistance bergerak naik ke $0.000009318. Breakout ke arah mana pun dapat menentukan sentimen pasar selama beberapa minggu.

Sumber: CoinCodex

Analisis korelasi menambahkan dimensi lain. Grafik harga SHIB memiliki korelasi kuat dengan FLOKI, XRP, dan ALGO, sementara membalik tren dengan token seperti RENDER dan POL. Ini menunjukkan SHIB masih terikat pada sentimen pasar umum daripada kekuatannya sendiri.

Sumber: CoinCodex

Meskipun demikian, prediksi memberikan sedikit kenyamanan. Pada 14 Februari 2026, harga SHIB kemungkinan akan meningkat sekitar 16% dan mencapai $0.000009944. Ini bukan kisah fenomenal pada titik ini. Namun, di medan kripto, kesabaran seringkali menjadi faktor penentu kesuksesan.

Sumber: CoinCodex

