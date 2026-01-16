Sensasi Tenis: Apa yang Diharapkan dalam Penyelenggaraan WTA 125 Pertama di Filipina

MANILA, Filipina – Tenis akhirnya menjadi sorotan utama saat Manila menjadi tuan rumah Philippine Women's Open, acara Women's Tennis Association (WTA) 125 pertama di negara ini, dari 24 hingga 31 Januari di Rizal Memorial Tennis Center.

Turnamen ini akan menghadirkan beberapa pemain tenis wanita terbaik dunia, termasuk kemungkinan penampilan pulang kampung Alex Eala. Namun, keikutsertaan bintang Filipina berusia 20 tahun ini akan bergantung pada seberapa jauh ia akan melangkah di Australian Open.

Eala akan debut di babak utama Grand Slam pertama tahun ini pada Senin, 19 Januari, di Melbourne.

Harga tiket

Tiket untuk Philippine Women's Open berharga P200 selama babak kualifikasi dari 24 hingga 26 Januari, memberikan penggemar titik masuk yang terjangkau untuk aksi tersebut.

Harga naik menjadi P1.000 untuk tempat duduk bebas admisi umum selama babak utama dari 26 hingga 29 Januari.

Di babak semifinal dan final, penggemar dapat membeli tiket standar seharga P1.500 atau tiket premium untuk 10 baris pertama tribun seharga P2.000.

Tiket dijual melalui SM Tickets.

Menurut Philippine Tennis Association (PHILTA), Rizal Memorial Tennis Center akan memiliki sekitar 2.000 kursi setelah peningkatan selama sebulan untuk mempersiapkan turnamen internasional.

Ini menggandakan standar WTA sekitar 700 kursi untuk turnamen tingkat 125.

Untuk penggemar yang tidak dapat mendapatkan tiket, layar LED besar juga akan dipasang di dekat Rizal Memorial Sports Complex.

Barisan pemain

Peserta akan menampilkan pemain berperingkat dunia termasuk Eala, yang baru saja naik ke peringkat tertinggi karirnya di posisi No. 49 dunia.

Eala menerima wildcard di nomor tunggal dan ganda, tetapi penampilannya di Manila bergantung pada eliminasi dini Australian Open sebelum Jumat, 23 Januari.

Dia adalah salah satu dari 24 pemain Australian Open yang terdaftar dalam turnamen Filipina, dengan peserta utama peraih medali perak Olimpiade Paris Donna Vekic (peringkat dunia No. 70) dari Kroasia, Tatjana Maria (No. 42) dari Jerman, dan Wang Xinyu (No. 43) dari Tiongkok, yang mengalahkan Eala di semifinal ASB Classic di Selandia Baru seminggu lalu.

Bintang lainnya adalah Solana Sierra (No. 64) dari Argentina, Moyuka Uchiujima (No. 87) dari Jepang, Lulu Sun (No. 85) dari Selandia Baru, dan Polina Kudermetova (No. 150) dari Uzbekistan.

Wakil tuan rumah Tenny Madis, yang merupakan pemain berperingkat kedua di Filipina, juga akan berkompetisi sebagai wildcard.

Madis berharap dapat memanfaatkan momentum dari perolehan medali perunggu di nomor putri dan beregu pada Southeast Asian Games ke-33 Desember lalu.

PHILTA menyisihkan empat wildcard dan empat slot untuk pemenang turnamen kualifikasi untuk babak utama sambil menyiapkan daftar tunggu untuk menggantikan pemain Australian Open yang tidak dapat mengikuti turnamen Manila. – Rappler.com