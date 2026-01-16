BursaDEX+
Startup kripto berbasis Singapura Veera mengumpulkan $10 juta untuk memperluas layanan keuangan on-chain-nya.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/16 18:13
PANews melaporkan pada 16 Januari bahwa, menurut Tech in Asia, platform keuangan kripto berbasis di Singapura Veera mengumumkan telah mengumpulkan $10 juta dalam putaran Pre-Seed dan Seed, dengan investor termasuk Sigma Capital, CMCC Titan Fund, 6th Man Ventures, dan Ayon Capital. Veera meluncurkan platform selulernya pada Januari 2025 dan saat ini memiliki lebih dari 2 juta unduhan dan 220.000 pengguna aktif bulanan. Platform ini mendukung dompet self-custodied dan telah meluncurkan daftar kandidat "Veera Card", berencana untuk mendukung pembayaran aset on-chain global.

Peluang Pasar
