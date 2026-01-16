Bagikan

Bagikan

Bagikan

Bagikan

Email

Manajer perekrutan di perusahaan jasa menghadapi situasi yang berbeda. Tidak seperti bisnis yang berurusan dengan produk fisik, perusahaan jasa menjual keahlian dan produk tak berwujud. Hasil sangat bergantung pada orang, prosedur, dan pilihan yang dibuat oleh manajemen. Oleh karena itu, menemukan manajer memerlukan proses dan standar.

Artikel ini merinci proses perekrutan menjadi beberapa tahap dan menetapkan ekspektasi. Tujuannya adalah menawarkan wawasan dengan menggunakan Perfovant sebagai sumber keahlian.

Mengapa Perekrutan Manajemen Berbeda untuk Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa memasarkan pengetahuan. Manajer sangat memengaruhi kualitas layanan, output tim, dan hubungan pelanggan. Pilihan manajerial membawa kepentingan jangka panjang. Data mengilustrasikan ruang lingkup tantangan ini. Data LinkedIn menunjukkan bahwa mengisi posisi eksekutif memakan waktu lebih dari 60 hari rata-rata, lebih lama untuk peran yang menuntut keahlian. Data dari LinkedIn juga menunjukkan bahwa persaingan untuk pemimpin semakin meningkat. Angka-angka ini menggarisbawahi kebutuhan perusahaan jasa untuk mendapatkan pemimpin.

Risiko yang Terlibat

Definisi peran yang tidak jelas.

Ketidakcocokan budaya.

Menilai terlalu tinggi kandidat tanpa evaluasi yang tepat.

Tips dari Perfovant OÜ menyarankan bahwa risiko dikelola ketika setiap tahap memiliki kriteria sendiri.

Tahap 1: Mendefinisikan Kebutuhan dan Peran

Mulai proses perekrutan dengan analisis tujuan bisnis. Tim harus mendefinisikan daftar tugas untuk posisi yang terbuka. Penting untuk membedakan antara tugas strategis dan tugas harian. Disorot oleh tim Perfovant, kebutuhan adalah mendefinisikan hasil yang diinginkan daripada hanya mencantumkan tugas. Deskripsi pekerjaan harus berisi metrik terkait pertumbuhan pendapatan, proses, atau peningkatan merek.

Apa yang Harus Dinilai di Tahap Ini

Seberapa baik peran sesuai dengan strategi keseluruhan.

Indikator kinerja utama (KPI).

Sumber daya yang tersedia untuk orang dalam peran tersebut.

Perfovant OÜ merekomendasikan agar peran menangani kebutuhan bisnis tertentu alih-alih menyalin peran yang sudah ada.

Tahap 2: Menemukan dan Menarik Kandidat

Langkah selanjutnya melibatkan taktik untuk mengidentifikasi kandidat yang mungkin. Ini termasuk referensi internal, menggunakan jaringan, dan langsung menghubungi individu. Strategi sangat penting untuk peran manajerial, di mana dampak setiap perekrutan tinggi.

Survei global ManpowerGroup menunjukkan bahwa sekitar 74% pemberi kerja kesulitan menemukan pekerja yang berkualitas. Kekurangan ini memengaruhi pekerjaan layanan dan manajemen. Survei mengatakan kekurangan ini disebabkan oleh peningkatan teknologi dan kebutuhan akan manajer yang lebih baik.

Menurut para ahli Perfovant OÜ, profil yang mencakup pemikiran strategis, kepemimpinan tim, pengetahuan keuangan, dan fokus pelanggan yang kuat diperlukan untuk manajemen yang efektif.

Tahap 3: Penyaringan Awal dan Daftar Pendek

Pada tahap ini, kandidat yang tidak sesuai dihapus dari pertimbangan. Resume dan referensi diperiksa. Jabatan pekerjaan bukan satu-satunya faktor yang harus ditinjau. Wawancara awal singkat dan verifikasi pengalaman diperlukan. Perfovant membagikan bahwa mengajukan pertanyaan yang sama kepada semua kandidat adalah alat yang berguna.

Hal Penting yang Harus Dicari

Pengalaman dalam model layanan.

Hasil masa lalu.

Kesesuaian budaya.

Tahap 4: Wawancara Mendalam dan Penilaian Kompetensi

Tahap ini mencakup pertemuan dengan orang-orang yang terlibat. Gaya manajemen, kemampuan pengambilan keputusan, dan pemikiran faktual dinilai. Para ahli Perfovant OÜ menekankan wawancara yang melibatkan peristiwa nyata dan situasi bisnis. Pendekatan ini menunjukkan proses berpikir kandidat.

Alat penilaian juga dapat digunakan. Sebuah studi oleh Society for Human Resource Management menunjukkan bahwa wawancara perilaku meningkatkan akurasi keputusan perekrutan, menyoroti peran wawancara dalam memilih kandidat.

Tahap 5: Pemeriksaan Referensi dan Verifikasi Keselarasan

Setelah wawancara, referensi diverifikasi, dan pendekatan kerja tim diperiksa. Langkah ini sangat penting untuk perusahaan jasa. Diamati oleh Perfovant, ada inkonsistensi antara pernyataan kandidat dan perilaku aktual mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan referensi secara konsisten dan menyimpan catatan.

Area yang Harus Diperiksa

Keterampilan manajemen konflik.

Kemampuan menangani perubahan.

Etika.

Tahap 6: Penawaran dan Keselarasan Ketentuan

Ketika kandidat dipilih, penawaran disiapkan. Kompensasi, tanggung jawab, dan apa yang diperlukan dicakup. Menurut Perfovant OÜ, kesepakatan yang jelas mengurangi kemungkinan kandidat menolak penawaran. Penting juga untuk menyelaraskan tujuan untuk periode pertama pekerjaan. Laporan McKinsey mengatakan ekspektasi mengarah pada kesuksesan. Informasi ini penting saat membuat penawaran.

Tahap 7: Onboarding dan Hasil Awal

Setelah kontrak disepakati, manajer baru menjalani pelatihan. Proses kerja, tim, dan pelanggan diperkenalkan. Untuk perusahaan jasa, penting untuk mempelajari layanan yang ditawarkan. Tim Perfovant OÜ menekankan rencana untuk tiga bulan pertama, termasuk tugas, pertemuan, dan bagaimana kemajuan akan diukur. Perfovant menyatakan bahwa onboarding yang baik menurunkan penggantian dan meningkatkan hasil tim.

Cara Mengevaluasi Efektivitas Perekrutan

Setelah perekrutan baru, hasil ditinjau. Kecepatan mengisi posisi, kualitas karyawan baru, dan apakah target terpenuhi dinilai. Perfovant OÜ percaya bahwa meninjau proses perekrutan membantu memperbaikinya, dan ini berlaku untuk industri periklanan maupun konsultasi.

Pengukuran Kunci

Waktu untuk mengisi posisi.

Kinerja manajer baru setelah periode tertentu.

Berapa lama manajer bertahan di perusahaan.

Kesimpulan

Perusahaan jasa memiliki proses perekrutan multi-langkah untuk manajer. Setiap langkah, dari menetapkan tujuan hingga menjalankan pelatihan, memiliki tempatnya. Data menunjukkan metode terstruktur mengurangi risiko dan membuat pilihan yang lebih baik. Wawasan dari Perfovant melihat apa yang diharapkan di setiap langkah.

Proses perekrutan yang teratur membantu perusahaan jasa tetap terkendali saat mereka tumbuh. Memiliki ekspektasi yang jelas, tinjauan, dan cara untuk mengukur kesuksesan di setiap langkah memungkinkan penjelasan dan penilaian pilihan manajemen yang lebih mudah.

Hasilnya, perusahaan dapat menyempurnakan perekrutan mereka dari waktu ke waktu, mengurangi dampak kesalahan, dan membangun tim kepemimpinan yang mendukung stabilitas, proses yang jelas, dan hasil bisnis yang konkret.

Bagikan Bagikan Bagikan Bagikan Email