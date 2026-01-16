BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Pasar mata uang kripto membuka tahun 2026 dengan reli tegas pertama mereka, membalikkan kelemahan akhir 2025. Bitcoin naik di atas $97.000 pada hari Rabu, sementara Ethereum menguatPasar mata uang kripto membuka tahun 2026 dengan reli tegas pertama mereka, membalikkan kelemahan akhir 2025. Bitcoin naik di atas $97.000 pada hari Rabu, sementara Ethereum menguat

Bitcoin & Ethereum Memicu Reli Kripto Besar Pertama di 2026

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/16 19:30
Major
MAJOR$0,12647+1,35%
GAINS
GAINS$0,01397+0,93%
  • Bitcoin melonjak di atas $97.000, Ethereum mendekati $3.400, memicu likuidasi short senilai $700 juta.
  • CPI inti AS turun menjadi 2,6%, meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga 2026, menguntungkan cryptocurrency.
  • $1,2 miliar mengalir ke ETF kripto, menandakan akumulasi institusional di tengah sentimen pasar yang hati-hati.

Pasar cryptocurrency membuka tahun 2026 dengan reli menentukan pertama mereka, membalikkan kelemahan akhir 2025. Bitcoin naik di atas $97.000 pada hari Rabu, sementara Ethereum maju menuju $3.400.

Data pasar​‍​‌‍​‍‌ menunjukkan bahwa reli telah meluas melampaui mata uang utama. Solana pulih ke $148 dari posisi terendah awal Januari, sementara beberapa altcoin mencatat keuntungan mingguan. Analis menyoroti penembusan Bitcoin di atas level resistensi $95.000, yang dilaporkan menyebabkan hampir $700 juta likuidasi short, sehingga mempercepat momentum dan mengirimkan sinyal teknis bullish di seluruh pasar derivatif secara global di seluruh dunia.

Baik Bitcoin maupun Ethereum memiliki awal yang kuat di tahun 2026, tetapi ketika Bitcoin berhenti sejenak setelah reli, modal sering mengalir ke aset menjanjikan berikutnya. Saat ini, Ethereum kemungkinan merupakan peluang altcoin​‍​‌‍​‍‌ paling menarik.

Bitcoin Menguat Seiring Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga Meningkat

Indikator makroekonomi​‍​‌‍​‍‌ memberikan bobot lebih lanjut pada situasi tersebut. Indeks Harga Konsumen terbaru di AS mengungkapkan penurunan inflasi, dengan CPI inti turun menjadi 2,6%. Angka headline dan inti bulanan yang tetap di 0,3% semakin memperkuat antisipasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga 2026, yang di masa lalu telah menguntungkan aset berisiko, termasuk cryptocurrency, di pasar keuangan global tahun ini.

Menurut data Coinglass, terdapat arus masuk bersih sekitar $1,2 miliar ke dalam exchange-traded fund cryptocurrency selama lima hari perdagangan terakhir. Permintaan ETF yang stabil menunjukkan bahwa investor besar sedang mengakumulasi, sehingga memperkuat stabilitas pasar yang mengikuti volatilitas yang terjadi di akhir 2025 karena kondisi risk-off yang berkepanjangan di pasar aset digital​‍​‌‍​‍‌.

Baca Juga | Bitcoin (BTC) Menghadapi Penolakan Saat Metrik Holder Jangka Pendek Menandakan Pengambilan Untung

Perkembangan Regulasi Meredam Momentum Jangka Pendek

Optimisme seputar kemajuan Digital Asset Market Clarity Act of 2025 memudar setelah debat mengintensif. Komite Perbankan Senat menunda pemungutan suara markup menyusul kritik dari pemimpin industri, memperkenalkan ketidakpastian baru seputar pengawasan, penerbitan token, dan ketentuan keuangan terdesentralisasi yang mempengaruhi tingkat kepercayaan pasar jangka pendek.

Ke depan, pasar tetap bergantung pada data. Kemajuan legislasi AS, laporan inflasi dan tenaga kerja mendatang, serta panduan suku bunga mewakili katalis utama. Indeks Crypto Fear and Greed telah pulih ke 54, mencerminkan sentimen yang membaik, meskipun pembacaan netral menunjukkan investor tetap berhati-hati setelah volatilitas baru-baru ini di seluruh lingkungan perdagangan cryptocurrency global.

Baca Juga | Bitcoin Mendekati $98K: Akankah Permintaan Menyerap Pasokan Holder Jangka Panjang?

Peluang Pasar
Logo Major
Harga Major(MAJOR)
$0,12647
$0,12647$0,12647
+2,27%
USD
Grafik Harga Live Major (MAJOR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Kenaikan harga Bitcoin tampaknya sebagian besar didorong oleh dinamika leverage dan likuidasi posisi short. Sementara permintaan di pasar spot tetap terbatas
Bagikan
Coinstats2026/01/17 15:46
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44