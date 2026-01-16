Bitcoin & Ethereum Memicu Reli Kripto Besar Pertama di 2026

Bitcoin melonjak di atas $97.000, Ethereum mendekati $3.400, memicu likuidasi short senilai $700 juta.

CPI inti AS turun menjadi 2,6%, meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga 2026, menguntungkan cryptocurrency.

$1,2 miliar mengalir ke ETF kripto, menandakan akumulasi institusional di tengah sentimen pasar yang hati-hati.

Pasar cryptocurrency membuka tahun 2026 dengan reli menentukan pertama mereka, membalikkan kelemahan akhir 2025. Bitcoin naik di atas $97.000 pada hari Rabu, sementara Ethereum maju menuju $3.400.

Data pasar​‍​‌‍​‍‌ menunjukkan bahwa reli telah meluas melampaui mata uang utama. Solana pulih ke $148 dari posisi terendah awal Januari, sementara beberapa altcoin mencatat keuntungan mingguan. Analis menyoroti penembusan Bitcoin di atas level resistensi $95.000, yang dilaporkan menyebabkan hampir $700 juta likuidasi short, sehingga mempercepat momentum dan mengirimkan sinyal teknis bullish di seluruh pasar derivatif secara global di seluruh dunia.

Baik Bitcoin maupun Ethereum memiliki awal yang kuat di tahun 2026, tetapi ketika Bitcoin berhenti sejenak setelah reli, modal sering mengalir ke aset menjanjikan berikutnya. Saat ini, Ethereum kemungkinan merupakan peluang altcoin​‍​‌‍​‍‌ paling menarik.

Bitcoin Menguat Seiring Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga Meningkat

Indikator makroekonomi​‍​‌‍​‍‌ memberikan bobot lebih lanjut pada situasi tersebut. Indeks Harga Konsumen terbaru di AS mengungkapkan penurunan inflasi, dengan CPI inti turun menjadi 2,6%. Angka headline dan inti bulanan yang tetap di 0,3% semakin memperkuat antisipasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga 2026, yang di masa lalu telah menguntungkan aset berisiko, termasuk cryptocurrency, di pasar keuangan global tahun ini.

Menurut data Coinglass, terdapat arus masuk bersih sekitar $1,2 miliar ke dalam exchange-traded fund cryptocurrency selama lima hari perdagangan terakhir. Permintaan ETF yang stabil menunjukkan bahwa investor besar sedang mengakumulasi, sehingga memperkuat stabilitas pasar yang mengikuti volatilitas yang terjadi di akhir 2025 karena kondisi risk-off yang berkepanjangan di pasar aset digital​‍​‌‍​‍‌.

Baca Juga | Bitcoin (BTC) Menghadapi Penolakan Saat Metrik Holder Jangka Pendek Menandakan Pengambilan Untung

Perkembangan Regulasi Meredam Momentum Jangka Pendek

Optimisme seputar kemajuan Digital Asset Market Clarity Act of 2025 memudar setelah debat mengintensif. Komite Perbankan Senat menunda pemungutan suara markup menyusul kritik dari pemimpin industri, memperkenalkan ketidakpastian baru seputar pengawasan, penerbitan token, dan ketentuan keuangan terdesentralisasi yang mempengaruhi tingkat kepercayaan pasar jangka pendek.

Ke depan, pasar tetap bergantung pada data. Kemajuan legislasi AS, laporan inflasi dan tenaga kerja mendatang, serta panduan suku bunga mewakili katalis utama. Indeks Crypto Fear and Greed telah pulih ke 54, mencerminkan sentimen yang membaik, meskipun pembacaan netral menunjukkan investor tetap berhati-hati setelah volatilitas baru-baru ini di seluruh lingkungan perdagangan cryptocurrency global.

Baca Juga | Bitcoin Mendekati $98K: Akankah Permintaan Menyerap Pasokan Holder Jangka Panjang?