Melewatkan Cardano (ADA) di Awal? Analis Mengatakan Kripto $0,04 Ini Siap untuk Pertumbuhan 500%

Tidak semua investor meraih kesuksesan ketika token mulai berkembang. Periode terbaik Cardano adalah beberapa tahun yang lalu, dan itulah sebabnya mengapa orang sering bertanya pada diri mereka sendiri pertanyaan berikut di awal tahun 2026: di mana peluang asimetris kripto berikutnya?

Para analis mengklaim bahwa satu altcoin murah yang dijual seharga $0,04 berpotensi berada di tahap yang sama seperti ADA dulu dengan perkiraan menunjukkan kemungkinan peningkatan 500% jika proses adopsi diimplementasikan sesuai rencana.

Cardano (ADA)

ADA diperdagangkan sekitar $0,42 dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar $14,9 miliar. ADA telah membangun reputasinya sebagai perusahaan yang mengutamakan riset dan menjadi tren global ketika meluncurkan staking dan dukungan kontrak pintar. Pemegang jangka panjang diberi penghargaan pada tahap awal tersebut sekaligus menjadikan Cardano sebagai salah satu aset kripto terkemuka di siklus sebelumnya.

Namun ADA telah menjadi resisten secara organisasi. Kisaran $0,52 hingga $0,60 telah menjadi batas atas pada beberapa kesempatan selama satu tahun terakhir dan para trader mengamati bahwa volume kemungkinan akan mengering saat harga mendekati angka tersebut.

ADA telah dinilai miliaran dolar, dan sekarang, untuk menghasilkan pertumbuhan substansial, perusahaan perlu menerima arus masuk yang besar. Ini menggeser profil pengembalian dari pertumbuhan kelipatan tinggi ke pertumbuhan yang lebih lambat dan moderat.

Mutuum Finance (MUTM)

Mutuum Finance (MUTM) berada dalam posisi yang jauh berbeda. Token dijual seharga $0,04 dan fase distribusi presale aktif yang dimulai pada awal 2025 dijual seharga 0,01. Itu merupakan penambahan nilai sekitar 300% untuk peserta awal. Harga peluncuran yang dimaksudkan akan berada di $0,06, menempatkan pembeli fase pertama pada prospek peningkatan hingga 500%.

Mutuum Finance sedang mengembangkan protokol pinjaman terdesentralisasi di mana pengguna akan dapat menyediakan dan meminjam aset kripto menggunakan kontrak pintar. Penyedia akan diberikan mtTokens yang akan digunakan untuk memantau deposit dan bunga yang masih harus dibayar peminjam. Peminjam akan menjaminkan keamanan untuk mengakses likuiditas tanpa menjual sekuritas mereka, fitur yang biasanya sangat diminati di pasar bullish.

Persiapan keamanan telah dimulai. Halborn Security telah sepenuhnya mengaudit kode pinjaman dan token MUTM mencetak skor 90/100 pada pemindaian token CertiK, yang menurut analis dengan sendirinya memberikan kepercayaan investor saat proyek mendekati penggunaan mainnet.

MUTM dan ADA: Tahapan dan Pengganda

Perbandingan ADA dan MUTM tidak begitu berkaitan dengan teknologi tetapi tahapan. ADA adalah token ekosistem berpengalaman yang likuid dan memiliki kapitalisasi pasar tinggi. Keuntungannya stabil tetapi jarang berkembang pesat di tahap akhir proses adopsinya. MUTM, bagaimanapun, berada dalam tahap pra-penggunaan yang valuasinya dipatok pada valuasi arus pinjaman masa depan, biaya protokol, dan penerbitan mtTokens setelah sistem online.

Satu-satunya kelemahan ADA adalah ukurannya. Peningkatan persentase terkecil dalam aset miliaran dolar akan membutuhkan modal yang sangat besar. Penetapan harga awal dan distribusi pasokan yang berkurang adalah keuntungan MUTM, yang memberi ruang untuk membuat pergerakan berbasis persentase yang lebih besar lagi.

Alokasi $800 memberikan contoh perbedaan ini. Dalam skenario baik di mana ADA meningkat menjadi $0,63 dari $0,42, posisi akan meningkat menjadi sekitar $1.200 yang dapat digambarkan sebagai keuntungan kecil sesuai dengan kepemilikan layer-one yang matang.

$800 ini ke MUTM di $0,04 mendapatkan 20.000 token. Analis yang memperkirakan rentang pasca-peluncuran $0,24 hingga $0,30 akan memperkirakan pos itu pada nilai antara $4.800 dan $6.000 dengan asumsi kasus adopsi akan terjadi. Skenario ini menunjukkan mengapa beberapa investor menganggap MUTM sebagai permainan kelipatan lebih tinggi.

Timing Traction dan Momentum Distribusi

Akun X resmi menunjukkan bahwa Mutuum Finance berencana untuk menguji protokol V1-nya di testnet dan kemudian meluncurkan mainnet. Ketika platform pinjaman dialihkan ke penggunaan dan pendapatan serta volume kolateral mulai on-chain, mereka cenderung ditetapkan ulang harganya.

Tahap distribusi 7 telah terjual lebih baik daripada tahap lainnya dan analis mengamati munculnya alokasi dompet yang lebih besar di tahap tersebut karena pasokan menjadi ketat. Ini telah memicu minat lebih lanjut di antara trader dengan kripto besar berikutnya menuju Q1 2026.

Karena Cardano bergerak lebih seperti investasi infrastruktur jangka panjang, sejumlah investor beralih ke investasi tahap awal, seperti MUTM, dengan penangkapan keuntungan yang lebih kuat dan harga yang masih harus ditemukan.

