Brian Armstrong Mengecam CLARITY Act: "Bank Berusaha Mematikan Kompetisi"

Dalam perubahan dramatis kebijakan kripto AS, CEO Coinbase Brian Armstrong secara resmi menarik dukungan bursa untuk Digital Asset Market Clarity Act of 2026. Pembalikan sikap Armstrong datang tepat saat Komite Perbankan Senat bersiap untuk memberikan suara pada RUU tersebut, yang awalnya dipuji sebagai tonggak sejarah untuk kepastian regulasi.

Menurut Armstrong, draft saat ini telah "diracuni" oleh para pelobi perbankan yang berusaha menghambat pertumbuhan sektor aset digital. "Kami lebih baik tidak memiliki RUU daripada RUU yang buruk," ujar Armstrong, menekankan bahwa undang-undang yang diusulkan akan meninggalkan industri dalam posisi yang lebih buruk daripada status quo saat ini.

Mengapa Coinbase Berseberangan dengan Pembuat Undang-Undang

"Garis merah" utama bagi Coinbase berkisar pada imbalan stablecoin. Versi terbaru dari CLARITY Act mencakup ketentuan—yang sangat didukung oleh kelompok perbankan tradisional—yang secara efektif akan melarang platform menawarkan bunga pasif atau imbalan pada stablecoin pembayaran seperti USDC.

Para pelobi perbankan berargumen bahwa imbalan ini memicu "pelarian deposito," menyedot miliaran dari rekening tabungan tradisional. Armstrong, bagaimanapun, melihat ini sebagai serangan langsung terhadap pilihan konsumen. "Kita tidak bisa membiarkan bank datang dan mencoba membunuh kompetisi mereka dengan mengorbankan konsumen Amerika," katanya dalam wawancara baru-baru ini.

Isu Utama dalam CLARITY Act

Selain imbalan stablecoin, Armstrong menyoroti beberapa kelemahan kritis dalam dokumen sepanjang 300 halaman tersebut:

Larangan De Facto pada Ekuitas yang Ditokenisasi: RUU tersebut memberlakukan pembatasan yang akan membuat perdagangan saham di blockchain hampir tidak mungkin dilakukan.

RUU tersebut memberlakukan pembatasan yang akan membuat perdagangan saham di blockchain hampir tidak mungkin dilakukan. Larangan DeFi: Aturan baru akan memberikan pemerintah "akses tidak terbatas ke catatan keuangan," sangat merusak privasi pengguna.

Aturan baru akan memberikan pemerintah "akses tidak terbatas ke catatan keuangan," sangat merusak privasi pengguna. Pengikisan Otoritas CFTC: Draft tersebut memperluas kekuatan SEC untuk mengklasifikasikan aset, menjauh dari pengawasan CFTC yang lebih disukai industri.

Pertarungan untuk Masa Depan Keuangan

Kebuntuan legislatif ini menyoroti ketegangan yang meningkat antara bursa tradisional dan ekosistem kripto. Sementara beberapa pemimpin industri seperti Brad Garlinghouse dari Ripple masih melihat RUU tersebut sebagai "langkah maju," penarikan Coinbase telah secara efektif menghentikan pemungutan suara Senat, memaksa pembuat undang-undang kembali ke meja rancangan.

Bagi investor, hasil dari perang "bank vs. kripto" ini akan menentukan apakah produk stablecoin dengan imbal hasil tinggi tetap menjadi alternatif yang layak untuk rekening bank dengan bunga rendah.