Bull Bitcoin memandang comeback hati-hati saat Matrixport mengatakan tekanan on-chain mereda

Matrixport mengatakan kesehatan on-chain Bitcoin membaik setelah tekanan Q4, dengan risiko penurunan memudar tetapi modal baru yang terbatas mendukung eksposur selektif dengan leverage rendah.

Ringkasan Matrixport mencatat tekanan jual Bitcoin Q4 2024 dan tekanan likuiditas mereda, dengan dukungan struktural bertahan dan risiko penurunan terlihat lebih terkendali.​

Indikator valuasi dan posisi telah stabil, namun kurangnya arus masuk spot yang kuat dan urgensi holder jangka panjang masih membatasi potensi breakout.​

Perusahaan merekomendasikan strategi terukur dan selektif daripada agresif risk-on, menjaga leverage ketat sementara BTC keluar dari fase rapuhnya.​

Perusahaan analitik cryptocurrency Matrixport mengatakan struktur on-chain Bitcoin (BTC) telah mulai pulih setelah tekanan yang diamati pada kuartal keempat 2024, menurut penilaian pasar terbaru perusahaan.

Matrixport menawarkan prospek Bitcoin

Prospek pasar tampak lebih konstruktif jika harga tetap di atas level dukungan struktural kritis, kata perusahaan tersebut. Matrixport melaporkan bahwa berbagai indikator valuasi dan posisi telah stabil, menunjukkan risiko penurunan telah berkurang dan pasar muncul dari periode rapuh daripada memasuki penurunan tajam baru.

Hambatan signifikan untuk pemulihan tetap ada, menurut analisis. Arus masuk modal baru yang terbatas dan kurangnya urgensi yang jelas di antara investor jangka panjang membatasi momentum naik, kata Matrixport.

Breakout kuat tidak mungkin berkelanjutan tanpa arus masuk uang segar ke pasar, kata perusahaan tersebut.

Kondisi saat ini mendukung pendekatan terukur dan selektif daripada posisi agresif, catat Matrixport dalam penilaian keseluruhannya.