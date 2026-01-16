Jaringan Pembayaran Dash Berkembang ke 50 Juta Merchant dalam Kesepakatan Besar AEON

Dash berintegrasi dengan AEON Pay untuk menawarkan pembayaran kripto di 50 juta merchant global.

Ekspansi mendukung tujuan adopsi massal di tengah pemulihan harga dan aktivitas pasar baru.

Dash telah bermitra dengan AEON Pay untuk memperkenalkan pembayaran berbasis Dash kepada lebih dari 50 juta merchant di seluruh dunia. Ini merupakan kelanjutan dari misi yang lebih besar untuk meningkatkan penggunaan kripto di dunia nyata dan menjadikan penggunaan mata uang digital sehari-hari untuk membeli dan menjual barang dan jasa menjadi kenyataan.

AEON Pay adalah sistem pembayaran dan penyelesaian yang memungkinkan transaksi otonom dan interaksi dengan merchant di dunia nyata menggunakan kripto.

Usaha patungan ini memungkinkan pemegang Dash untuk berbelanja secara online maupun di toko fisik di wilayah seperti Asia Tenggara, Nigeria, Brasil, Georgia, Meksiko, dan Peru. AEON Pay, seperti yang kami laporkan sebelumnya, membantu pembayaran di ritel, restoran, dan layanan, dengan melakukan pembayaran melalui kode QR. Selanjutnya, penyelesaian dengan mata uang lokal diberikan kepada merchant.

AEON Pay dapat digunakan dalam Telegram Mini App-nya, dan dapat terhubung ke platform seperti Binance Wallet, Bitget Wallet, dan OKX Wallet. Selain itu, Dash juga bermaksud untuk mengintegrasikan AEON sebagai bagian dari dompet aslinya, DashPay.

Sementara itu, AEON telah melakukan hampir satu juta transaksi senilai lebih dari $29 juta dan saat ini menyebarkan layanan ke daerah-daerah yang kurang terlayani. Dengan memungkinkan transaksi antar dompet dan chain, AEON memfasilitasi interaksi antara perdagangan langsung dan agen AI. Ini dirancang untuk mendukung transaksi independen oleh aktor AI, termasuk pencarian, pembelian, dan pembayaran dalam kripto.

Adopsi Dash Meningkat di Tengah Ekspansi AEON

Meskipun kemitraan AEON sangat penting bagi Dash, jaringan ini telah memperluas jangkauannya dan menghidupkan kembali salah satu jaringan tertua di ruang ini. Seperti yang dilaporkan CNF, pencatatan ulangnya di OKX pada bulan November memicu minat baru terhadap proyek ini.

Hasilnya, sejak saat itu, menurut analis kripto, harga Dash telah pulih dari tren turun yang berkepanjangan. Baru-baru ini menembus level resistance delapan tahun, menurut analis.

Adopsi lebih lanjut mengikuti keputusan terbaru oleh Dubai's Financial Services Authority (DFSA) untuk melarang token privasi di Dubai International Financial Centre (DIFC). Seperti yang sebelumnya kami liput, langkah tersebut menambah kejelasan regulasi terhadap posisi Dash, terutama di wilayah yang mempertimbangkan kontrol privasi.

Tujuan jangka panjang Dash adalah untuk mendukung pembayaran terdesentralisasi, instan, dan privat di seluruh dunia. Proyek ini sebelumnya meluncurkan "Project Three Billion" untuk meningkatkan penggunaan Dash ke miliaran tanpa menunggu timeline yang jauh.

Pada saat press time, harga Dash telah mengalami lonjakan 16,7% dalam sehari terakhir untuk diperdagangkan di $93,52. Ini mengikuti lonjakan 138% dan 133% yang terjadi dalam 7 dan 30 hari terakhir.