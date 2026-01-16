MAX mengumpulkan $24 juta dalam putaran pendanaan utang dan ekuitas saat mencapai profitabilitas di Nigeria

Metro Africa Xpress (MAX), sebuah startup pembiayaan mobilitas Nigeria, telah mengumpulkan $24 juta dalam putaran pendanaan ekuitas dan utang saat melanjutkan transisinya ke pembiayaan mobilitas listrik di Afrika Barat dan Tengah setelah mencapai profitabilitas di Nigeria.

Putaran ekuitas tersebut melibatkan partisipasi dari Equitane DMCC, Novastar, Endeavor Catalyst, dan investor global lainnya, bersama dengan utang berbasis aset dari Energy Entrepreneurs Growth Fund (EEGF) dan mitra keuangan pembangunan tambahan.

"Modal ini memungkinkan kami untuk berkembang lebih cepat, memperdalam infrastruktur energi bersih, dan membangun platform mobilitas pan-Afrika yang benar-benar memperluas akses, menurunkan biaya, dan memberikan dampak yang berkelanjutan," kata Adetayo Bamiduro, CEO MAX.

Penggalangan dana ini menandakan kepercayaan investor yang kuat terhadap transisi MAX dari bisnis pembiayaan kendaraan tradisional menjadi platform mobilitas listrik terintegrasi. Pertumbuhan perusahaan mencerminkan peningkatan yang lebih luas dalam ekosistem EV Afrika, di mana penurunan biaya baterai dan harga bahan bakar yang fluktuatif membuat kendaraan listrik roda dua dan tiga semakin kompetitif.

Modal segar ini akan digunakan untuk memperluas armada kendaraan listrik (EV) MAX, memperluas infrastruktur penukaran baterai dan energi bersih, memperdalam sistem manajemen armada dan IoT miliknya, serta mendukung ekspansi di seluruh Afrika Barat dan Tengah. Penggalangan dana ini juga akan mendanai ambisi MAX untuk mendukung 250.000 pengemudi pada tahun 2027 dan melampaui $150 juta dalam pendapatan berulang tahunan.

MAX mengatakan telah mencapai profitabilitas di Nigeria, pasar terbesarnya, di mana hanya sedikit pemain, seperti Moove Nigeria dan M-KOPA Kenya, yang melaporkan pendapatan kuat dan peningkatan ekonomi unit.

"Profitabilitas di Nigeria membuktikan bahwa mobilitas listrik di Afrika bukan konsep masa depan. Ini layak, dapat diskalakan, dan dapat diinvestasikan hari ini," tambah Bamiduro.

Profitabilitas dan penggalangan dana segar startup ini datang setahun setelah beralih ke pembiayaan EV dan memberhentikan sekitar 150 karyawan, sekitar 30% dari tenaga kerjanya, sebagai bagian dari reset strategis. Saat itu, perusahaan memperkenalkan langkah-langkah penghematan biaya, seperti mengurangi penggunaan energi dan generator di kantornya, sambil keluar dari vertikal yang kurang menguntungkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan disiplin modal.

Strategi inti MAX adalah mengurangi ketergantungan pada impor yang mahal dengan meningkatkan manufaktur lokal. MAX, yang telah mulai menerapkan EV-nya pada tahun 2020, bermitra dengan produsen peralatan asli (OEM) lokal dan regional, termasuk Yamaha, Hero, dan Spiro, untuk menghadirkan kendaraan yang dioptimalkan untuk jalan Afrika. Saat ini, perusahaan mengoperasikan fasilitas perakitan di Ibadan, dengan kapasitas memproduksi hingga 3.600 kendaraan per bulan, mencakup EV roda dua dan tiga.

Pertumbuhan MAX datang saat mobilitas listrik mendapatkan momentum di seluruh benua. Penurunan biaya baterai dan harga bahan bakar yang tidak konsisten membuat EV secara ekonomi lebih unggul dibandingkan alternatif berbahan bakar gas untuk pengemudi komersial. Dengan sekitar 20.000 EV yang sudah ada di jalan Nigeria dan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) yang diharapkan sebesar 30,6%, sektor EV dengan cepat bertransisi menjadi pasar industri yang dapat diskalakan.

Didirikan oleh Adetayo Bamiduro dan Chinedu Azodoh pada tahun 2015 sebagai layanan pengiriman, MAX telah mengalami beberapa pivot ke ride-hailing, pembiayaan kendaraan, dan kini perakitan EV. Sejak 2019, MAX telah mengumpulkan sekitar $87 juta untuk mendorong pertumbuhannya. Profitabilitas MAX dibangun di atas model bisnis bayar sesuai pemakaian (PAYG) terintegrasi yang memprioritaskan arus kas daripada ekspansi cepat.

Hingga saat ini, MAX mengatakan telah menyalurkan lebih dari $56 juta dalam pembiayaan armada dan telah berhasil membayar kembali $44 juta kepada pengguna.