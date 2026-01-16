Dreamcash Memperluas Pasar Perpetual HIP-3 Onchain dengan Tether dan Selini

Dreamcash telah bermitra dengan Tether dan Selini Capital untuk meluncurkan pasar perpetual HIP-3 baru di Hyperliquid. Pasar ini memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan Real World Assets (RWA) menggunakan USDT sebagai jaminan. Kolaborasi ini menggabungkan antarmuka perdagangan mobile-first Dreamcash, stablecoin omnichain Tether, dan keahlian teknis Selini dalam likuiditas dan infrastruktur pasar.

Tujuannya jelas: untuk menarik jutaan trader ritel on-chain menggunakan stablecoin yang sudah mereka percayai. Perpetual futures, yang memungkinkan perdagangan 24/7 dengan leverage sederhana dan tanpa kedaluwarsa, telah terbukti sukses di kripto. Mereka kini siap mereplikasi kesuksesan yang sama di pasar tradisional. Trader ritel yang familiar dengan opsi yang memiliki zero days to expiry kini dapat memperdagangkan perpetual.

Mengisi Kesenjangan di Pasar Perpetual

Platform Hyperliquid sudah menjadi rumah bagi pasar ekuitas dan saham. Namun, pasar HIP-3 baru ini berbeda. Mereka adalah yang pertama beroperasi di jaringan USDT0. Ini adalah solusi likuiditas terpadu yang disediakan oleh Tether dan berbasis pada teknologi LayerZero. Jaringan USDT0 adalah klon dari jaringan USDT dan beroperasi pada sistem lock and mint. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, jaringan ini telah menangani lebih dari $50 miliar di 15 jaringan berbeda.

Jaminan USDT sangat penting bagi strategi yang diterapkan oleh Dreamcash. Memang ada jutaan trader di seluruh dunia yang menyimpan tabungan dan modal kerja dalam Tether. Dengan menggabungkan pasar HIP-3 dengan USDT, Dreamcash menghilangkan hambatan yang menyebabkan trader bertahan dengan pasar terpusat. Tidak perlu bagi trader untuk mengubah pola kerja mereka yang ada.

Memperkenalkan Generasi Trader Berikutnya

Dreamcash mengutamakan ritel. Trader kontemporer memerlukan onboarding cepat, ramah mobile, grafik responsif, dan eksekusi cepat. Perpetual on-chain sukses tidak hanya ketika tersedia tetapi juga ketika melampaui ekspektasi.

Untuk pengalaman perdagangan yang lancar, sangat penting untuk memiliki likuiditas yang kuat, oracle yang andal, dan bantuan market-making dari profesional berpengalaman. Selini Capital akan memastikan pengalaman perdagangan yang lancar dengan eksekusi terjamin, likuidasi terjamin, dan penetapan harga pasar yang akurat sejak awal.

