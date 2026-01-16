BursaDEX+
Jefferies Tinggalkan Bitcoin Karena Ancaman Komputasi Kuantum, Beralih ke Emas

Penulis: InsidebitcoinsSumber: Insidebitcoins
2026/01/16 20:09
Dalam catatan Greed & Fear terbarunya pada hari Jumat, Christopher Wood dari Jefferies mengangkat kekhawatiran baru, mengatakan bahwa munculnya komputasi kuantum suatu hari nanti dapat membahayakan seluruh sistem Bitcoin, mendorong Wood untuk keluar dari alokasi BTC-nya, mengalihkan dana ke emas dan perak.

Wood tidak percaya bahwa masalah kuantum akan secara signifikan mempengaruhi harga BTC dalam jangka pendek.

Namun, ia percaya bahwa konsep "penyimpan nilai" jelas berada pada fondasi yang kurang solid dari sudut pandang portofolio jangka panjang.

Keamanan Bitcoin didasarkan pada algoritma kriptografi, yang aman terhadap kekuatan komputasi konvensional. Namun, komputer kuantum dapat dengan mudah merekayasa balik kunci pribadi dari kunci publik, mengancam integritas sistem.

Potensi komputer kuantum untuk membahayakan keamanan Bitcoin telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Para ahli percaya komputer kuantum yang berfungsi dapat hadir hanya dalam beberapa tahun.

Jefferies Menghapus Alokasi Bitcoin untuk Aset Safe-Haven

Wood, ahli strategi ekuitas global Jefferies, telah menghapus alokasi Bitcoin 10% dari portofolio modelnya, lapor Bloomberg. Wood menyebutkan risiko bahwa komputasi kuantum dapat merusak keamanan kriptografi BTC sebagai alasan untuk mengalihkan fokus ke aset safe-haven tradisional.

Wood mengalokasikan kembali porsi Bitcoin secara merata ke emas dan saham pertambangan emas. Ini merupakan pembalikan total dari sikap bullish-nya sebelumnya terhadap Bitcoin.

Realokasi ini didasarkan pada kekhawatiran keamanan jangka panjang daripada metrik kinerja jangka pendek.

Langkah Wood telah diartikan sebagai sinyal bagi investor institusional lainnya. Bitcoin telah menjadi komponen utama strategi investasi jangka panjang selama beberapa tahun.

Pergeseran ini menunjukkan skeptisisme yang berkembang tentang kelayakannya sebagai penyimpan nilai.

Berita Terkait:

