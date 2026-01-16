Ethereum Melonjak 7% saat BitMine Mendukung Beast Industries Milik MrBeast dengan Kesepakatan $200 Juta

Harga Ethereum telah melonjak 7% dalam 24 jam terakhir untuk diperdagangkan pada $3.392, karena BitMine Immersion Technology melakukan investasi ekuitas senilai $200 juta di Beast Industries, perusahaan hiburan yang didirikan oleh bintang YouTube Jimmy Donaldson, yang populer dikenal sebagai MrBeast.

Ini menandai salah satu investasi ekuitas non-inti terbesar BitMine hingga saat ini, meskipun kepemilikan saham yang tepat, valuasi, dan hak tata kelola yang terkait dengan kesepakatan tersebut tidak diungkapkan. Baru-baru ini melakukan staking lebih dari 186.000 ETH, menunjukkan kepercayaan pada potensi jangka panjang Ethereum

Beast Industries mengoperasikan jaringan saluran YouTube dengan lebih dari 450 juta pelanggan. Thomas Lee, ketua BitMine, memuji MrBeast dan perusahaannya, menyebut mereka "pembuat konten terkemuka di generasi kita" dengan jangkauan dan keterlibatan yang tak tertandingi di kalangan Gen Z, Gen Alpha, dan Milenial. Lee juga menekankan keselarasan nilai-nilai korporat dan pribadi antara BitMine dan Beast Industries.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Beast Industries berencana untuk mengeksplorasi integrasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) dalam platform layanan keuangan yang akan datang, menurut CEO Jeffrey Housenbold. Namun, detail produk spesifik, jadwal waktu, dan kerangka regulasi belum diselesaikan. Cointelegraph menghubungi kedua perusahaan untuk komentar lebih lanjut, tetapi tidak menerima tanggapan pada saat publikasi.

Investasi BitMine Mendukung Ekspansi MrBeast

Investasi ini sejalan dengan strategi MrBeast yang lebih luas untuk berkembang melampaui YouTube, yang dimulai pada tahun 2025. Selama New York Times' DealBook Summit pada bulan Desember, Donaldson mengumumkan rencana untuk meluncurkan platform layanan keuangan yang bertujuan mempromosikan literasi keuangan, serta perusahaan telepon yang disebut Beast Mobile. Usaha-usaha ini merupakan bagian dari visinya untuk memberikan akses ke informasi global dan layanan konsumen yang inovatif.

Beast Industries telah menunjukkan pertumbuhan keuangan yang signifikan, menghasilkan pendapatan $400 juta pada tahun 2024, menurut materi investor yang dilihat oleh Business Insider. Kemitraan dengan BitMine tidak hanya membawa suntikan modal besar tetapi juga memposisikan Beast Industries untuk mengeksplorasi solusi keuangan berbasis blockchain, menandakan langkah strategis untuk menggabungkan media, teknologi, dan peluang keuangan terdesentralisasi yang berkembang dalam ekspansinya.

Investasi ini mencerminkan fokus kedua perusahaan pada inovasi dan pertumbuhan, dengan BitMine memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung platform konten digital terkemuka yang didorong oleh kreator, sementara MrBeast terus mendiversifikasi operasi bisnisnya ke pasar dan teknologi baru.

Harga Ethereum Menandakan Pembalikan Bullish

Grafik 4 jam Ethereum (ETH/USD) menunjukkan setup bullish yang jelas setelah periode konsolidasi dan akumulasi. Sebelumnya, harga bergerak dalam saluran bearish, dengan tertinggi yang lebih rendah dan terendah yang lebih rendah, yang menunjukkan tekanan jual.

Sekitar pertengahan Desember, harga menemukan level support utama di dekat $2.900–$2.950, di mana pembeli mulai masuk dan menyerap penjualan, yang mengarah ke fase konsolidasi sideways. Dasar ini memberikan fondasi yang solid untuk leg bullish berikutnya.

Setelah fase akumulasi, Ethereum menembus ke atas, membentuk pola rounded bottom, yang merupakan sinyal pembalikan klasik. Rounded bottom menunjukkan pergeseran bertahap dalam sentimen pasar dari bearish ke bullish, mencerminkan permintaan yang meningkat dan tekanan jual yang melemah.

Setelah harga menembus zona resistance di dekat $3.300, ia memasuki zona reward, menandakan kelanjutan tren bullish. Pergerakan ke atas disertai dengan RSI yang naik, yang mencapai puncak di atas 70, menunjukkan momentum yang kuat, meskipun pullback kecil baru-baru ini menunjukkan konsolidasi kecil sebelum leg naik berikutnya.

ETH Menargetkan Tertinggi $3.600 ke Depan

Grafik juga menyoroti harga target sekitar $3.550–$3.600, berdasarkan pergerakan terukur dari pola rounded bottom. Level ini berfungsi sebagai zona pengambilan keuntungan potensial bagi trader. Sementara itu, zona resistance sebelumnya di dekat $3.300 kini telah berubah menjadi support jangka pendek, memperkuat prospek bullish.

Struktur teknikal menunjukkan bahwa Ethereum diposisikan untuk kenaikan lebih lanjut, asalkan mempertahankan support di atas level $3.300 dan terus menarik minat beli. Trader jangka pendek dapat mengamati pullback kecil sebagai peluang untuk masuk, sementara indikator momentum seperti RSI dapat membantu mengukur apakah tren memiliki kekuatan yang cukup untuk mencapai zona target.

