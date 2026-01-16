BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
TORONTO–(BUSINESS WIRE)–$SRU.UN #CapitalMarkets–SmartCentres Real Estate Investment Trust ("SmartCentres") (TSX: SRU.UN) mengumumkan hari ini bahwa para wali amanat SmartCentresTORONTO–(BUSINESS WIRE)–$SRU.UN #CapitalMarkets–SmartCentres Real Estate Investment Trust ("SmartCentres") (TSX: SRU.UN) mengumumkan hari ini bahwa para wali amanat SmartCentres

SmartCentres Mengumumkan Distribusi untuk Januari 2026

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/16 23:33
Intuition
TRUST$0.1103+0.27%

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–$SRU.UN #CapitalMarkets–SmartCentres Real Estate Investment Trust ("SmartCentres") (TSX: SRU.UN) mengumumkan hari ini bahwa wali amanat SmartCentres telah menyatakan distribusi untuk bulan Januari 2026 sebesar $0,15417 per unit, mewakili $1,85 per unit secara tahunan. Distribusi akan dibayarkan pada 17 Februari 2026 kepada pemegang unit tercatat per 30 Januari 2026.

Tentang SmartCentres

SmartCentres adalah salah satu REIT terintegrasi penuh terbesar di Kanada, dengan portofolio penggunaan campuran terbaik di kelasnya yang terus berkembang yang menampilkan 197 properti yang berlokasi strategis di komunitas-komunitas di seluruh negara. SmartCentres memiliki aset sekitar $12,1 miliar yang terdiri dari ritel berorientasi nilai penghasil pendapatan, sewa yang dibangun khusus, kantor kelas satu, dan properti self-storage. SmartCentres memiliki 35,6 juta kaki persegi ruang yang dapat disewakan dengan tingkat okupansi terpasang dan berkomitmen sebesar 98,6%, di atas 3.500 hektar lahan milik di seluruh Kanada.

Kontak

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smartcentres.com atau hubungi:

Mitchell Goldhar

Executive Chairman dan CEO

(905) 326-6400 ext. 7674

[email protected]

Peter Slan

Chief Financial Officer

(905) 326-6400 ext. 7571

[email protected]

Peluang Pasar
Logo Intuition
Harga Intuition(TRUST)
$0.1103
$0.1103$0.1103
+2.50%
USD
Grafik Harga Live Intuition (TRUST)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Kenaikan harga Bitcoin tampaknya sebagian besar didorong oleh dinamika leverage dan likuidasi posisi short. Sementara permintaan di pasar spot tetap terbatas
Bagikan
Coinstats2026/01/17 15:46
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44