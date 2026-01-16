SmartCentres Mengumumkan Distribusi untuk Januari 2026

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–$SRU.UN #CapitalMarkets–SmartCentres Real Estate Investment Trust ("SmartCentres") (TSX: SRU.UN) mengumumkan hari ini bahwa wali amanat SmartCentres telah menyatakan distribusi untuk bulan Januari 2026 sebesar $0,15417 per unit, mewakili $1,85 per unit secara tahunan. Distribusi akan dibayarkan pada 17 Februari 2026 kepada pemegang unit tercatat per 30 Januari 2026.

Tentang SmartCentres

SmartCentres adalah salah satu REIT terintegrasi penuh terbesar di Kanada, dengan portofolio penggunaan campuran terbaik di kelasnya yang terus berkembang yang menampilkan 197 properti yang berlokasi strategis di komunitas-komunitas di seluruh negara. SmartCentres memiliki aset sekitar $12,1 miliar yang terdiri dari ritel berorientasi nilai penghasil pendapatan, sewa yang dibangun khusus, kantor kelas satu, dan properti self-storage. SmartCentres memiliki 35,6 juta kaki persegi ruang yang dapat disewakan dengan tingkat okupansi terpasang dan berkomitmen sebesar 98,6%, di atas 3.500 hektar lahan milik di seluruh Kanada.

