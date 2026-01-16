Akademisi Korea Selatan menolak usulan pembatasan kepemilikan saham di bursa kripto

Bursa mata uang kripto Korea Selatan menghadapi usulan pembatasan kepemilikan saham pemegang saham utama, yang membatasi kepemilikan sekitar 15 hingga 20%. Kebijakan kontroversial ini kini menghadapi beberapa penolakan dari kalangan akademisi bisnis negara tersebut.

Menurut regulator Korea Selatan, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mencegah konsentrasi kontrol, keuntungan, dan pengaruh yang berlebihan di tangan beberapa individu atau entitas, sehingga mengurangi potensi risiko tata kelola.

Rencana untuk memperlakukan bursa kripto lebih seperti infrastruktur keuangan publik, seperti bursa saham dan bank, masih dalam pertimbangan otoritas keuangan negara tersebut.

Akademisi Korea Selatan menolak pembatasan ekuitas kripto

Kalangan akademisi di Korea Selatan telah menyatakan penolakan terhadap gagasan pembatasan ekuitas di perusahaan kripto pada 20%, dengan mengklaim ada kemungkinan besar bahwa kebijakan tersebut melanggar hak properti dan mungkin juga inkonstitusional.

Mereka berpendapat bahwa pembiayaan dan dispersi ekuitas dapat dicapai secara bersamaan dengan memperkuat proses penyaringan pemegang saham utama dan menciptakan fondasi untuk penawaran umum perdana (IPO).

Mereka menyampaikan pemikiran ini pada acara yang diselenggarakan oleh Gugus Tugas Aset Digital (TF) Partai Demokrat Korea dan diorganisir oleh Asosiasi Industri Fintech Korea.

"Memaksa secara artifisial saham pemegang saham mayoritas di bursa aset virtual merupakan pelanggaran hak properti dan inkonstitusional," kata Moon Cheol-woo, profesor di Sekolah Bisnis Universitas Sungkyunkwan, pada sesi diskusi tentang "Arah pelembagaan penerbitan stablecoin dan infrastruktur transaksi" yang diadakan di gedung Majelis Nasional di Yeouido, Seoul, pada 16 Januari.

Dia mengutip contoh struktur kepemilikan saham bursa luar negeri seperti Binance dan Coinbase, menunjukkan bagaimana mereka didasarkan pada rasio kepemilikan saham pendiri yang tinggi.

Diskusi tersebut terjadi setelah Komisi Jasa Keuangan mendokumentasikan "Langkah untuk Mengoordinasikan Isu-Isu Kunci UU Kerangka tentang Aset Digital (Legislasi Tahap Kedua)."

yang membatasi kepemilikan saham pemegang saham mayoritas di bursa menjadi 15-20% dan menyerahkannya ke kantor beberapa anggota Komite Urusan Politik Majelis Nasional.

Mengapa Korea Selatan membatasi kepemilikan bisnis kripto?

Menurut laporan, tujuan dokumen tersebut adalah untuk memperkenalkan penyaringan kelayakan pemegang saham utama yang mirip dengan Bursa Pasar Modal Alternatif (ATS).

Profesor Moon yakin bahwa apa yang direncanakan Komisi Jasa Keuangan tidak sejalan dengan tren global dalam hal manajemen perusahaan yang bertanggung jawab dan bahwa membatasi saham secara paksa pada persentase tertentu bukanlah sesuatu yang seharusnya diizinkan terjadi di Korea, negara maju, pada tahun 2026.

Profesor Kim Yun-kyung dari Departemen Asia Timur Laut dan Perdagangan Internasional Universitas Nasional Incheon, yang menghadiri acara tersebut, menggemakan sentimen Moon, dengan mengatakan, "Saya bersimpati dengan masalah regulasi tata kelola, tetapi ada kekhawatiran bahwa cara tersebut berlebihan. Ini juga bisa diperluas sebagai dasar untuk regulasi rasio kepemilikan saham di industri keuangan inovatif serupa."

Profesor Kim mendesak semua pihak untuk sebaliknya mempertimbangkan penguatan insentif inovasi dan pertumbuhan ekosistem startup dan ventura secara bersama-sama. "Kita harus meningkatkan sistem manajemen yang bertanggung jawab, fungsi dewan, dan kontrol internal untuk memastikan operasi praktis," katanya.

Sebagai alternatif, sentimen condong pada pembentukan fondasi untuk penawaran umum perdana (IPO) otonom jangka panjang, bersama dengan penyaringan kualifikasi pemegang saham utama.

Profesor Kim menjelaskan, "Keterbatasan bursa aset virtual saat ini karena kesenjangan regulasi memerlukan disiplin sistematis tentang tata kelola," sambil menambahkan bahwa, "Bahkan dalam kebijakan tata kelola perusahaan, ada persepsi yang bertentangan mengenai rasio kepemilikan saham."

Dia menunjukkan bahwa "Ada rencana untuk menentukan penyaringan kelayakan pemegang saham utama, regulasi perilaku, dan organisasi dewan dalam UU Dasar Aset Digital (RUU Tahap 2)."

Menurutnya, seiring pertumbuhan perusahaan, ada kebutuhan untuk mengejar IPO yang tidak hanya dapat mengumpulkan dana tetapi juga mendistribusikan saham. Dia juga mengutip Coinbase sebagai contoh, menyoroti bagaimana bursa aset virtual Amerika memastikan hak suara pendiri dipertahankan melalui hak suara diferensial bahkan setelah IPO.

Jika kebijakan diterapkan, hampir tidak ada bursa besar Korea yang akan lolos, karena mayoritas pemegang saham mereka saat ini melebihi 20%. Untuk mematuhi standar baru, jika menjadi satu, pemain tersebut akan dipaksa menjual sejumlah besar saham, yang berpotensi bernilai triliunan KRW dalam beberapa kasus, dan juga akan mengganggu rencana M&A atau investasi yang sedang berlangsung.

FSC mencabut larangan investasi kripto korporat, dengan syarat

FSC di Korea Selatan baru-baru ini mencabut larangan yang telah berlaku selama sembilan tahun terakhir karena kekhawatiran tentang spekulasi dan pencucian uang. Sekarang ada pedoman yang memungkinkan perusahaan terdaftar dan investor profesional untuk mengalokasikan hingga 5% dari modal ekuitas mereka setiap tahun ke aset digital.

Pedoman tersebut, yang merupakan bagian dari Strategi Pertumbuhan Ekonomi 2026 pemerintah yang lebih luas, mengharuskan investasi dibatasi pada 20 mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dan menegaskan bahwa perdagangan hanya terjadi di salah satu dari lima bursa teregulasi utama negara tersebut.

Sayangnya, batas 5% juga menghadapi penolakan, kali ini bukan dari akademisi tetapi dari orang dalam industri keuangan, pelaku pasar, dan pengamat yang menganggapnya terlalu konservatif.

FSC telah membenarkan batas tersebut sebagai langkah mitigasi risiko, dan meskipun belum merespons publik kepada para kritikus, pihaknya mengklaim langkah tersebut belum difinalisasi.

