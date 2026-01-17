Luffa Bergabung dengan CoinAnk untuk Meningkatkan Akses Global ke Data Kripto

Luffa, entitas komunikasi privat berbasis Web3 yang terkenal di bidang kripto, telah bermitra dengan CoinAnk, platform intelijen kripto. Kemitraan ini bertujuan untuk menggabungkan infrastruktur pesan dan komunikasi yang berfokus pada privasi dengan data alur pesanan yang komprehensif dan kemampuan terkait derivatif dari Luffa. Seperti yang ditunjukkan Luffa dalam pengumuman resmi X-nya, kolaborasi ini menandai perkembangan kunci untuk mendefinisikan ulang komunikasi Web3 real-time dan analitik kripto. Dengan mempertimbangkan hal ini, upaya bersama ini siap untuk memperkuat analis, komunitas Web3, dan trader dengan alat pengambilan keputusan yang lebih efisien dan lebih cerdas.

Aliansi Luffa dan CoinAnk Merevolusi Intelijen Pasar Berbasis Web3

Kemitraan antara Luffa dan CoinAnk berfokus pada percepatan komunikasi berbasis Web3 dan analitik berbasis data real-time. Dalam hal ini, CoinAnk melayani lebih dari 100 juta konsumen di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Platform ini menawarkan wawasan menyeluruh tentang rasio long/short, tren likuidasi, aliran pasar, dan tingkat pendanaan.

Secara khusus, kolaborasi ini mempertimbangkan kombinasi data pasar skala institusional dari CoinAnk dengan jaringan komunikasi Luffa. Sebagai hasilnya, kedua entitas berupaya untuk menyediakan trader kripto dan analis pasar dengan akses yang mulus ke metrik eksklusif dalam saluran komunikasi individu mereka, mengurangi hambatan antara wawasan terbaru dan penemuan data. Pada saat yang sama, komunitas Web3 dapat mengantisipasi peningkatan transparansi, alat, dan koordinasi untuk mendukung diskusi berbasis data.

Mendorong Adopsi dengan Alat yang Mengutamakan Konsumen untuk Menghadapi Kondisi Pasar yang Berkembang Pesat

Menurut Luffa, kemitraan dengan CoinAnk adalah bagian dari serangkaian fitur kolaboratif unik dan kampanye bersama mereka. Inisiatif semacam itu menggarisbawahi potensi kedua perusahaan sambil meluncurkan alat terbaru untuk memajukan ekonomi kreator berbasis Web3. Langkah ini juga menunjukkan komitmen mereka untuk memenuhi kebutuhan komunitas di tengah kondisi pasar yang berubah dengan cepat. Secara keseluruhan, perkembangan ini ditetapkan untuk menggabungkan analitik dan komunikasi dalam lanskap Web3 untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat.