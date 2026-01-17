Kraken Melihat Pergeseran Pasar Kripto 2026 Dari Hype Ke Fokus Struktur

TLDR

ETF bitcoin spot membawa $44 miliar pada tahun 2025, tetapi keuntungan pasar tertinggal dari arus masuk.

$44 miliar Likuiditas stablecoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa memasuki tahun 2026.

Bitcoin turun 6% pada tahun 2025 sementara emas naik 65%, menurut ARK Invest.

Arus masuk ETF melambat pada tahun 2025, melemahkan momentum institusional.

Ekonom Global Kraken, Thomas Perfumo, menyatakan bahwa tahun 2026 akan menandai perubahan dalam cara pasar kripto berfungsi. Ia mengatakan pasar akan lebih dibentuk oleh strukturnya daripada spekulasi, terutama dengan meningkatnya partisipasi institusional melalui ETF bitcoin spot AS.

Menurut Perfumo, hampir $44 miliar permintaan spot bersih mengalir ke ETF bitcoin selama tahun 2025. Namun, ini tidak mendorong harga bitcoin setinggi yang diharapkan. Pemegang jangka panjang memasok bitcoin, yang membatasi kenaikan yang sering terlihat pada siklus sebelumnya. "Hasilnya adalah pasar yang menyerap arus masuk besar tanpa kenaikan refleksif yang terlihat pada siklus sebelumnya," kata Perfumo.

Ia menambahkan bahwa bitcoin terus mencerminkan sentimen risiko global, tetapi cara investor mengakses dan mempengaruhi pasar telah berubah. Arus ETF dan perusahaan perbendaharaan aset digital kini memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk harga dan likuiditas.

Kekuatan Makro Tetap Menjadi Pusat Pergerakan Pasar Kripto

Kondisi makroekonomi seperti inflasi yang persisten, perubahan kebijakan yang lebih lambat, dan ekspektasi pertumbuhan yang terbatas kini menjadi pengaruh kunci pada kripto. Perfumo memperingatkan bahwa meskipun pasar mungkin tampak tenang, likuiditas yang lebih ketat dapat membawa volatilitas.

Cathie Wood dari ARK Invest membuat pengamatan serupa. Ia mencatat bahwa korelasi rendah bitcoin dengan kelas aset lainnya mendukung perannya sebagai alat diversifikasi. Pada tahun 2025, emas meningkat 65% sementara bitcoin turun 6%. Ini menunjukkan bahwa kondisi makro mengalihkan modal ke aset tradisional, meskipun pasokan bitcoin tetap.

Wood mengatakan, "Bitcoin seharusnya menjadi sumber diversifikasi yang baik bagi alokator aset yang mencari pengembalian lebih tinggi per unit risiko."

Pertumbuhan Stablecoin dan Regulasi Membentuk Ulang Likuiditas

Laporan Kraken juga menyebutkan peran yang berkembang dari stablecoin dalam menyediakan likuiditas pasar. Penggunaan stablecoin mencapai rekor baru, menawarkan transaksi on-chain yang lebih efisien. Pada saat yang sama, upaya regulasi di AS mungkin mengubah cara likuiditas terbentuk di pasar kripto.

Legislasi seperti GENIUS Act dan reformasi pasar yang lebih luas dapat memberikan lebih banyak struktur pada pasar aset digital. Perfumo menyatakan langkah regulasi ini dapat menentukan di mana inovasi masa depan dalam ruang kripto berkembang.

Sementara itu, arus masuk ETF melambat pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan perbendaharaan yang menerbitkan ekuitas menghadapi tantangan karena premi pasar menyempit, yang mengurangi pengaruh mereka dalam mendorong harga bitcoin lebih tinggi.

Tokenisasi dan Token DeFi Mungkin Mendorong Fase Berikutnya

Kraken dan analis dari Standard Chartered menunjuk tokenisasi dan keuangan terdesentralisasi (DeFi) sebagai pendorong potensial likuiditas baru pada tahun 2026. Mereka mengatakan pergeseran ini kemungkinan akan mengalihkan perhatian dari siklus hype menuju pengembangan infrastruktur praktis di sektor kripto.

Ini dapat mengubah cara investor menilai aset digital, terutama di saat kinerja harga tidak selalu mengikuti arus masuk. Fase berikutnya dari kripto, menurut pandangan ini, mungkin tidak mengikuti pola lama.

Ruslan Lienkha, Chief of Markets di YouHodler, berkomentar bahwa bitcoin tampak undervalued dibandingkan dengan ekuitas AS. Ia mengatakan pasar mungkin menguji level $90.000 lagi atau mendorong menuju $100.000, yang tetap menjadi titik resistensi kuat.

