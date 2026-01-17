ZKP Menarik Modal dari Avalanche dan Solana saat Prakiraan $1,7 Miliar Memulai Fase 2 Dengan 190 Juta Koin Harian

Momentum di seluruh pasar kripto terus meningkat saat Bitcoin semakin mendekati level $100.000, mengangkat kapitalisasi pasar keseluruhan menuju kisaran $3,4 triliun. Banyak pengamat pasar memantau penembusan harga Avalanche (AVAX) yang terbentuk di dekat zona resistensi $15,50, sementara prakiraan harga Solana (SOL) telah berubah positif dengan target bergerak menuju $162, didukung oleh peningkatan pendapatan jaringan. Seiring aset-aset mapan ini berkembang, diskusi semakin berkembang seputar seberapa besar potensi kenaikan yang masih tersisa.

Perhatian semakin beralih ke Zero Knowledge Proof (ZKP), yang kini sering disebutkan di antara mata uang kripto berperingkat teratas. Analis menyarankan bahwa apa yang disebut Golden Gap menuju proyeksi penggalangan dana $1,7 miliar semakin menyempit saat protokol memasuki Fase II dari lelang presale-nya. Tahap ini menurunkan ketersediaan harian menjadi 190 juta unit dan memperkenalkan proses burn yang menghilangkan pasokan yang tidak terpakai, menciptakan tekanan langsung pada ketersediaan. Didukung oleh infrastruktur senilai $100 juta yang sudah dibangun dan aktif, Zero Knowledge Proof (ZKP) dipandang sebagai opsi yang notable sebelum kondisi pasokan menjadi lebih ketat.

Pertumbuhan Akselerasi Zero Knowledge Proof (ZKP)

Yang membedakan Zero Knowledge Proof (ZKP) adalah fokusnya pada infrastruktur nyata dan berfungsi yang didukung oleh $100 juta yang telah dikomitmen. Alih-alih janji semata, lebih dari $37 juta telah dialokasikan untuk sistem-sistem penting dan jaringan hardware Proof Pod terdistribusi yang aktif dan menghasilkan kapasitas komputasi saat ini. Jaringan operasional ini sudah melayani organisasi-organisasi terkenal, dan Golden Gap menuju valuasi proyeksi $1,7 miliar masih terbuka untuk saat ini.

Celah tersebut menyempit dengan cepat. Berakhirnya Founders Phase menandai pergeseran besar dalam kondisi pasokan. Saat Fase II dari lelang presale dimulai, distribusi harian dikurangi menjadi 190 juta, dan jumlah yang tidak diklaim secara permanen dihapus melalui proses burn. Pendekatan ini segera memperketat pasokan dan menghilangkan opsi cadangan yang ada sebelumnya.

Fase I berfungsi lebih dari sekadar lelang presale sederhana. Ini bertindak sebagai fase peringkat di mana peserta awal dicatat dan diposisikan untuk manfaat masa depan. Dengan Accumulative Phase yang sekarang dimulai, mendapatkan posisi menjadi semakin menantang setiap harinya. Akses mudah telah jelas berakhir.

Tanpa alokasi pribadi atau harga insider, tahap ini mewakili salah satu kesempatan terakhir pada titik masuk yang tertekan. Infrastrukturnya aktif, jaringannya live, lelang presale sedang berlangsung, dan Proof Pod sudah dikirim. Saat pasokan semakin ketat, Zero Knowledge Proof (ZKP) terus dibahas di antara mata uang kripto berperingkat teratas menuju 2026.

Kinerja Solana dan Prospek Ke Depan

Aksi harga terbaru menunjukkan Solana diperdagangkan dalam kisaran $143 hingga $148 menyusul rebound kuat yang dimulai pada 12 Januari. Selama periode ini, jaringan mencapai pencapaian penting dengan memimpin semua blockchain dalam pendapatan mingguan, menghasilkan hampir $7,6 juta. Aktivitas perdagangan melonjak seiring pertumbuhan ini, dengan volume meningkat lebih dari 100 persen selama seminggu terakhir karena pemain besar menunjukkan minat yang diperbarui. Model prakiraan harga Solana (SOL) saat ini menunjukkan bahwa jika level $150 dapat berubah menjadi support yang kuat, pergerakan menuju $165 bisa segera menyusul.

Optimisme lebih lanjut datang dari pembaruan mainnet Alpenglow yang direncanakan, diharapkan pada awal 2026. Perubahan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi penundaan transaksi, memperkuat daya tarik Solana untuk kasus penggunaan keuangan skala besar. Selain itu, perusahaan seperti Morgan Stanley dan Bitwise telah mengajukan pengajuan untuk ETF spot, mencerminkan keterlibatan profesional yang berkembang. Karena faktor-faktor ini, prakiraan harga Solana (SOL) tetap konstruktif, dengan beberapa proyeksi menunjuk ke arah $200 di akhir tahun.

Avalanche Menunjukkan Kekuatan yang Diperbarui

Data perdagangan saat ini menempatkan Avalanche antara $14,24 dan $14,88, menunjukkan aktivitas yang diperbarui setelah periode yang lebih tenang. Volume telah naik di atas $518 juta, menunjukkan pembeli secara bertahap kembali. Banyak analis fokus pada kemungkinan penembusan harga Avalanche (AVAX) di atas angka $15,50. Bertahan di atas level ini dapat membuka jalan menuju $17,11 atau lebih tinggi jika momentum terus meningkat.

Kemajuan pengembangan juga mendukung prospek ini. Peningkatan seperti integrasi GhostSwap dan pembaruan Granite yang akan datang bertujuan meningkatkan kecepatan dan kegunaan di berbagai kasus penggunaan keuangan terdesentralisasi. Kemajuan ini telah memperkuat ekspektasi seputar penembusan harga Avalanche (AVAX) yang berkelanjutan seiring Januari berlangsung. Meskipun tantangan tetap ada, indikator menunjukkan perbaikan stabil untuk jaringan berkinerja tinggi ini.

Kesimpulan!

Di seluruh pasar, Solana terus mendapatkan manfaat dari angka pendapatan rekor, sementara analis secara ketat melacak prakiraan harga Solana (SOL) untuk tanda-tanda pergerakan jangka panjang menuju $200. Pada saat yang sama, volume Avalanche yang meningkat menjaga perhatian pada apakah penembusan harga Avalanche (AVAX) yang dikonfirmasi di atas $15,50 akan menandakan pergeseran yang lebih luas.

Meski demikian, minat yang berkembang jelas terkonsentrasi pada lelang presale Zero Knowledge Proof (ZKP) yang sedang berlangsung. Peneliti pasar menggambarkan Golden Gap di mana partisipasi awal dapat selaras menjelang proyeksi total penggalangan $1,7 miliar sebelum harga yang lebih luas mengejar. Dengan Fase I ditutup lebih cepat dari yang diharapkan dan Fase II sudah berlangsung, Zero Knowledge Proof (ZKP) semakin terdaftar di antara mata uang kripto berperingkat teratas bagi mereka yang memantau jendela valuasi yang menyempit ini.

Cari Tahu Lebih Lanjut tentang Zero Knowledge Proof (ZKP):

Presale Auction: https://auction.zkp.com/

Website: https://zkp.com/

X: https://x.com/ZKPofficial

Telegram: https://t.me/ZKPofficial

Artikel ZKP Attracts Capital Away From Avalanche and Solana as $1.7 Billion Forecast Kicks Off Phase 2 With 190M Coins Daily pertama kali muncul di Blockonomi.