Newrez Meluncurkan Opsi Hipotek Berbasis Kripto yang Pertama dari Jenisnya

Newrez memperkenalkan program hipotek baru yang mengintegrasikan kripto ke dalam kualifikasi aset dan bertujuan membentuk ulang cara peminjam mengakses pembiayaan rumah. Pemberi pinjaman mengonfirmasi bahwa kripto kini akan mendukung verifikasi pendapatan dan aset tanpa likuidasi apa pun. Langkah ini menempatkan perusahaan di garis depan alat hipotek yang muncul yang mencerminkan pola kekayaan yang berubah.

Kerangka Kripto Memperluas Kelayakan Hipotek

Newrez mengadopsi struktur ini saat kepemilikan kripto meningkat di seluruh kelompok demografis utama. Pemberi pinjaman akan mengizinkan Bitcoin, Ethereum, stablecoin, dan ETF spot yang disetujui untuk mendukung aplikasi hipotek. Aset harus tetap berada di platform AS yang diatur untuk memastikan verifikasi yang tepat.

Perusahaan menetapkan Februari 2026 untuk peluncuran program dan menghubungkannya dengan lini Smart Series yang ada. Jadwal ini sejalan dengan pembaruan produk yang lebih luas yang berfokus pada jalur penjaminan emisi yang fleksibel. Pemberi pinjaman bertujuan membawa aset digital ke dalam lingkungan hipotek yang diatur.

Kripto menjadi sentral karena peminjam dapat menggunakan kepemilikan mereka tanpa memicu penjualan atau peristiwa pajak. Perubahan ini berbeda dari aturan tradisional yang mengharuskan likuidasi aset sebelum kualifikasi. Newrez bermaksud menerapkan penilaian yang disesuaikan volatilitas sambil mempertahankan semua pembayaran dalam dolar AS.

Bagaimana Kripto Membentuk Model Hipotek Baru

Newrez memperbarui prosesnya untuk mengatasi permintaan yang meningkat untuk penjaminan emisi yang beragam aset. Perusahaan mengakui bahwa banyak pembeli rumah kini memiliki posisi kripto yang signifikan dan ingin mereka tercermin dalam keputusan pemberian pinjaman. Kebijakan ini mengintegrasikan kekayaan digital ke dalam tinjauan standar.

Jalur baru memungkinkan peminjam untuk mempertahankan eksposur terhadap pergerakan pasar masa depan sambil tetap memenuhi aturan kualifikasi. Pendekatan ini menghilangkan hambatan sebelumnya yang menghalangi pemegang kripto untuk memasuki pasar perumahan. Ini membangun struktur yang memperlakukan kripto mirip dengan kekayaan tradisional jangka panjang.

Kripto memainkan peran penting karena aset yang memenuhi syarat mendukung verifikasi pendapatan di bawah pedoman yang terdokumentasi. Aset ini juga memperkuat aplikasi ketika peminjam mempertahankan portofolio yang stabil. Program ini membuka akses yang lebih luas bagi konsumen yang mengandalkan kepemilikan digital.

Konteks Industri dan Integrasi Pasar yang Berkembang

Newrez meluncurkan perubahan ini saat pasar kripto global berkembang dan menjadi bagian dari perencanaan keuangan utama. Perusahaan mencatat tingkat adopsi yang meningkat di kalangan generasi muda yang sering mengandalkan aset digital untuk tujuan jangka panjang. Pergeseran ini mendorong lembaga keuangan untuk memodernisasi aturan penilaian aset.

Perusahaan memperkenalkan kebijakan untuk menyelaraskan dengan ekspektasi yang berkembang seputar komposisi kekayaan yang beragam. Perusahaan juga mengakui bahwa kripto terus membentuk perilaku keuangan baru. Pemberi pinjaman melihat pembaruan ini sebagai perpanjangan alami dari fleksibilitas penjaminan emisi yang ada.

Kripto tetap menjadi bagian dari perencanaan strategis karena platform keuangan utama telah mengintegrasikan sistem kustodian, pelaporan, dan verifikasi aset. Alat-alat ini memungkinkan pemberi pinjaman untuk mengonfirmasi kepemilikan dengan akurasi yang lebih besar. Akibatnya, Newrez mengharapkan model baru untuk mendukung permintaan masa depan untuk solusi hipotek berbasis aset digital.

