Bitcoin Turun dari Portofolio Jefferies Karena Ancaman Komputasi Kuantum

Christopher Wood, kepala strategi ekuitas global di Jefferies, telah menghapus alokasi Bitcoin sebesar 10% dari portofolio modelnya. Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran yang meningkat bahwa kemajuan dalam komputasi kuantum dapat merusak keamanan Bitcoin. Wood sebelumnya merupakan pendukung institusional yang kuat, menambahkan Bitcoin pada Desember 2020 dan meningkatkan eksposur menjadi 10% pada tahun 2021.

Kini, Wood menyebutkan potensi komputer kuantum untuk merekayasa balik kriptografi BTC. Perkembangan seperti itu dapat memungkinkan penyerang mengakses kunci privat, yang mengotorisasi transfer. Ini akan mengancam keandalan BTC sebagai penyimpan nilai. Wood melihat risiko ini cukup signifikan untuk mengalihkan portofolionya kembali ke lindung nilai tradisional.

Komputasi Kuantum dan Keamanan Bitcoin

Keamanan untuk token BTC dan validasi transaksi bergantung pada kriptografi. Komputer yang ada tidak dapat membobol sistem keamanan ini. Namun, komputer kuantum bekerja secara berbeda. Komputer-komputer ini berpotensi membobol sistem keamanan jauh lebih cepat. Ini dapat menimbulkan ancaman bagi koin yang ada maupun mekanisme penambangan.

Komunitas Bitcoin telah memperdebatkan waktu ancaman ini. Ada prediksi bahwa kedatangan komputasi kuantum bisa lebih awal dari yang diperkirakan. Ini bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Yang lain merasa bahwa jaringan BTC dapat menyesuaikan diri. Situasi ini telah membuat investor institusional mengambil pendekatan wait-and-see. Wood menganggap perdebatan tentang ancaman itu sendiri sangat mencerahkan.

Perdebatan Pengembang dan Daya Tarik Emas

Namun, Nic Carter dari Castle Island Ventures telah mengkritik pengembang BTC karena "dalam penolakan" tentang implikasi komputasi kuantum. Ada yang lain, dan beberapa pendukung Bitcoin populer, seperti Adam Back dari Blockstream, yang tidak setuju dengan implikasi komputasi kuantum. Menurut Wood, implikasi perdebatan tersebut sangat signifikan. Dia berpikir bahwa implikasi komputasi kuantum "hanya positif jangka panjang untuk emas.

Sebagai ukuran perubahan ini, Wood menyeimbangkan kembali portofolionya dengan mengalokasikan bobot BTC lama ke instrumen terkait emas. Dia kini mengalokasikan 5% dari portofolionya ke emas fisik dan 5% lainnya ke saham pertambangan emas. Meskipun mata uang kripto menarik bagi banyak orang, instrumen safe-haven tradisional seperti emas tetap relevan selama periode ketidakpastian.

