Coinbase Meluncurkan Perdagangan Saham ke Pengguna Terpilih dalam Dorongan Platform 'Semua-dalam-Satu': Laporan

Coinbase telah mulai meluncurkan perdagangan saham kepada sekelompok pengguna terbatas saat bursa ini mengejar visinya untuk menjadi "bursa segalanya" yang menggabungkan kripto, ekuitas, dan pasar alternatif dalam satu platform.

Langkah ini menempatkan Coinbase dalam persaingan langsung dengan perusahaan pialang tradisional seperti Schwab dan Fidelity, serta saingan utama Robinhood, yang telah menawarkan perdagangan saham dan kripto gabungan selama bertahun-tahun.

CEO Brian Armstrong membela waktu peluncuran ini dalam wawancara Fortune baru-baru ini, dengan berargumen bahwa perusahaan diposisikan untuk memimpin saat aset keuangan bermigrasi ke infrastruktur blockchain.

"Kami memiliki keahlian kripto yang mendalam. Kami memiliki merek paling tepercaya dalam kripto," kata Armstrong, menambahkan bahwa Coinbase bertujuan untuk menjembatani keuangan tradisional dan kripto sambil memajukan ekuitas yang ditokenisasi.

Penawaran Saham Diluncurkan Melalui Jalur Tradisional

Bursa ini saat ini menawarkan saham melalui metode konvensional menggunakan Apex Fintech Solutions untuk operasi backend, dengan rencana untuk memperluas akses kepada semua pelanggan dalam beberapa minggu mendatang.

Armstrong mengakui bahwa ekuitas yang sepenuhnya ditokenisasi (di mana saham diterbitkan langsung di blockchain dengan hak seperti dividen dan voting) masih bertahun-tahun lagi dan memerlukan koordinasi ekstensif dengan SEC.

"Saya pikir [penawaran] yang paling menarik adalah aset yang ditokenisasi, di mana benar-benar direpresentasikan satu-satu di bawahnya," kata Armstrong.

Dia memprediksi transisi akan dimulai dalam dua tahun, kemungkinan dimulai dengan perusahaan yang lebih baru sebelum perusahaan mapan mengadopsi blockchain untuk manajemen saham.

Dorongan ini hadir saat volume transfer bulanan untuk ekuitas yang ditokenisasi naik sekitar 19% selama 30 hari menjadi sekitar $2,41 miliar, menurut rwa.xyz.

Sumber: RWA.xyz

Sementara Robinhood dan Kraken sudah mencantumkan saham AS yang ditokenisasi di yurisdiksi tertentu, Coinbase berencana untuk menerbitkan produk-produk ini secara internal daripada melalui mitra eksternal.

Awal bulan ini, Armstrong menguraikan tiga prioritas untuk 2026 dalam postingan X, yang melibatkan pembangunan bursa segalanya secara global, meningkatkan skala stablecoin dan pembayaran, serta membawa pengguna onchain melalui alat pengembang, blockchain Base, dan aplikasi konsumen.

"Tujuannya adalah menjadikan Coinbase aplikasi keuangan #1 di dunia," tulisnya, mencatat investasi besar dalam kualitas produk dan otomatisasi.

Ekspansi ini meluas melampaui ekuitas ke pasar prediksi, di mana Coinbase bermitra dengan platform yang diatur secara federal Kalshi untuk menawarkan kontrak acara di bidang ekonomi, politik, olahraga, dan teknologi.

Screenshot yang bocor pada November mengungkapkan antarmuka prediksi bermerek Coinbase yang mendukung perdagangan USDC atau USD melalui Coinbase Financial Markets, divisi derivatif bursa tersebut.

Gesekan Regulasi Mengaburkan Ekspansi

Agenda legislatif yang lebih luas dari Armstrong mengalami turbulensi setelah dia menarik dukungan Coinbase untuk rancangan undang-undang struktur pasar kripto Komite Perbankan Senat, memperingatkan bahwa itu akan memberlakukan "larangan de facto" pada ekuitas yang ditokenisasi, membatasi imbalan stablecoin, dan melemahkan otoritas CFTC.

"Kami lebih memilih tidak ada undang-undang daripada undang-undang yang buruk," Armstrong memposting di X, memicu penundaan markup saat negosiasi berlanjut.

Sengketa ini sebagian berpusat pada ketentuan yang membatasi imbal hasil stablecoin, yang menurut bank dapat mengaburkan batas dengan produk deposito.

Armstrong menuduh kepentingan perbankan memengaruhi pembatasan yang akan memangkas aliran pendapatan Coinbase yang terkait dengan imbalan stablecoin.

Ketua Tim Scott menandakan bahwa pembicaraan akan berlanjut meskipun ada kemunduran.

"Rancangan undang-undang ini mencerminkan berbulan-bulan negosiasi bipartisan yang serius dan masukan nyata dari inovator, investor, dan penegak hukum," kata Scott, menekankan tujuan untuk memberikan aturan yang jelas yang melindungi konsumen sambil memastikan masa depan keuangan dibangun di Amerika Serikat.

Citron Research mengekskalasi bentrokan dengan mendukung saingan tokenisasi Securitize sambil menuduh Coinbase menentang aturan tokenisasi yang lebih jelas untuk melindungi posisi pasarnya.

"Dia berjuang untuk melindungi pendapatan imbal hasil stablecoinnya sambil mengeluh tentang pembatasan ekuitas yang ditokenisasi," tulis Citron, dengan berargumen bahwa kerangka kerja yang permisif akan menguntungkan perusahaan seperti Securitize, yang beroperasi dengan lisensi broker-dealer dan telah menerbitkan lebih dari $4 miliar dalam aset yang ditokenisasi untuk mitra termasuk BlackRock dan Apollo.

Saham Coinbase turun hampir 4% setelah kritik tersebut.

Sumber: Google Finance

Armstrong sejak itu mengambil nada yang lebih damai tetapi mempertahankan bahwa rancangan tersebut memerlukan perubahan signifikan sebelum memenangkan dukungan industri.

Meskipun semua ini, Coinbase masih optimis. David Duong, kepala riset investasi Coinbase, mengatakan peningkatan kejelasan regulasi dan pendalaman partisipasi institusional menciptakan kondisi yang menguntungkan ke depan.

"Kami mengharapkan kekuatan-kekuatan ini akan bertambah pada 2026 saat jadwal persetujuan ETF terkompresi, stablecoin mengambil peran yang lebih besar dalam struktur delivery-vs-payment, dan jaminan yang ditokenisasi diakui secara lebih luas," tulis Duong dalam pandangan akhir tahun.