Inilah Mengapa 2026 Bisa Menghadirkan Reli Altcoin Terbesar dalam Sejarah Kripto

TLDR

Rasio OTHERS/BTC pada support historis menandakan potensi lonjakan altcoin sebesar 702% pada tahun 2026.

Siklus masa lalu tumbuh lebih besar: 2017: +423%, 2021: +503%, proyeksi 2026 ~702%.

Bitcoin rally, ETH konsolidasi, kemudian altcoin meledak, mengikuti pola rotasi klasik.

Jembatan institusional dan pengguna baru memberikan bahan bakar yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk altcoin berkapitalisasi kecil.

Rasio OTHERS/BTC telah kembali ke support yang memicu setiap rally altcoin besar. Sejarah menunjukkan tahun 2017 melonjak 423%, 2021 melonjak 503%, dan 2026 dapat menghasilkan proyeksi pergerakan 702%.

Bitcoin memimpin, Ethereum mengkonsolidasi, dan kapitalisasi kecil secara diam-diam memposisikan diri untuk keuntungan yang eksplosif. Adopsi institusional dan jutaan pengguna baru memperkuat potensi kenaikan.

Support Historis Menandakan Peluang Altcoin yang Besar

OTHERS/BTC menunjukkan sinyal historis untuk altcoin. Rasio ini telah kembali ke support jangka panjang yang mendahului setiap altseason besar dalam sejarah kripto.

Pada tahun 2017, level ini memicu rally 423%. Pada tahun 2021, ini menghasilkan lonjakan 503%. Sekarang, support yang sama berlaku untuk tahun 2026, dengan proyeksi kenaikan sekitar 702%.

Setiap siklus telah tumbuh lebih besar, mencerminkan ekspansi ekosistem kripto dan arus masuk modal. Secara historis, ketika OTHERS/BTC mencapai support, dominasi Bitcoin mencapai puncaknya, sentimen ritel negatif, dan kapitalisasi kecil terasa tidak layak untuk investasi.

Namun, inilah saat-saat ketika keuntungan eksplosif lahir. Altcoin tahap awal secara historis mengungguli terlebih dahulu, menghasilkan return 10x hingga 100x bagi mereka yang bersedia mengakumulasi sebelum perhatian pasar yang lebih luas.

Pola ini telah berulang di setiap siklus besar, menjadikan setup saat ini sebagai salah satu yang paling signifikan dalam sejarah kripto.

Struktur Pasar, Bahan Bakar Institusional, dan Waktu

Siklus pasar saat ini secara struktural lebih kuat daripada rally sebelumnya. Bitcoin rally terlebih dahulu, kemudian konsolidasi, sementara Ethereum stabil dan membentuk low yang lebih tinggi.

Rotasi ini menyerap pasokan dan mempersiapkan panggung untuk altcoin melonjak. Ekspansi volume mengonfirmasi akumulasi daripada distribusi, menandakan kesiapan untuk tahap berikutnya dalam siklus.

Berbeda dengan siklus masa lalu, tahun 2026 memiliki jauh lebih banyak infrastruktur dan likuiditas. On-ramp institusional, aset dunia nyata yang ditokenisasi, proyek AI, jaringan DePIN, rantai modular, dan ekonomi gaming semuanya menambah bahan bakar.

Jutaan pengguna baru telah bergabung melalui ETF dan jembatan TradFi. Pasar tidak lagi bersifat niche—pasar bersifat global, dengan pool modal yang lebih dalam siap berotasi ke kapitalisasi kecil berpotensi tinggi.

Psikologi tetap menjadi faktor kritis. Pada level terendah ini, sentimen sangat negatif, dan likuiditas tipis. Sebagian besar investor skeptis atau tidak aktif.

Inilah saat yang tepat ketika asimetri ada, menciptakan potensi return yang sangat besar. Pada saat hype media sosial mencapai puncak, peluang sebagian besar menghilang.

Altseason 2026 bukan pertanyaan jika—tetapi pertanyaan siapa yang berposisi sebelum terjadi lonjakan. Jika support bertahan, altcoin berkapitalisasi kecil dapat memasuki fase parabolik, kapitalisasi menengah akan mengikuti, dan bahkan proyek berkapitalisasi besar dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Sejarah, struktur pasar, dan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya menunjukkan tahun 2026 dapat melampaui setiap siklus altcoin sebelumnya secara keseluruhan.

The post Here Is Why 2026 Could Deliver the Biggest Altcoin Rally in Crypto History appeared first on Blockonomi.