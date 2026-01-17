Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.

Ringkasan Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi pada hari Kamis.

Data menunjukkan bahwa open interest futures naik ke rekor tertinggi.

Telah terbentuk pola cup-and-handle yang sangat bullish, mengarah pada lonjakan ke $1.000.

Token Monero (XMR) melesat ke $798, naik 713% di atas titik terendahnya pada 2023. Lonjakan ini telah membawa kapitalisasi pasarnya menjadi lebih dari $12 miliar, menjadikannya koin terbesar ke-12 dalam industri kripto.

Lonjakan XMR didorong oleh permintaan berkelanjutan untuk token privasi. Dash (DASH), koin serupa lainnya, telah melonjak lebih dari 100% minggu ini. Decred dan Humanity Protocol telah naik 60% dan 30% dalam 7 hari terakhir, sementara kapitalisasi pasar semua token privasi naik menjadi $73 miliar.

Meningkatnya permintaan telah mendorong volume 24 jamnya menjadi $465 juta, sementara open interest futures-nya naik ke rekor tertinggi lebih dari $275 juta.

XMR juga melonjak setelah Hyperliquid mencatatkannya di platformnya, memungkinkan trader untuk long atau short dengan leverage hingga 5x. Satu whale bereaksi terhadap pencatatan tersebut dengan membuka perdagangan leverage senilai $2,27 juta, tanda bahwa ia mengharapkan kenaikan akan terus berlanjut. Trader lain membuka perdagangan long senilai lebih dari $5,2 juta pada harga rata-rata $729.

Reli Monero yang berkelanjutan dimulai pada 2024 saat kasus Tornado Cash dimulai. Otoritas AS menuduh pencucian uang dan memberikan sanksi. Sebagai tanggapan, sekelompok pengguna menggugat pemerintah, berargumen bahwa kontrak yang tidak dapat diubah bukanlah "properti", yang disetujui pengadilan.

Pada Maret tahun ini, pemerintahan Trump mencabut sanksi, kemenangan besar bagi industri privasi. Reli kemudian dipercepat pada kuartal keempat, dipicu oleh meningkatnya permintaan untuk Zcash (ZEC).

Analisis teknikal harga XMR

Grafik mingguan menunjukkan bahwa token XMR mencapai titik terendah di $97 pada 2024 dan kemudian melonjak ke rekor tertinggi $798 hari ini. Ia bergerak di atas level resistance kunci di $517, menembus sisi atas pola cup-and-handle, tanda kelanjutan bullish yang umum.

Kedalaman pola ini adalah ~85%. Mengukur jarak yang sama dari sisi atas memberikan target harga $965. Pergerakan ke level tersebut akan meningkatkan peluang untuk mencapai level psikologis $1.000. Penurunan di bawah sisi atas cup akan membatalkan prospek bullish.