Saham PayPal mencapai harga krusial saat para ahli menyoroti risiko utama

Harga saham PayPal terus jatuh bebas minggu ini, mencapai level terendah sejak April tahun lalu, dan teknikal menunjukkan potensi penurunan lebih lanjut jika kehilangan support kunci.

Ringkasan Harga saham PayPal telah jatuh ke level terendah sejak April 2025.

Analis Wall Street khawatir tentang bisnis branded checkout PayPal.

Analisis teknikal menunjukkan bahwa saham memiliki potensi penurunan lebih lanjut dari waktu ke waktu.

Analis memperingatkan tentang pertumbuhan PayPal

PayPal, perusahaan fintech terkemuka, turun ke level support kunci di $56,3, turun 40% di bawah titik tertingginya pada Desember 2024 dan 80% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa.

Sebagian besar analis Wall Street yang mengikuti perusahaan ini memiliki pandangan bearish terhadap perusahaan, dengan mengutip persaingan yang meningkat dalam bisnis branded checkout, potensi gangguan stablecoin, dan kekhawatiran pertumbuhan secara keseluruhan di industri fintech.

Dalam catatan terbaru, seorang analis JPMorgan menurunkan peringkat saham dan menyesuaikan target mereka menjadi $70 dari $80. Analis tersebut mencatat bahwa perusahaan menghadapi tantangan besar saat manajemen merekayasa strategi pemulihan.

Analis Bank of America juga menurunkan peringkat perusahaan, dengan mengutip kelemahan berkelanjutan dalam bisnis branded checkout. Para analis menulis:

Analis Morgan Stanley juga menurunkan pandangan mereka tentang perusahaan, memperingatkan bahwa perbaikan dalam integrasi branded checkout memakan waktu lebih lama dan terbukti lebih memakan waktu dari yang diharapkan. Analis lain yang baru-baru ini menurunkan peringkat saham PayPal berasal dari Mizuho, UBS, Goldman Sachs, dan Piper Sandler.

Bisnis PayPal telah menghadapi banyak tantangan dalam beberapa tahun terakhir, yang telah mempengaruhi pertumbuhan dan profitabilitasnya. Pertumbuhan pendapatannya telah bergerak dari dua digit selama pandemi menjadi digit tunggal rendah. Kelemahan ini terjadi karena persaingan yang meningkat dalam bisnis branded dan unbranded-nya

Misalnya, bisnis checkout-nya telah menghadapi persaingan substansial dari perusahaan-perusahaan di industri buy now, pay later, seperti Klarna dan Affirm. Bisnis pemrosesan pembayaran lainnya telah menghadapi pesaing seperti Wise dan Remitly, yang seringkali lebih murah.

Selain itu, Honey, perusahaan kupon yang diakuisisinya senilai lebih dari $4 miliar, telah menghadapi tuntutan hukum di tengah tuduhan praktik menipu terkait cara menangani komisi afiliasi yang dibayarkan kepada kreator.

Analis mengantisipasi bahwa pendapatan kuartal keempat PayPal akan mencapai $8,79 miliar, naik 5% YoY, membawa angka tahunan menjadi $33,2 miliar.

Analisis teknikal harga saham PayPal

Grafik timeframe mingguan menunjukkan bahwa saham PYPL tetap berada di bawah tekanan dalam beberapa bulan terakhir. Saham telah turun dari tertinggi $93 pada Desember 2024 ke level saat ini $56,3. Saham mendekati level krusial $55,7, level terendahnya pada 7 April.

Saham telah bergerak di bawah semua moving average, tanda bahwa bears tetap mengendalikan. Selain itu, Relative Strength Index telah turun ke 32, titik terendahnya sejak April tahun lalu.

Saham juga membentuk pola inverted cup-and-handle, pola kelanjutan bearish yang umum. Oleh karena itu, penembusan di bawah support di $55,7 akan menandakan penurunan lebih lanjut, berpotensi ke level psikologis di $50.