Prediksi Harga Bitcoin (BTC): Apakah Arus Masuk ETF $1,68 Miliar Menandakan Siklus Super Bitcoin Menuju $100K?

Arus masuk, dikombinasikan dengan level support teknis yang kuat dan kondisi makro yang membaik, telah menarik perhatian baru dari trader dan analis. Meskipun optimisme tinggi, para ahli mencatat bahwa keberlanjutan harga bergantung pada permintaan berkelanjutan dan support di sekitar level kunci.

Permintaan Institusional Mendorong Harga Bitcoin Hari Ini

Data dari Glassnode menunjukkan bahwa 17.700 BTC terakumulasi oleh ETF selama minggu yang berakhir 12 Januari 2026, mewakili sekitar $1,68 miliar pada harga saat ini. Ini adalah arus masuk mingguan terbesar sejak Oktober 2025 dan membalikkan arus keluar sebelumnya hingga 8.870 BTC.

Data Glassnode menunjukkan arus masuk ETF rekor sebesar 17.700 BTC membantu mengangkat Bitcoin di atas $97.000, menandakan pembaruan permintaan institusional. Sumber: Ali Martinez via X

Arus masuk ETF Bitcoin spot yang dikonfirmasi melebihi $1,7 miliar antara 13 dan 15 Januari 2026, menurut laporan dari CoinDesk dan Bloomberg. Arus masuk ini bertepatan dengan harga Bitcoin naik di atas $97.000, mencerminkan akumulasi institusional di tengah berkurangnya pasokan di bursa.

Analisis Teknis Mendukung Prakiraan Harga BTC

Ahli strategi pasar Ted Pillows mencatat bahwa Bitcoin baru-baru ini menolak EMA 50 minggu di dekat $97.200, garis tren yang secara historis signifikan yang telah bertindak sebagai support dalam siklus bull sebelumnya. Meskipun demikian, Bitcoin tetap berada di atas zona support $93.500–$94.000, yang memberikan penyangga untuk potensi pergerakan ke atas.

Bitcoin menghadapi resistensi pada EMA 50 minggu tetapi tetap di atas $95.000, dengan analis mencatat bahwa mempertahankan zona support $93.500–$94.000 menjaga prospek kenaikan tetap utuh. Sumber: Ted via X

BTCUSD saat ini diperdagangkan sekitar $95.543, menunjukkan ketahanan di tengah konsolidasi kecil. Analis mencatat:

"Selama Bitcoin bertahan di atas zona ini, pergerakan berikutnya bisa ke atas," kata Pillows.

Indikator teknis seperti EMA78, Fair Value Gaps (FVG), dan level retracement Fibonacci memandu titik kelanjutan potensial:

Bitcoin berkonsolidasi dalam tren naik, dengan support di dekat $95.000 menjadi kunci untuk mempertahankan momentum kenaikan. Sumber: TradeM_Gold_I di TradingView

Resistensi langsung: $96.000–$97.500 (zona FVG yang bertindak sebagai magnet harga jangka pendek).

Level support: $95.011 (0,786 Fibonacci) dan swing low sebelumnya di dekat $94.800.

Zona entri trading optimal: level Fibonacci 0,618 ($95.610) dan 0,705 ($95.300).

Pengalaman dari arus masuk ETF sebelumnya menunjukkan bahwa Bitcoin sering berkonsolidasi di dekat level psikologis seperti $95K sebelum mencoba breakout lebih lanjut menuju target yang lebih tinggi.

Faktor Fundamental yang Mendasari Harga Bitcoin

Arus masuk institusional dilengkapi oleh kondisi makroekonomi. Pergeseran dalam ekspektasi inflasi AS dan potensi pemotongan suku bunga Federal Reserve telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk aset beta lebih tinggi seperti Bitcoin. Analis menyoroti bahwa arus masuk ETF bersih yang dilanjutkan setelah periode penebusan menunjukkan permintaan institusional baru, yang mengurangi likuiditas yang tersedia di bursa dan dapat berkontribusi pada tekanan ke atas pada harga BTC.

Bitcoin didukung oleh arus masuk ETF yang diperbarui dan struktur teknis bullish, dengan potensi kenaikan menuju $100.000 jika support EMA kunci bertahan. Sumber: DatTong di TradingView

Harga Bitcoin tetap sensitif terhadap data tenaga kerja dan pertumbuhan AS yang masuk serta perkembangan regulasi atau legislatif yang mempengaruhi aset digital. Investor disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama dengan level support teknis saat menilai arah pasar jangka pendek.

Melihat ke Depan: Prediksi dan Prospek Harga Bitcoin

Menggabungkan analisis teknis dan fundamental, prospek saat ini untuk Bitcoin menunjukkan potensi kenaikan yang berkelanjutan, dengan target jangka pendek bersyarat $100.000. Target ini bergantung pada:

Bitcoin diperdagangkan sekitar $95.585,62, turun 1,05% dalam 24 jam terakhir pada saat pers. Sumber: Harga Bitcoin via Brave New Coin

Skenario Bullish:

Arus masuk ETF yang berkelanjutan.

Mempertahankan support antara $93.500 dan $95.300.

Tidak adanya guncangan makro besar.

Skenario Risiko:

Penembusan di bawah $93.500.

Arus keluar ETF yang diperbarui atau pergeseran likuiditas mendadak.

Peningkatan volatilitas yang dipicu oleh berita regulasi.

Meskipun optimisme seputar siklus super bertahan, membingkai level $100.000 sebagai skenario daripada kepastian memberikan kejelasan dan meningkatkan kepercayaan pembaca. Data historis menunjukkan bahwa BTC mungkin mengalami fase konsolidasi singkat bahkan di tengah arus masuk yang kuat, menekankan kesabaran bagi trader yang menargetkan level lebih tinggi.