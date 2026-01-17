BursaDEX+
Chiliz menantang penurunan: Memetakan jalan CHZ menuju $0,1 dan seterusnya

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/17 06:07
Chiliz [CHZ] tidak mengalami penurunan harga ke $0,05 setelah membuat divergensi bearish pada grafik 4 jam, seperti yang disarankan AMBCrypto dalam laporan terbaru. Sebaliknya, token ekosistem blockchain yang berfokus pada olahraga ini terus naik lebih tinggi.

Dalam 24 jam terakhir, token ini telah rally 2,49%, dan naik 27,7% selama seminggu terakhir.

Dalam berita lain, Chiliz mengumumkan bahwa mereka adalah bagian dari MiCA Crypto Alliance. Aliansi ini mendukung peninjauan dan konversi iXBRL white paper kripto di seluruh ekosistem Chiliz dan token penggemar.

Bulls Chiliz bisa melihat rally ke $0,1 dan lebih tinggi

Dalam postingan di X, trader kripto IncomeSharks mengamati bahwa OBV token CHZ sangat eksplosif selama breakout baru-baru ini melewati $0,05. Selain itu, level resistance sebelumnya ini telah menjadi zona supply selama hampir setahun.

Sumber: CHZ/USDT di TradingView

Aksi harga Chiliz pada grafik 1 hari menunjukkan keyakinan yang kuat. MFI berada di atas 80, dan volume perdagangan rata-rata terus meningkat selama sebulan terakhir.

Zona supply $0,064-$0,072 dari Februari 2025 adalah target langsung untuk bulls. Breakout melewati wilayah ini akan memberikan peluang pembelian lain bagi swing traders.

Haruskah trader mengharapkan penurunan harga yang signifikan?

Indikator A/D menunjukkan kemungkinan divergensi bearish. Ini bisa menghasilkan penurunan harga kecil. Retracement besar, seperti di bawah area $0,035-$0,040, tampaknya tidak mungkin berdasarkan bukti yang ada.

Sementara itu, trader harus waspada terhadap volatilitas jangka pendek. Peta likuidasi mengisyaratkan potensi perburuan likuiditas menuju $0,05.

Sumber: CoinGlass

Ada kelompok likuidasi long dengan leverage tinggi di bawah harga pasar saat ini $0,058. Leverage long kumulatif juga jauh lebih tinggi, memberikan insentif lebih lanjut bagi harga CHZ untuk turun lebih rendah.

Mengapa trader harus tetap bullish

Bias timeframe yang lebih tinggi akan tetap bullish setelah breakout baru-baru ini melewati resistance kunci. Investor harus waspada terhadap volatilitas jangka pendek dan tidak membiarkannya mempengaruhi rencana jangka panjang mereka.

Menurut struktur 1 hari, penurunan harga di bawah $0,027 akan membatalkan bias bullish pada timeframe harian. Level support $0,035 dan $0,040 juga harus menghambat penjual.

Pemikiran Akhir

  • Chiliz bergabung dengan MiCA Crypto Alliance awal bulan ini, mencerminkan pentingnya dokumentasi regulasi yang konsisten dan terstandarisasi.
  • Investor jangka panjang tidak perlu khawatir tentang volatilitas jangka pendek, sementara swing traders bisa bersiap membeli CHZ jika terjadi penurunan harga.

Disclaimer: Informasi yang disajikan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, perdagangan, atau jenis nasihat lainnya dan hanya merupakan opini penulis.

Sebelumnya: Pemerintah AS mengonfirmasi tidak menjual Bitcoin yang disita dari Samourai Wallet
Selanjutnya: ETF Bitcoin rebound mengakhiri minggu dengan arus masuk $1,8 miliar saat BTC stabil di dekat $95.000

Sumber: https://ambcrypto.com/chiliz-defies-pullback-mapping-chzs-road-to-0-1-and-beyond/

