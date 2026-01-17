Taruhan 24/7 TelevisaUnivision '¿Apostarías Por Mi?' Debut: Cara Menontonnya

Kiri ke Kanan: Adrián Di Monte dan Nuja Amar; René Strickler dan Rubí Cardozo (tengah depan) Mario dan Brenda Bezares (tengah belakang); Salvador Zerboni dan Marcela Ruiz. TelevisaUnivision

Apakah Anda akan menonton acara realitas 24/7? TelevisaUnivision bertaruh dengan ¿Apostarías por mí? (Apakah Kamu Bertaruh Padaku), sebuah kompetisi hubungan baru yang membawa hiburan voyeuristik ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Televisi realitas terus mendominasi gelombang udara lintas bahasa dan perbatasan. Dan di AS, jaringan berbahasa Spanyol juga memanfaatkan selera penonton untuk drama tanpa naskah, memperluas obsesi ini melampaui kompetisi menyanyi, memasak, dan kecantikan ke dunia olahraga ekstrem dan pengawasan konstan. Ini telah menjadi arena interaktif langsung, di mana penonton kadang-kadang memiliki suara.

Sementara Telemundo menemukan kesuksesan dengan La Casa de los Famosos, menempatkan selebriti di bawah pengawasan konstan, Univision sekarang meningkatkan taruhannya dengan pengalaman perendaman total sepanjang waktu yang menguji hubungan di bawah tekanan.

Serial realitas multiplatform baru ini membuat debut globalnya Minggu ini, 18 Januari. Format ini menguji tidak hanya hubungan peserta tetapi juga komitmen penonton untuk mengikuti mereka 24/7. Akankah penonton menonton di berbagai platform untuk menyaksikan momen intim pasangan, potensi berbagi berlebihan, dan reaksi mereka terhadap pengawasan konstan?

Inilah yang perlu Anda ketahui tentang acara ini:

Kiri ke Kanan: Tibi Camacho dan José Medina, Laysha Pink dan "El Malito" (tengah depan); Jim Velásquez dan Alina Lozano (tengah belakang); Gigi Ojeda dan David Leal. TelevisaUnivision

Kompetisi

Dua belas selebriti dan pasangan mereka akan terputus dari dunia luar untuk tinggal di sebuah vila terisolasi di São Paulo, Brasil, di mana kamera akan menangkap setiap gerakan mereka sepanjang waktu. Format ini memaksa pasangan untuk menavigasi berbagai tes dan godaan yang menantang cinta, kesetiaan, dan kepercayaan mereka saat sepenuhnya terpapar kepada penonton.

ViX menghadirkan pengalaman penuh melalui delapan saluran streaming yang memungkinkan penonton memata-matai kontestan secara terus-menerus.

Acara langsung berdurasi dua jam setiap hari menentukan nasib pasangan, sementara pemungutan suara penonton dari Kamis hingga Minggu menyelamatkan favorit setiap minggu.

Penonton menjadi saksi dan juri, memutuskan seberapa jauh hubungan ini dapat menahan tekanan pengawasan konstan.

Pasangan pemenang bisa membawa pulang hingga $300.000.

Berapa lama kontes dan musim akan berlangsung? Itu tidak diketahui. TelevisaUnivision belum mengungkapkan secara pasti berapa lama kepribadian-kepribadian ini akan tetap di bawah pengawasan kamera.

Kiri ke Kanan: Beta Mejía dan Alejandra Jaramillo; Lorenzo Méndez dan Claudia Galván (tengah depan); Raúl "El Pelón" dan Laura Molinar (tengah belakang); Franco Tradardi dan Breh Badassifier) TelevisaUnivision

Kontestan

Kompetisi pengujian hubungan ini menampilkan jajaran selebriti dan kepribadian yang beragam dari dunia hiburan dan media sosial:

• Aktor telenovela veteran René Strickler dan istri Rubí Cardozo, seorang aktris dan model

• Aktor Adrián Di Monte, dan pasangan Nuja Amar, kepribadian media sosial

• Salvador Zerboni, aktor telenovela dan kontestan TV realitas, dan pasangan Marcela Ruiz

• Aktor dan pembawa acara TV Mario Bezares dan istri Brenda, seorang aktris dan penyanyi

• Penyanyi Lorenzo Méndez dan pasangan Claudia Galván

• Gigi Ojeda dan David Leal, anggota duo pop urban Puerto Rico Domino Saints

• Kepribadian radio Raúl "El Pelón" dan Laura Molinar

• Pembawa acara TV Alejandra Jaramillo dan influencer media sosial Beta Mejía

• Franco Tradardi dan Breh Badassifier, keduanya veteran TV realitas

• Tibi Camacho, influencer digital, dan José Medina, pelatih olahraga dan kebugaran

• Jim Velásquez dan Alina Lozano, kepribadian media sosial

• Laysha Zamora dan Nelson Cordero, dikenal sebagai Laysha Pink dan "El Malito," kontestan dari acara realitas Unimás Enamorándonos

Pembawa Acara dan Juri

Alejandra Espinoza dan Alan Tacher akan menjadi pembawa acara Senin hingga Jumat di Unimás dan siaran Minggu di Univision dan Las Estrellas, dengan Roberto Hernández sebagai co-host. Hernández akan mempersembahkan wawancara dengan anggota keluarga, teman, pasangan yang tersingkir, dan penggemar.

Panel analis termasuk penyanyi-penulis lagu Lupillo Rivera, aktris Cecilia Galliano, dan kreator konten Jorge Lozano H. akan memberikan komentar tentang strategi dan hubungan yang berkembang di dalam vila. Arana Lemus dan Lambda García akan menjadi pembawa acara pra dan pasca eksklusif di ViX.

Alejandra Espinoza dan Alan Tacher menjadi pembawa acara "¿Apostarías por mí?" TelevisaUnivision

Di Mana Menonton dan Cara Memilih

Program ini menawarkan jadwal tayang di berbagai jaringan dan feed digital. Di Amerika Serikat, episode waktu utama Minggu ditayangkan secara bersamaan di Univision dan ViX pada pukul 20.00 ET/19.00 CT. Episode malam hari kerja akan ditayangkan Senin hingga Jumat di Unimás dan ViX pada waktu yang sama. Di Meksiko, penonton dapat menonton acara Minggu di Las Estrellas pada pukul 21.00, sementara sisa Amerika Latin dapat mengakses acara langsung melalui ViX.

Layanan streaming ViX menyediakan akses paling komprehensif, menawarkan delapan feed tanpa sensor eksklusif untuk tontonan 24/7. Penggemar juga memegang kekuatan untuk menentukan nasib kontestan. Pemungutan suara berlangsung secara eksklusif di ViX dari Kamis hingga Minggu. Pengguna standar di AS dapat memilih sekali per hari, sementara pelanggan premium dapat memberikan hingga 10 suara setiap hari untuk menyelamatkan pasangan favorit mereka.

Di Meksiko dan Amerika Latin, hanya pelanggan Premium yang dapat memilih, dengan hingga 10 suara per hari.

Preview khusus menjelang debut acara, ¿Apostarías por mí? La Previa, akan ditayangkan Sabtu, 17 Januari di Univision, Las Estrellas, dan ViX pada pukul 20.00 ET/19.00 CT/21.00 PT.

¿Apostarías por mí? adalah produksi Fremantle untuk TelevisaUnivision, berdasarkan format oleh Abot Hameiri Communication dan didistribusikan oleh Dori Media International.