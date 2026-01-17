VeChain VET Mendapat Sorotan Dokumenter CNBC saat VeBetter Mencapai 5,5 Juta Pengguna



Joerg Hiller



Platform keberlanjutan VeChain ditampilkan dalam dokumenter mitra CNBC karena ekosistem melaporkan 5,5 juta pengguna dan metrik lingkungan terverifikasi blockchain.

VeChain telah mendapatkan fitur dokumenter melalui kemitraan media CNBC dengan Global Sustainable Trade Initiative, menandai kemenangan eksposur mainstream yang signifikan untuk blockchain perusahaan ini karena platform keberlanjutan VeBetter-nya melampaui 5,5 juta pengguna. VET diperdagangkan pada $0,0116 dengan kapitalisasi pasar $992,73 juta, meskipun token tersebut turun 5% dalam 24 jam terakhir meskipun ada pengumuman.

Kampanye GSTI, yang diproduksi oleh Acumen dengan CNBC sebagai mitra media, memposisikan ekosistem VeChain sebagai studi kasus dalam keberlanjutan berbasis blockchain. Dokumenter ini meneliti bagaimana platform telah berkembang dari pelacakan rantai pasokan—fokus perusahaan aslinya dengan mitra seperti BMW dan Walmart—menjadi insentif keberlanjutan yang menghadap konsumen.

Angka-angka VeBetter Menceritakan Kisahnya

Substansi sebenarnya di sini terletak pada metrik on-chain VeChain. Menurut proyek tersebut, aplikasi VeBetter telah melacak dan memverifikasi:

300.000 kg plastik dialihkan dari aliran limbah

18 juta liter air dihemat

5.000 ton emisi CO₂ dicegah

600.000 kg kayu dipertahankan

Angka-angka ini dicatat dalam blockchain, yang berarti dapat diaudit—nilai jual bagi perusahaan yang membutuhkan data ESG yang dapat diverifikasi. Platform ini sekarang menampung lebih dari 50 aplikasi yang memberi penghargaan kepada pengguna dengan token B3TR untuk tindakan mulai dari menggunakan cangkir yang dapat digunakan kembali hingga melacak pengisian daya EV.

Membangun Momentum Teknis

Waktu dokumenter bertepatan dengan peningkatan teknis terbaru VeChain. Jaringan mengaktifkan peningkatan Hayabusa pada Desember 2025, dengan transisi mainnet berlangsung sejak akhir bulan lalu. Peningkatan infrastruktur ini bertujuan untuk mendukung permintaan penskalaan dari basis pengguna VeBetter yang terus bertumbuh.

VeBetter Whitepaper 2.0 yang baru-baru ini diterbitkan VeChain menguraikan fase berikutnya: agen AI yang mengotomatiskan tindakan keberlanjutan di seluruh aplikasi, mengoptimalkan distribusi hadiah, dan berpotensi melahirkan model bisnis terdesentralisasi baru. Apakah visi itu terwujud masih spekulatif, tetapi roadmap tersebut menandakan ambisi di luar hadiah token sederhana.

Yang Harus Diperhatikan Para Trader

Eksposur CNBC biasanya menghasilkan perhatian ritel, meskipun penurunan harga 5% menunjukkan pasar tidak segera yakin. Dokumenter ini secara teknis merupakan konten advertorial daripada liputan editorial—perbedaan penting bagi mereka yang mengukur sentimen institusional.

Untuk pemegang VET, metrik yang lebih relevan adalah lintasan pertumbuhan pengguna dan apakah data dampak terverifikasi VeBetter menarik klien pelaporan ESG perusahaan. Klaim keberlanjutan terverifikasi blockchain platform ini dapat terbukti berharga karena tekanan regulasi terhadap greenwashing meningkat secara global.

Dokumenter tersebut tersedia di platform CNBC. Apakah visibilitas mainstream diterjemahkan menjadi minat yang berkelanjutan tergantung pada VeChain mengonversi penonton dokumenter menjadi peserta ekosistem yang sebenarnya.

Sumber gambar: Shutterstock