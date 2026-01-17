Morpho Naik 15,71% dalam Sebulan Terakhir dan Diprediksi Akan Turun ke $1,03 pada 21 Jan 2026

Penafian: Ini bukan nasihat investasi. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan umum. Tidak ada informasi, materi, layanan, dan konten lain yang disediakan di halaman ini yang merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau nasihat keuangan, investasi, atau lainnya. Carilah konsultasi profesional independen dalam bentuk nasihat hukum, keuangan, dan fiskal sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Morpho turun -3,17% hari ini terhadap Dolar AS

MORPHO/BTC menurun sebesar -3,04% hari ini

MORPHO/ETH menurun sebesar -2,34% hari ini

Morpho saat ini diperdagangkan 31,11% di atas prediksi kami pada 21 Jan 2026

Morpho naik 15,71% dalam sebulan terakhir dan turun -62,59% sejak 1 tahun yang lalu

Harga Morpho $ 1,35 Prediksi Morpho $ 1,03 (-23,20%) Sentimen Netral Indeks Fear & Greed 49 (Netral) Level support utama $ 1,37, $ 1,35, $ 1,32 Level resistance utama $ 1,42, $ 1,45, $ 1,48

Harga MORPHO diperkirakan akan turun sebesar -23,20% dalam 5 hari ke depan menurut prediksi harga Morpho kami

diperdagangkan pada $ 1,35 setelah kehilangan -3,17% dalam 24 jam terakhir. Koin ini berkinerja buruk dibandingkan pasar cryptocurrency, karena total kapitalisasi pasar kripto menurun sebesar -0,68% dalam periode waktu yang sama. MORPHO berkinerja buruk terhadap BTC hari ini dan mencatat kerugian -3,04% terhadap cryptocurrency terbesar di dunia.

Menurut prediksi harga Morpho kami, MORPHO diperkirakan akan mencapai harga $ 1,03 pada 21 Jan 2026. Ini akan mewakili penurunan harga -23,20% untuk MORPHO dalam 5 hari ke depan.

Grafik Prediksi Harga MORPHO

Apa yang terjadi dengan Morpho dalam 30 hari terakhir

Morpho telah menampilkan tren positif baru-baru ini, karena koin tersebut naik 15,71% dalam 30 hari terakhir. Tren jangka menengah untuk Morpho telah bearish, dengan MORPHO turun sebesar -27,81% dalam 3 bulan terakhir. Gambaran jangka panjang untuk Morpho telah negatif, karena MORPHO saat ini menampilkan perubahan harga 1 tahun sebesar -62,59%. Pada hari ini tahun lalu, MORPHO diperdagangkan pada $ 3,62.

Morpho mencapai harga tertinggi sepanjang masa pada 17 Jan 2025, ketika harga MORPHO mencapai puncaknya di $ 4,17. Siklus tertinggi MORPHO saat ini adalah $ 2,23, sementara siklus terendah berada di $ 0,703532. MORPHO telah menampilkan volatilitas rendah baru-baru ini – volatilitas 1 bulan koin tersebut berada di 6,45. Morpho mencatat 15 hari hijau dalam 30 hari terakhir.

Analisis teknikal Morpho untuk hari ini – 17 Jan 2026

Sentimen di pasar Morpho saat ini Netral, dan indeks Fear & Greed menunjukkan Netral. Level support terpenting yang harus diperhatikan adalah $ 1,37, $ 1,35 dan $ 1,32, sementara $ 1,42, $ 1,45 dan $ 1,48 adalah level resistance utama.

Sentimen netral untuk Morpho

19 indikator saat ini menandakan prediksi bullish untuk Morpho, sementara 10 indikator menunjukkan perkiraan bearish. Dengan 66% indikator mendukung prediksi positif. Ini menghasilkan sentimen Netral secara keseluruhan untuk Morpho.

Pasar kripto saat ini mengalami Netral

Saat ini, indeks Fear & Greed berada di 49 (Netral), yang menandakan bahwa investor memiliki pandangan netral terhadap pasar. Indeks Fear & Greed adalah ukuran sentimen di antara investor cryptocurrency. Pembacaan "Greed" menunjukkan bahwa investor saat ini optimis tentang pasar cryptocurrency, tetapi juga bisa menjadi indikasi bahwa pasar dinilai terlalu tinggi. Pembacaan "Fear", di sisi lain, menandakan bahwa investor saat ini ragu-ragu tentang pasar cryptocurrency, yang berpotensi mewakili peluang membeli.

Moving average & oscillator Morpho

Mari kita lihat apa yang ditandakan oleh beberapa indikator teknikal terpenting. Kami akan membahas moving average dan oscillator utama yang akan memungkinkan kami mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana Morpho diposisikan di pasar saat ini.

Periode Daily Simple Daily Exponential Weekly Simple Weekly Exponential MA3 $ 1,34 (BELI) $ 1,26 (BELI) – – MA5 $ 1,30 (BELI) $ 1,23 (BELI) – – MA10 $ 1,28 (BELI) $ 1,20 (BELI) – – MA21 $ 1,22 (BELI) $ 1,20 (BELI) -$ 0,48 (BELI) $ 1,52 (JUAL) MA50 $ 1,27 (BELI) $ 1,32 (BELI) -$ 0,43 (BELI) $ 0,553716 (BELI) MA100 $ 1,55 (JUAL) $ 1,49 (JUAL) – – MA200 $ 1,70 (JUAL) $ 1,62 (JUAL) – –

Periode Nilai Tindakan RSI (14) 64,57 JUAL Stoch RSI (14) 94,61 JUAL Stochastic Fast (14) 91,28 JUAL Commodity Channel Index (20) 66,67 NETRAL Average Directional Index (14) 32,61 BELI Awesome Oscillator (5, 34) 0,14 NETRAL Momentum (10) 0,18 NETRAL MACD (12, 26) 0,03 NETRAL Williams Percent Range (14) -8,72 JUAL Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 63,87 NETRAL VWMA (10) 1,30 BELI Hull Moving Average (9) 1,41 JUAL Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) 1,25 NETRAL

Relative Strength Index (RSI 14) adalah indikator yang banyak digunakan yang membantu memberi tahu investor apakah aset saat ini overbought atau oversold. RSI 14 untuk Morpho berada di 64,57, menunjukkan bahwa MORPHO saat ini netral.

Simple Moving Average 50 hari (SMA 50) mempertimbangkan harga penutupan Morpho selama 50 hari terakhir. Saat ini, Morpho diperdagangkan di bawah garis tren SMA 50, yang merupakan sinyal bearish.

Sementara itu, Simple Moving Average 200 hari (SMA 200) adalah garis tren jangka panjang yang dihitung dengan mengambil rata-rata harga penutupan MORPHO selama 200 hari terakhir. MORPHO sekarang diperdagangkan di atas SMA 200, menandakan bahwa pasar saat ini bullish.

Kesimpulan tentang prediksi Morpho ini

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa perkiraan saat ini untuk prediksi harga Morpho adalah Netral. MORPHO harus menurun sebesar -23,20% untuk mencapai target $ 1,03 kami dalam lima hari ke depan. Ke depan, akan penting untuk memantau sentimen pasar MORPHO, level support dan resistance utama, dan metrik lainnya. Namun, kita harus ingat bahwa pasar cryptocurrency tidak dapat diprediksi, dan bahkan aset kripto terbesar menampilkan banyak volatilitas harga. Untuk prediksi harga Morpho jangka panjang klik di sini.

